Como pocas veces en estos 40 años de democracia, la Iglesia jugó un papel activo en el último tramo de la campaña electoral. Lo hizo en respuesta a la ofensiva de la fuerza libertaria de Javier Milei, que insistió en sus ataques contra el papa Francisco. La última estocada fue la propuesta de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, lanzada por Alberto Benegas Lynch, mentor intelectual del candidato presidencial, que dejó a un costado su perfil académico y arengó a una multitud enfervorizada en el acto de cierre de campaña. Frente al estilo agresivo, en sus pronunciamientos la Iglesia insiste en el valor de “la prudencia y el diálogo”.

La Iglesia confrontó con Milei en dos perspectivas. Por un lado, el equipo de curas de villas y barrios populares encabezó una misa de desagravio, en la que reivindicaron la justicia social y la “presencia inteligente” del Estado. Por el otro, la estructura más institucional, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, a la cabeza, que llamaron a “no dejar el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro”. El propio papa Francisco aportó lo suyo, cuando cuestionó en una entrevista con Télam a los “payasos del mesianismo” y a los “encantadores de personas, que las terminan ahogando”. El Papa concedió la entrevista a la presidenta de la agencia estatal, Bernarda Llorente, donde habló del escenario político argentino, en medio del Sínodo que reúne a obispos de todos los continentes en Roma. Señal de la importancia que le asigna al proceso electoral.

Los otros candidatos presidenciales no quedaron afuera del radar de la Iglesia. El equipo de curas villeros mantuvo encuentros con Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), a quienes les plantearon la “agenda de los barrios” y las urgencias sociales más acuciantes. No hubo espacio para Myriam Bregman (Frente de Izquierda), a quien no la ayudo su postura confrontativa con Israel a las pocas horas del cruento ataque de Hamas.