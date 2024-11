Los exsocios políticos Patricia Bullrich y Luis Juez se cruzaron por llegada de la Prefectura Naval a Córdoba

CÓRDOBA.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el senador nacional Luis Juez fueron socios políticos. Ella lo apoyó como candidato a gobernador y él hizo lo propio cuando la dirigente aspiró a la Presidencia, pero por estos días protagonizan un cruce originado en el acto que Bullrich encabezó junto al gobernador Martín Llaryora en Embalse de Río Tercero (Córdoba) por la llegada de la Prefectura Naval para dar seguridad en el lago. El senador estaba invitado a la ceremonia de este lunes pero no fue porque “es todo marketing”.

“Me invitaron, pero... ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a poner el patito, como un boludo, y me voy a ir al agua? -ironizó en radio Punto a Punto-. ¡Prefectura Naval a Embalse! Tengo cara de pelotudo, pero la uso en beneficio propio... ¡La Prefectura a Embalse!. Traenos los gendarmes. Traenos los gendarmes para la frontera este con Santa Fe, para la frontera norte por donde entra la droga. Traeme la Federal. Es todo marketing y yo no me prendo de esas cosas”.

El senador también fu socio político de Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad de Llaryora y quien mantiene una muy buena relación con Bullrich. Juez hace tiempo que insiste en que si bien apoya la gestión libertaria, tiene temas en los que mantiene diferencias.

Bullrich argumentó que la llegada de la Prefectura responde a “un pedido de hace muchísimos años” de la Provincia. “Es la fuerza más especializada del país en salvar vidas en el agua y ayudar a las embarcaciones. Durante el verano, los espejos de agua están llenos de turistas, y menospreciarlo no tiene sentido”, dijo. Planteó, en Cadena 3, que Juez “tiene un problema que confunde la política con lo institucional”.

La Ministra enfatizó que Córdoba es una de las provincias con más Gendarmería y que se está trabajando en conjunto con la Policía y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos presentes en la provincia, además de tener la escuela de Gendarmería más grande de Latinoamérica en Jesús María, que ya patrulla con prácticas pre profesionales”, precisó.

Recordó que este año, “echamos a toda la familia del principal narco ecuatoriano Fito Macías. Fue uno de los operativos más importantes, querían instalarse en Argentina, lavar plata y luego establecerse aquí”. La referencia es a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, pero también “el patrón” como se hace llamar en canciones en su honor, es el líder de la banda de “Los Choneros”, a la que atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. Protagonizó una misteriosa desaparición a la que sobrevino una espiral de violencia y la declaratoria del país en “conflicto armado interno”. Su esposa e hijos fueron detenidos en enero en Córdoba, donde vivían en un barrio cerrado.

Bullrich subrayó la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad. En ese sentido, remarcó que este sábado realizaron un operativo sincronizado en 538 puntos del país, donde se secuestraron 1.800 kilos de droga y se detuvieron a 70 personas, 17 de ellas con pedido de captura. También apuntó que además de estos operativos sorpresa llevan adelante otros con tareas investigativas previas de meses.

En Córdoba la Prefectura actuará en los principales espejos de agua de la Provincia cubriendo los diques y lagos de los diferentes valles: Valle de Punilla, Valle de Calamuchita y Valle de Traslasierra.

A diferencia de la tensión con Juez, el gobernador Llaryora destacó que, “en un momento tan difícil, si no trabajamos juntos, más allá de los partidos políticos, es muy difícil enfrentar el narcotráfico, la inseguridad y todos los flagelos que provocan”. “Desde que está la ministra Bullrich, Córdoba puede trabajar en conjunto con Nación, para darle la batalla al narcotráfico”, añadió.

