Javier Milei volvió a atacar a Marcelo Longobardi y le recordó una predicción a favor de Sergio Massa: “Fracasado pifiador serial”

El presidente Javier Milei volvió a atacar al periodista Marcelo Longobardi y le recordó una entrevista que tuvo con Carlos Pagni en LN+, el día siguiente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, en donde analizó el triunfo parcial de Sergio Massa y se aventuró a vislumbrar que podía llegar a ganar el balotaje. El jefe de Estado lo calificó como “ fracasado pifiador serial ”.

En horas de la madrugada, Milei utilizó su cuenta oficial de X para volver a cuestionar al conductor de radio. Citó la publicación del usuario anónimo “Stanleybostero” en donde compartía la mencionada entrevista en el programa Odisea Argentina. “El chanta de Longobardi el día después de la primera vuelta creía que la victoria de Massa era irreversible. Al final ganó Milei por paliza, se eliminó la pauta oficial y Longo no para de llorar y tirar mierda todos los días”, decía el posteo compartido por el presidente.

Milei aprovechó el video y aseveró: “ Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial... Ni que hablar esos ‘periodistas’ que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres ”.

La entrevista en LN+ de Longobardi con Pagni

En aquella oportunidad, Longobardi habló sobre el triunfo en primera vuelta obtenido por el candidato de Unión por la Patria que había dado vuelta la ecuación con respecto a las PASO (donde quedó primero Milei) y obtuvo más del 36% de los votos.

“Todo el sentido común indica que con [el caso Martín] Insaurralde, la inflación, la pobreza, los problemas cambiarios, y 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder, pero no pasó. Y no solo no pasó sino que la dinámica que sugiere este cambio proyecta a Massa presidente”, enunció el periodista el 23 de octubre de 2023 sobre lo ocurrido en la noche previa.

Asimismo, mencionó que habló con el propio Milei en su programa de Radio Rivadavia respecto a su performance y sostuvo que le parecía un caso “contrapuesto al de [Carlos] Menem”. “Hay una comparación entre Menem y Kirchner. Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. El Massa de ayer es un Massa ganador ”, había augurado.

Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial...

Ni que hablar esos "periodistas" que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres. https://t.co/Y7HhZU7jPv — Javier Milei (@JMilei) July 23, 2024

“Hay como una dinámica. Massa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Milei va primero pero más despacio. Massa ha tenido la campaña electoral más cara de la política occidental con ocho mil millones de dólares. Hoy da la impresión de ser irreversible. Hay una suerte de ambiente que sugiere que la dinámica de los acontecimientos proyecta a Massa a la presidencia de la Nación”, concluyó en aquel momento.

Sin embargo, el nuevo ataque de Milei deviene de otro cruce que ocurrió en las últimas horas. El Presidente ya lo había calificado de “pifiador”, aunque indirectamente, mediante el retuit de un posteo que indicaba: “ No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta ”.

En ese caso el mensaje reposteado por Milei reproducía el video de una entrevista a Longobardi realizada por el periodista Jaime Bayly hace un mes en donde daba como reelecto a Joe Biden, pero que eventualmente se bajó de la candidatura en Estados Unidos.

No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta. pic.twitter.com/GHuhT8fh3y — Pregonero (@PregoneroL) July 21, 2024

Por su parte, Longobardi le respondió en su programa matutino. “Lo que Milei plantea es que yo me he equivocado con mi pronóstico: lo que yo le contesté a Jaime Bayly es que Trump es un gangster, es un tipo que tiene 20 causas judiciales, que promovió un golpe de Estado, que extorsionó a gente para que le consigan votos donde no los tenía, que dice cualquier cosa, etc., etc. ¿Por qué Milei me critica? Porque debe aspirar a que yo piense como él respecto de Trump. Cosa que le sugiero que no lo intente, porque no lo va a conseguir”, advirtió el conductor radial.

Pero no se detuvo ahí. “El Presidente está tomando partido por Trump y por lo que significa Trump. ¿Qué significa Trump? Un peligro para el mundo”, sostuvo Longobardi, para completar: “Mi sospecha y mi pronóstico sobre el futuro se ha acelerado: la Argentina va camino a un populismo de ultraderecha, vinculado con procesos muy ultras en Europa. Y por supuesto, como dice la diputada [Marcela] Pagano, a estar bien posicionado cuando llegue ese momento, el de un acuerdo entre Trump y [Vladimir] Putin. Una pena, para la Argentina, estar metida en ese estofado repugnante”.

