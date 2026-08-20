Los gobernadores del norte se reagrupan en Diputados y ponen nuevas condiciones para acompañar a Milei

Los gobernadores del norte coordinan un entendimiento para ganar peso en la negociación con la Casa Rosada. Con el calendario electoral cada vez más cerca y después de dos años de acuerdos atravesados por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), misioneros, salteños, tucumanos y catamarqueños buscan imponer una nueva lógica en el Congreso: negociar “ley por ley” y con beneficios concretos para sus provincias.

“Vamos a discutir políticas públicas”, resumió un referente misionero en Diputados. “Ya no se negociará por ATN”, aseguró. La intención no es conformar un único bloque ni pasar a la oposición, sino coordinar posiciones y elevar el precio de sus votos frente a un gobierno cuyas promesas, aseguran, ya no alcanzan.

La estrategia cobró fuerza a partir del reacomodamiento político en Misiones y del quiebre entre el gobernador Hugo Passalacqua y su histórico jefe político, Carlos Rovira. En la provincia le reprochan al exgobernador haber expuesto a sus legisladores nacionales para sostener el vínculo con la Casa Rosada. Uno de los episodios que todavía le facturan fue la votación de Ficha Limpia, cuando ordenó a sus senadores abandonar el recinto y contribuyó a hacer caer el proyecto. “Fue un quiebre en la provincia”, aseguró un referente local.

Rovira y Passalacqua, hace unos años

El primer reflejo se verá en Innovación Federal, el bloque que reúne a legisladores de Misiones y Salta. El espacio cambiará de nombre y buscará marcar una nueva etapa frente al Gobierno: no se asumirá como opositor, pero reclamará concesiones concretas para acompañar sus proyectos. “Una ley por otra ley”, repiten.

“No nos podemos seguir haciendo cargo de todo. Hace dos años y medio que no se conservan las rutas”, planteó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en declaraciones a Infobae. “Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas”, agregó.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) Pilar Camacho

El renovado bloque todavía negocia su nombre y quién lo conducirá. Uno de los nombres que suenan con más fuerza es el del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. Según pudo saber LA NACION, la presentación formal será el miércoles 26 de agosto, antes de la próxima sesión de Diputados, con la presencia de Passalacqua y, posiblemente, de Sáenz.

El movimiento excede a Misiones y Salta. En la misma sintonía están los tres diputados tucumanos alineados con Osvaldo Jaldo, nucleados en Independencia, y los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil, de Elijo Catamarca.

En total, suman 13 diputados nacionales que podrían ser 15 si conservan a dos exlibertarios bajo el ala de Sáenz: Gerardo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).

Los cuatro gobernadores evaluaron confluir en un gran bloque, pero por ahora descartaron esa alternativa para conservar sus identidades provinciales. “Sí se habló de avanzar en un esquema de coordinación”, explicó un diputado del norte. La premisa es que la conversación con el Gobierno tenga, de ahora en más, requisitos claros y resultados concretos.

Parte de esa agenda ya empezó a tomar forma. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió el martes junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, a gobernadores del norte para avanzar con subsidios a la energía eléctrica para las denominadas “zonas cálidas”, en una negociación atada al recorte de los beneficios al gas para las zonas frías.

En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias.

Acordamos… pic.twitter.com/Us5qsuIib7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

Los intereses provinciales también empezarán a reflejarse en el Congreso. En la sesión del próximo miércoles se incluirá una reducción del 21% al 10,5% del IVA para la harina y la fécula de mandioca, impulsada por Herrera Ahuad. También avanzarán iniciativas reclamadas por Tucumán vinculadas al turismo y a la declaración de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

Este miércoles, además, obtuvo dictamen un proyecto que amplía los cargos judiciales en el norte: divide en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La diputada tucumana Elia Fernández, de Independencia, sostuvo que permitirá dar “más agilidad y mayores respuestas” a Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. El catamarqueño Sebastián Nóblega destacó que tendrá “injerencia directa” en su provincia.

La mandioca es producción y trabajo para nuestra región, pero también puede mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.

Impulso reducir del 21% al 10,5% el IVA para la harina y la fécula de mandioca.

Salud, producción y una mirada federal. pic.twitter.com/dzRIhjUhcK — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 12, 2026

Otro frente que los gobernadores podrían reflotar es el reparto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El Senado ya dio media sanción a un proyecto que modifica la distribución de esos recursos entre el Tesoro, las provincias y la seguridad social. Tal como reveló LA NACION, durante casi tres años el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones en el fideicomiso destinado a obras viales, pero aplicó apenas una cuarta parte a ese fin.

El peronismo sigue de cerca estos movimientos y apuesta a que el endurecimiento de los bloques provinciales pueda aportarle votos para su agenda. Los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, junto con Juan Manuel Olmos y Federico Achával, viajaron a Misiones para reunirse con Passalacqua y explorar una agenda común con una mirada federal.

Una discusión sigue abierta: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El PJ ya definió que buscará sostenerlas, pero los misioneros y el resto de los gobernadores involucrados todavía no fijaron posición. “Todavía hay reuniones pendientes”, aseguraron.