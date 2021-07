“Los amores difíciles”. El error que cometió Alberto Fernández en la presentación de las listas

Al momento de presentar a Gisella Marziotta, quien ocupa el segundo lugar en la lista porteña del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández dijo: “Es una mujer joven a quien conocemos en su labor periodística. Ha escrito un libro maravilloso que me gustó leer de ‘Los amores...’”. En ese momento, se dio vuelta para observar a la autora del libro, quien le “sopló” las palabras que le faltaban para lograr enunciar el título de la obra: “Bajo fuego”. “De ‘Los amores bajo fuego’”, completó entonces el mandatario, y rápidamente explicó por qué no tenía tan claro el nombre: “Hay un libro de Bukowski que se llama ‘Los amores difíciles’ y siempre me sale ‘Los amores difíciles’”.

Alberto Fernández: "Recibimos un país en terapia intensiva". Presentación de listas del FdT.

Tras ello, continuó explicando que el relato escrito por Marziotta “es un lindo libro que cuenta de romances y de amores en tiempos de balaceras”. De todos modos, en las redes sociales, pusieron el ojo sobre un detalle que no pasó desapercibido en ese ida y vuelta: “Los amores difíciles” no es del escritor Charles Bukowski (nacido en Alemania y criado en Estados Unidos), sino del italiano Italo Calvino.

Iba a pasar: el bruto de @alferdez cita un libro de Bucowski pero era de Italo Calvino. Mamita. Anote Vicky: pic.twitter.com/FkQBy7r5i4 — caballo loco (@lonkote) July 25, 2021

Los Amores Difíciles es un libro de historias breves y sublimes de Italo Calvino. No de Bukowski @alferdez. Pero en fin, puede ocurrir. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) July 24, 2021

Primeras declaraciones de Bukowski. pic.twitter.com/8HediGpEaO — Malcom Gomez (@malcomgomez) July 24, 2021

Me puse a ver la presentación de FDT de hoy.

Alberto quiere citar a Kundera y cita a Bukowski.

Me siento identificado en ese confundir nombres, citas...

Kundera, Bukowski, Paz, Lito, qué sé yo; alguien escribió esto. — Germán (@Hamacal) July 25, 2021

Muy buen libro tiro ahí Alberto Fernández ,Los amores difíciles de Italo Calvino,que se lo confundió con el título de Marzziota — Zaratus 🌺🌹🌷🌺🌾🥰 (@zaratus_FF10) July 24, 2021

En la sinopsis de “Los amores difíciles”, de editorial Siruela, se lee: “Las historias de Los amores difíciles, de Italo Calvino versan sobre la dificultad de comunicación entre personas que, por alguna inesperada circunstancia, podrían comenzar una relación amorosa. En realidad, son historias sobre cómo una pareja no alcanza nunca a establecer ese mínimo vínculo afectivo inicial, aunque todo parezca favorecerlo. Pero, para Italo Calvino, en ese desencuentro reside no sólo el motivo de una desesperación, sino también el elemento fundamental – o la esencia misma- de la relación amorosa”.

No es la primera vez que Fernández cae en un furcio o comete un error en la verborragia de sus discursos. Algunos le costaron caro. Por ejemplo, cuando se refirió al origen genealógico de los latinoamericanos.

LA NACION