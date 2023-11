escuchar

El expresidente Mauricio Macri tomó un protagonismo inusual y se puso al frente de la campaña del candidato presidencial libertario Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre. Durante su participación en el Foro de Negocios ABECEB dijo que el líder de La Libertad Avanza es “lo nuevo, no robó y no mintió” y que “propone un cambio de raíz en la Argentina” que va en “la misma dirección” que la propuesta de la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

El periodista Marcelo Longobardi analizó la audaz estrategia del fundador de PRO y lanzó una serie de filosos comentarios: dijo que la relevancia de Macri, quien desde las 48 horas posteriores a la primera vuelta electoral apuntaló la candidatura del libertario, finalmente “terminó opacando al pobre Milei, que quedó como un súbdito del expresidente”. Además, sostuvo que la figura de “jefe inspirador” tal vez termine pareciéndose a la que protagonizó Cristina Kirchner cuando designó a Alberto Fernández como candidato a presidente, el 18 de mayo de 2019.

“Milei es lo nuevo, lo distinto, no gobernó, no robó y no mintió”, subrayó Macri durante su participación en un panel que compartió con el expresidente de España, Mariano Rajoy. Además, resaltó que el economista se mostró dispuesto a “aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante” e insistió en que PRO marcará sus diferencias con Milei en el Congreso. En ese sentido, evitó hablar de un cogobierno: “Yo no tengo dudas: somos el cambio o no somos nada. Por eso, yo voto Milei”, afirmó.

Macri también le disparó munición de grueso calibre al ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa: dijo que “ya ni lo votan en el municipio de Tigre, será que lo conocen bien”, y lo acusó de haber “volteado” al exministro de Economía, Martín Guzmán, para quedarse con el “pleno poder” del país. “Massa llevó la inflación del 70 % al 330 % anualizada”, describió el expresidente y agregó: “Fabricó tres millones de pobres nuevos y bajó el salario real del 2019 a hoy a la mitad. El nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado el sistema de abastecimiento de combustibles”.

En cuanto al contundente apoyo de Macri al candidato libertario, el conductor de radio Rivadavia dijo que la posición del expresidente sería similar a “un esquema que empieza a parecerse al de Alberto Fernández y Cristina Kirchner” ya que, el expresidente “no está sujeto a ninguna cuestión de orden electoral y ha asumido un rol de jefe. Veremos si ese rol de jefe muta en el futuro, en el caso de que Milei triunfe en las elecciones, a un rol de jefe político del país”. Y sostuvo que la frase del expresidente según la cual “somos el cambio o no somos nada” si bien es “poco original porque se ha repetido hasta el cansancio”, le resulta interesante.

“Es interesante esta definición, porque él dice ‘yo voto por Milei’, como si eso fuese un límite, como diciendo ‘yo voto, después me vuelvo a casa’. Y esto es lo que yo creo que está por verse, porque una cosa es que yo diga ‘yo voto por fulano de tal’, que diga ‘yo lo voto y después trabajo con fulano de tal’. Eso no lo dijo”, consideró al conductor del programa Esta mañana (AM 630).

De esta manera, para Longobardi, la postura del expresidente “da la impresión del intento de una nueva construcción alternativa, de un espacio político nuevo que tiene a Milei como candidato, y eventualmente como presidente, y a Macri como jefe inspirador”, finalizó.

