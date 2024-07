Francos contó la trastienda de las expulsiones de Garro y Karagozian y reveló la frase que le dijo Milei

Escuchar

El presidente Javier Milei decidió expulsar a dos personas del Gobierno en un día, ayer miércoles, cuando echó al asesor económico Teddy Karagozian después del mediodía y al subsecretario de Deportes, Julio Garro, por la noche. Este viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó la trastienda de esas dos desplazamientos y reveló una frase que pronunció el mandatario cuando se enteró que el encargado del área deportiva había pedido que el capitán de la selección, Leo Messi, pidiera disculpas por los cantos racistas y homófobos que lo tuvieron a Enzo Fernández como principal protagonista.

“El subsecretario de Deportes tuvo una expresión desafortunada. Si hay algo que el Presidente ha valorado públicamente es lo que ha significado la selección y en particular Messi durante todo este proceso, como la posibilidad de constituir un plantel que nos represente y se comporte como un equipo, esto que tanto nos hace falta a los argentinos. Pese a las críticas renacieron y demostraron que cuando hay unión se pueden lograr los objetivos”, introdujo Francos en Radio Mitre sobre Garro, que también había dicho que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, debía disculparse.

“El subsecretario hizo una apreciación que al Presidente le pareció desafortunada, no solo al Presidente, a mucha gente. Entonces cuando ese episodio tuvo repercusión, el Presidente me lo comentó inmediatamente”, contó el jefe de Gabinete y en ese momento sacó a la luz la frase del líder libertario al escuchar las expresiones del funcionario que viene del riñón de Pro. “¿Qué esta diciendo? ¡Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos!” , narró Francos que le dijo Milei.

Tras eso, recordó que el tema escaló en la opinión pública durante el día y que él se comunicó con el secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien tenía a Garro bajo su órbita. “Le transmití: ‘Che, cómo es esto?’”, indicó el jefe de Gabinete, quien admitió que Garro le mando un WhatsApp luego en el que ponía a disposición su renuncia. “Y se la aceptamos”, resumió.

Además, aseguró que esto no implica que en el Gobierno “no se pueda pensar distinto”, sino que se trató de un caso especial. “Yo opino distinto del Presidente a veces, en el Gabinete tenemos discusiones por ahí en algunos temas, pero este caso era muy particular, era un cuestionamiento sobre algo [la selección] que había demostrado una actitud distinta de los argentinos, y que había sido reconocida y respetada en todo el mundo. Era como resaltar un punto negativo en algo que había sido todo positivo y que no era del todo lógico”, explicó sobre el ahora exsubsecretario de Deportes.

La expulsión de Karagozian

Después, sobre Karagozian, Francos dijo que lo echaron porque hizo “un cuestionamiento fuera de lugar” sobre el rumbo de la economía argentina. “[Al Presidente] no le parecía que esa persona pudiera integrar un consejo asesor propio”, sintetizó. El empresario textil Pyme en LN+ había puesto en duda una reactivación y al mismo tiempo considerado que el dólar está “atrasado”, mientras en la Casa Rosada se resisten a mover la relación cambiaria.

Dijo también Francos que al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel, le pareció que “no era razonable” tener dentro de las filas del organismo a una persona que exprese una situación “tan diferente” a la línea que bajan desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, que fue otra vez respaldado y elogiado por Milei ayer en medio de las turbulencias con el dólar y la suba del riesgo país.

“El Presidente dice que si la causa de la inflación es el déficit fiscal, y durante seis meses la Argentina ha eliminado el déficit fiscal y tenido superávit como nunca, no hay causa para la inflación. En base a esto va a ir a una coincidencia entre bajar la inflación y el valor del dólar, al momento que llegue al valor del crawling peg [ahora de 2%]. Este es uno de los elementos básicos para el Gobierno, hacer coincidir la baja de inflación con el valor del dólar. A la mañana uno ve el valor del dólar o el número de inflación, estamos todos esperando. Entonces que alguien plantee una posición diferente a la política económica del Gobierno, a lo central de la política económica... Hizo un cuestionamiento de lo que el Presidente está tratando de explicar que no es así”, comentó el jefe de Gabinete sobre Karagozian.

