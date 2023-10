escuchar

Según nos vienen diciendo hasta el cansancio los analistas de opinión pública, en estas elecciones la gente vota con miedo. Mucho miedo. Pero los muy cretinos no dicen miedo a qué; seguramente, porque no lo saben. ¿Las urnas muerden? ¿Terror a las colas? ¿Que una cámara oculta grabe cuando estamos en el cuarto oscuro? ¿Miedo a equivocarnos de boleta? Ni idea. Por lo tanto, me dispuse a averiguarlo. Hice el trabajo que esos expertos, unos vaguitos importantes, no hicieron: salí a preguntar. Familiares, amigos, vecinos, y hoy a la mañana incluso me animé a sacarles el tema a personas que estaban en mi misma fila. ¿Resultado? Terminé votando muerto de miedo.

Muchas respuestas –fueran por la positiva o la negativa– me dejaron descuajeringado. Acá van algunas (ni siquiera las más terribles, que son impublicables). “Mi drama es elegir mal. ¿Y si resulta que estoy apoyando a un corrupto, a un inepto, a alguien con bajos instintos? Ya me pasó un par de veces y tuve que arrastrar la culpa durante cuatro años. ¡Cuatro años con esa carga insoportable! Desde entonces tengo insomnio y perdí el hambre”. “Mi miedo es el fraude: que cuando cierre la votación lleguen unos turros a punto de pistola y se afanen las urnas”. “Cero miedo, chabón. Cualquiera que gane va a ser un desastre”. “Estoy asustadísimo: en 2021 fuimos a votar y nos desvalijaron la casa. Después nos desvalijó el presidente al que yo había votado”. “Para mí, esto es un juego. Te cuento, pero, please, no me mandes en cana: yo entro al cuarto oscuro, camino con los ojos cerrados hasta donde están las boletas, tanteo y saco una. Enseguida vuelvo a abrirlos para enterarme a quién elegí jajaja”. Obvio: está de la nuca.

Hice las cuentas y de las 47 personas que entrevisté, 23 sentían una sensación fea, algo que asimilaban al miedo; uno habló de “terror”; tres dijeron que estaban felices de la vida; once se iban a pegar el faltazo, y nueve no entendieron la pregunta.

Sí, fui a votar con miedo. Me dan miedo los votantes.

Temas Elecciones 2023