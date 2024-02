Escuchar

En el marco de los intercambios que el presidente Javier Milei protagonizó con personajes varios en redes sociales, el conductor radial Marcelo Longobardi arremetió con dureza contra el jefe de Estado al considerar que “la Argentina está para otras cosas”. “Tenemos un montón de oportunidades que están siendo desperdiciadas por la discusión de un montón de fanáticos”, opinó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa que se emite por El Trece.

Longobardi consideró que es una “pérdida de tiempo” que el Presidente dedique minutos de su jornada para “agarrársela con un individuo”. “Por ejemplo, la discusión con Lali Espósito me parece algo estúpido. No quiero ni opinar. No me interesa ni quién tiene razón”, insistió.

En esa línea, llegó a comparar la actitud del mandatario con la de Néstor y Cristina Kirchner: “Eso era muy común en ellos. Tomaban de punto a alguien, venían las redes y los reputeaban (sic). Hay una falta de proporcionalidad enorme entre lo que pueda hacer o decir un presidente respecto de un artista”.

“La Argentina tiene problemas más trascendentes que discutir a Lali Espósito”, consideró el integrante de Radio Rivadavia, en alusión a los dichos de Milei sobre la ex-Casi Ángeles -acusó a la artista de 32 años de haber recibido más de 300.000 dólares del gobierno de La Rioja y la descalificó al referirse a ella como “Lali Depósito”-.

“¿Vos te imaginás a [Emmanuel] Macron, a [Justin] Trudeau o a Joe Biden cambiándole el nombre a Taylor Swift? Me parece que no va. Y la gente tampoco se va a acordar de Milei por si llamó ‘Lali Depósito” a Lali Espósito o por su ‘terraplanismo político’. Lo van a juzgar por sus resultados concretos” , sentenció.

Consultado sobre su visión general de la situación económica, política y social que afronta el país, Longobardi se explayó: “Estamos en un lío muy importante. Tenemos un presidente que se supone protagonista de una epopeya contra el comunismo. Su discurso en Davos y su continuidad en Washington fueron espantosos. Y en cuanto a su comportamiento local, creo que la Argentina no tiene futuro alguno si no llegamos a un consenso”.

Y, acto seguido, realizó algunas observaciones críticas sobre el desempeño de Milei como líder del Ejecutivo. “La verdad es que todavía no hemos visto ningún resultado práctico. ¿Qué ley consiguió Milei? Ninguna. En ese contexto, ¿qué va a lograr en materia de reformas? Poco. Él dice ser dueño de la verdad y tener un mundo que se le contrapone, pero lo que importa en todo caso es cambiar las cosas. Eso necesita política, negociación, acuerdos”, razonó.

El vínculo entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata

Fuera de la coyuntura política, Longobardi se prestó a hablar además sobre su abrupta salida de Radio Mitre, que tuvo lugar en octubre de 2021 -luego de 21 años como conductor del ciclo Cada Mañana- tras protagonizar un tenso cruce con Jorge Lanata y decidir no acudir a su programa por al menos dos semanas.

“En su momento me enojé con él [con Jorge Lanata] y chau. Qué se yo... Me enojé porque me sentí maltratado y la radio no me respaldó. Pasó” , reveló. Y terminó por aclarar: “No hay que mezclar las cosas. Cuando él dice cosas relevantes, las comento. Si Lanata me quiere o no, es otra cosa. Él es el número uno”.

