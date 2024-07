Lilia Lemoine defendió la salida de Julio Garro del Gobierno: “¿Cómo le vas a pedir a un héroe nacional que se arrodille y pida perdón?”

Escuchar

El escándalo por los cantos cantos racistas y homofóbicos de jugadores de la selección argentina siguió escalando y terminó con el despido del ahora exsubsecretario de Deportes Julio Garro, quien le había pedido a Lionel Messi y al equipo que se disculpara con Francia. La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se refirió a este hecho y defendió la decisión del Gobierno de desvincular al funcionario por sus declaraciones. “ ¿Cómo le vas a pedir a alguien que es casi un héroe nacional que se arrodille y pida perdón? ”, cuestionó.

“Esto es lo que la gente votó: cuando alguien hace algo que no es acorde a lo esperado y no rinde, se lo desvincula”, agregó sobre la medida anunciada este miércoles por la noche.

Así, en diálogo con TN, la legisladora nacional aseguró que los argentinos “no son gente racista”, pero que el folclore del fútbol nacional tiene puntos cuestionables. “Los argentinos y el futbol nunca se comportaron muy correctamente. Recordemos que durante el funeral de [Diego] Maradona los hinchas tomaron la Casa Rosada”, resaltó y marcó: “Pensar que un argentino va a ser racional mientras está jugando al fútbol u opinando de futbol es una locura, no va a pasar”.

Por otro lado, cuestionó la decisión de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) de accionar contra la selección argentina en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) después de que se conocieran las imágenes de los jugadores mientras cantaban contra sus pares de Les Bleus en medio de los festejos por el bicampeonato en la Copa América. Desde el lunes circula un video en las redes sociales -que fue parte de una transmisión en vivo que hizo Enzo Fernández- en donde se ve al equipo en un micro salir del Hard Rock Stadium de Miami tras ganarle a Colombia y celebrando con cantos ofensivos contra Francia y, sobre todo contra el delantero Kylian Mbappé.

“La selección de Francia es íntegramente de color y, si bien hay un enorme número de franceses que son de origen africano, es muy llamativo que un país occidental y blanco actualmente tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano ”, analizó Lemoine y acotó: “Con la migración masiva y compulsiva que está habiendo...”.

Y sumó: “No tiene nada de malo, pero hay algo subyacente que quizás explota por el lado del fútbol y es un tema que se discute socialmente en Francia todo el tiempo”.

La amenaza de Irán a la Argentina

La legisladora también se refirió a el editorial que salió publicado en el diario pro-régimen en Irán, el Tehran Times, que contenía una fuerte amenaza para el gobierno de Javier Milei y en la que cuestiona su acercamiento a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional”. Además, advirtieron que el régimen teocrático “le hará lamentar” su enemistad “en el momento adecuado”.

“Es un comunicado que debería ser condenado a nivel internacional. La Argentina no es anti iraní, es anti terrorista, como cualquier país normal”, subrayó. “Si Irán insiste con que Hamas no es terrorista está apañando al terrorismo y nosotros no somos eso. La respuesta de Javier (Milei) fue contundente porque no se arrodilló ante una amenaza de esa índole. Si hubiese hecho eso tenía dos cosas: si es que hay alguno, un atentado, y encima la vergüenza de haberse arrodillado”, afirmó.

Y cerró: “Hoy pareciera que la oposición sigue insistiendo en que odia a Israel, a los judíos y defienden a Palestina. No se inmutan de que Irán nos amenaza y se horrorizan del terrorismo de Estado de los 70. El terrorismo en esa época es igual al que impone Hamas. No hay medias tintas para eso, quien asesina y amenaza es enemigo de la libertad y no se puede vivir así”.

