Los fallos anteriores de los jueces de Hotesur - Los Sauces: la “ruta del dinero K”, los bolsos de López y Oil Combustibles

El viernes pasado comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por el presunto lavado de dinero de empresarios cercanos al poder a través de sus hoteles. No es la primera vez que los jueces de Hotesur-Los Sauces juzgan denuncias contra figuras del kirchnerismo. Los antecedentes de los miembros del tribunal también incluyen casos como el de los bolsos de José López en el convento, los documentos de un auto atribuido a Amado Boudou, el memorándum con Irán y el dólar futuro, entre otros.

Según la reconstrucción de LA NACION a partir de sentencias, resoluciones y registros públicos, los jueces del tribunal a cargo de Hotesur - Los Sauces decidieron condenas a exfuncionarios kirchneristas, absoluciones de empresarios cercanos a ese espacio, y un sobreseimiento de la propia expresidenta que luego fue revocado.

El tribunal del juicio Hotesur - Los Sauces es presidido por José Antonio Michilini. Completan la tríada Adriana Palliotti, titular del Tribunal Oral Federal 5, y Fernando Machado Pelloni.

El juez José Antonio Michilini Ricardo Pristupluk

Michilini integró el primer tribunal de la causa por el Memorándum con Irán. Absolvió a Cristina Kirchner y al resto de los acusados. En ese entonces, los tres jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.

Meses antes, sin embargo, Michilini había rechazado cerrar otra causa contra la expresidenta. Formó parte de la mayoría que negó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los acusados en el caso del dólar futuro. Fue la Casación la que, en abril de 2021, los sobreseyó a todos. La Corte Suprema dejó firme esa decisión en diciembre de 2024.

Su historial incluye además otras decisiones adversas a exfuncionarios kirchneristas. En 2017 votó en disidencia para condenar a Amado Boudou por la presunta adulteración de documentos en la transferencia de un auto. Sus otros dos colegas lo sobreseyeron.

José López entrando los bolsos al convento

En junio de 2019, condenó a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Obras Públicas José López, y ordenó decomisar los US$8.982.047 que el exfuncionario intentó esconder en un convento de General Rodríguez para destinarlos a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.

Como integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, condenó a Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en el negocio de la carne. Y en diciembre de 2024 leyó el veredicto que condenó por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado a los allegados de Marcelo Balcedo, extitular del gremio SOEME.

Palliotti es la única del actual tribunal al frente del juicio Hotesur - Los Sauces que ya votó en este expediente, y lo hizo en minoría. En 2021 se opuso a que se devolvieran a la familia Kirchner el control de las sociedades intervenidas, y sostuvo entonces que el juicio era “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.

La jueza Adriana Palliotti Ricardo Pristupluk

En noviembre de ese año fue la única que votó en contra de sobreseer a Cristina Kirchner y a sus hijos sin juicio. Calificó los planteos de las defensas como “meras reiteraciones de planteos intentados y resueltos en instancias anteriores”. Dos años más tarde, la Casación reimpulsó la causa.

En febrero de 2021, desde el TOF 4, Palliotti integró el tribunal a cargo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En esa oportunidad, condenó a Lázaro Báez, entre otros acusados. En su voto, escribió que “los fondos se originaron principalmente a través de los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial”.

Ese argumento es similar al que la acusación sostiene ahora: que el dinero que circuló por los hoteles y propiedades de la familia Kirchner vendría de la obra pública adjudicada a Báez, que vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados junto a la expresidenta.

En diciembre de 2018 votó para excarcelar a Boudou. Esa decisión aclaraba que el exvicepresidente debía cumplir con la obligatoriedad de uso de una tobillera electrónica. Pese a eso, la Casación revocó esa decisión y el exvicepresidente volvió a prisión.

El juez Machado Pelloni Ricardo Pristupluk

El tercer integrante del tribunal de Hotesur - Los Sauces es Machado Pelloni, quien también debió juzgar a exfuncionarios kirchneristas y empresarios cercanos a ese espacio político. Formó la mayoría que condenó a Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, a 4 años y 8 meses por el caso Oil Combustibles, en el que se investigó una presunta retención indebida de unos 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) .

Ese fallo también decidió absolver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, presentes en este nuevo juicio de Hotesur-Los Sacues. Según su criterio, no se había probado que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario y que el deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal. La Corte Suprema prevé revisar ese fallo antes de fin de año.

López y De Sousa están entre los acusados en Hotesur - Los Sauces. Es decir, uno de los jueces que deberá evaluar si López y De Sousa participaron en una maniobra de lavado con la familia Kirchner es el mismo que, cinco años atrás, concluyó que no se había probado su connivencia con un funcionario kirchnerista en otra causa. En el actual expediente, la fiscalía sostiene que el dinero de los impuestos que Oil Combustibles no pagó llegó a la familia Kirchner a través de alquileres.

En los últimos meses, Machado Pelloni integró tribunales que impusieron otras penas. En julio condenó a los integrantes de la llamada “mafia de los contenedores”, por un contrabando con un perjuicio fiscal de al menos US$4,5 millones. En septiembre condenó a 24 años a Eva Pereyra, “la Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre.