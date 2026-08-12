Los gobernadores del Norte unen sus demandas por infraestructura y subsidios

POSADAS.– Con la presencia de ocho de los diez gobernadores de la región, se desarrolla en Misiones la asamblea general de los mandatarios del Norte Grande. En bloque, los mandatarios reforzarán ante Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei, sus demandas por infraestructura vial y subsidios para la energía en las zonas cálidas.

Los ausentes a la convocatoria fueron los dos referentes del peronismo, Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), ambos enfrentados con la Casa Rosada y con los puentes rotos desde que el año pasado decidieron no ser parte del denominado “Pacto de Mayo” al que había llamado el Presidente.

Santilli, que negocia con los gobernadores apoyo legislativo para intentar suspender las elecciones primarias en 2027, recibirá en la jornada varias demandas de los mandatarios vinculadas a infraestructura vial, ampliación de la hidrovía y subsidios para energía por zonas cálidas, según informaron fuentes vinculadas a los jefes provinciales. Habrá un pedido para contemplar una tarifa diferenciada por “zonas cálidas”.

Passalacqua, Lamothe y Santilli, hoy, en Misiones; el jefe de Gabinete fue a escuchar las demandas de los gobernadores Sixto Fariña

El encuentro es encabezado por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y cuenta con la presencia también del presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Para Passalacqua es también la presentación en sociedad tras su ruptura con Carlos Rovira, un punto de inflexión en el oficialismo misionero que controla la provincia hace más de 20 años.

El misionero recibió el apoyo de los mandatarios, en especial de Gustavo Sáenz. El salteño dijo a los periodistas que “se terminaron los capangas”.

Para la reunión llegaron a Misiones los gobernadores Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Raúl Jalil, de Catamarca.

También participan representantes de Formosa y La Rioja, completando la representación de las provincias que integran el Norte Grande.

La apertura de la Asamblea vuelve a poner a Misiones como escenario de una de las principales mesas de diálogo político federal del país. Los gobernadores llegaron con una agenda común vinculada a infraestructura, energía, rutas, desarrollo productivo y financiamiento, además de los planteos particulares de cada provincia.

La presencia de Santilli marca, a su vez, un nuevo capítulo en la articulación entre los mandatarios del Norte Grande y la administración de Javier Milei, en una jornada en la que se buscará avanzar sobre los temas prioritarios para la región.

Con Passalacqua como anfitrión, la Asamblea se desarrolla en el IMAX del Conocimiento, donde los gobernadores y representantes nacionales comenzaron a abordar la agenda regional.

Noticia en desarrollo