Los De la Torre apuestan al silencio ante las acusaciones de un Gobierno al que apoyan desde la campaña

Un tuit de Pablo de la Torre tras su salida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano y la denuncia en su contra, fue la única reacción pública que alteró el silencio que se impuso en el sector político liderado por Joaquín de la Torre, el actual senador bonaerense que fue un aliado importante para el presidente Javier Milei a la hora de la campaña y la designación de funcionarios. La tropa del hombre fuerte del distrito de San Miguel opta por evitar pronunciamientos, mientras espera que baje la espuma del escándalo por los alimentos sin entregar y las contrataciones con polémicos instrumentos dentro del ministerio que conduce Sandra Pettovello.

Sin voluntad de pelearse abiertamente con el Gobierno, Joaquín y Pablo de la Torre evitan comentarios disonantes. Según pudo saber LA NACION, aún comparten el rumbo de la gestión y no quieren “hacerle daño” . Experimentados en la política, a los De la Torre ya no les sobran las opciones por explorar tras haber sido aliados del kirchnerismo, el massismo y el macrismo. Según dio cuenta hoy LA NACION, hubo un operativo contención a través del influyente asesor presidencial Santiago Caputo para que los De la Torre no respondieran con fuego graneado.

En el sector político de los hermanos De la Torre se impone la espera, luego de que el exsecretario eyectado por Pettovello hiciera su única defensa pública hace una semana. “Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el Gobierno . Muerto antes que sucio”, fue el mensaje de Pablo de la Torre a través de su cuenta de la red social X.

La estructura política que comanda Joaquín de la Torre (exintendente de San Miguel, exministro de Gobierno bonaerense con María Eugenia Vidal y actual senador provincial) fue importante para Milei. Tuvo impacto en el armado electoral y lo nutrió de legisladores provinciales y de funcionarios –ahora apartados– ­en el ministerio de Pettovello.

El senador bonaerense Joaquín de la Torre, hermano del funcionario desplazado y jefe político de San Miguel Tomás Cuesta - LA NACION

El Partido Renovador Federal (con reconocimiento nacional y representación en Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco y Jujuy) fue uno de los 14 que integraron la alianza nacional La Libertad Avanza , el conglomerado que le permitió a Milei registrar su candidatura a presidente en la Justicia electoral. De la Torre controla el Partido Renovador Federal, aunque ya no es autoridad formal en la estructura de ese sello que tiene reconocimiento nacional en la Justicia electoral desde 2015.

El presidente del Partido Renovador Federal a nivel nacional es José Videla Sáenz. Según la información que recopila la Cámara Nacional Electoral, uno de sus apoderados es José Richards, uno de los cuatro funcionarios desplazados el jueves de Capital Humano. Richards, que fue secretario de Gobierno de San Miguel, era jefe de Gabinete en la Secretaría de Educación, cuyo titular es Carlos Torrendell.

Joaquín y Pablo de la Torre, con el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, y Emilio Monzó, junto a Facundo Manes, en la campaña de 2021

El jueves también dejó su cargo de directora de Educación Secundaria Nacional María de los Ángeles Reig, la tesorera del Partido Renovador Federal, que integró el área educativa de la Municipalidad de San Miguel.

La sede central del partido está en la calle Paunero al 1100, en San Miguel, el epicentro del poder de De la Torre. Allí, el actual senador bonaerense fue intendente por tres períodos consecutivos, entre 2007 y 2019, desde los sellos Partido de la Victoria, Frente para la Victoria y Unidos por una Nueva Alternativa. Desde entonces se mantiene en el poder su delfín, Jaime Méndez.

Los funcionarios ligados a De la Torre que llegaron al gobierno de Milei quedaron expuestos con sus salidas de Capital Humano. Además de Pablo de la Torre, Richards y Reig, también dejaron sus puestos Héctor “Bebe” Calvente (era subsecretario de Políticas Sociales; fue secretario general y de Seguridad en San Miguel, y presidente de Astilleros Río Santiago durante el gobierno de Vidal), y María Lucila Raskovsky (era subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; en San Miguel, integró la Secretaría de Infancia y Familia).

El aporte del espacio político asentado en San Miguel se observa, además, en la representación mileísta en la Legislatura bonaerense. Joaquín de la Torre es senador provincial por la primera sección electoral . Ganó su banca en 2021, por Juntos por el Cambio, pero se integró a un bloque libertario en el que revistan Carlos Curestis y Florencia Arietto, bancada que abandonó tras la salida de su hermano del Gobierno.

En la Cámara de Diputados bonaerense está Juan Esper, fuertemente ligado a Joaquín de la Torre, quien obtuvo su banca por Juntos por el Cambio, en 2023, pero se sumó al bloque libertario que encabeza Nahuel Sánchez Sotelo y aún no oficializó que lo abandone. También obtuvo una banca, pero desde la boleta de La Libertad Avanza, Gustavo Cuervo, presidente del Partido Renovador Federal en la provincia de Buenos Aires y uno de sus apoderados a nivel nacional.

Algunas fuentes afirman que hubo fiscales del sector de De la Torre que en el balotaje trabajaron para Milei (en las PASO y las generales, el espacio respaldó la candidatura de Patricia Bullrich), pero en las filas bonaerenses de La Libertad Avanza lo niegan.