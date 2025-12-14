Los gobernadores ponen el foco en las negociaciones del presupuesto 2026 y relegan la reforma laboral

CÓRDOBA.− La ronda de diálogo con los gobernadores del ministro del Interior, Diego Santilli, debe empezar a rendir sus frutos, ya que esta semana el oficialismo pretende tratar y aprobar el presupuesto 2026. Salvo los kirchneristas duros, los mandatarios están dispuestos a dar el apoyo en general, aunque hay disidencias en particular.

“Lo primero es el presupuesto, después veremos la reforma laboral”, es la sentencia que más escuchó LA NACION en las consultas que hizo con gobernadores y dirigentes de provincias dialoguistas.

En el caso de la reforma laboral, la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades impactará en la coparticipación. Las provincias perderían alrededor de $1,6 billones anuales.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a la salida de la Casa Rosada Hernán Zenteno - LA NACION

El problema, hasta el momento, es que el cambio de clima con la Casa Rosada no viene acompañado de recursos. La excepción es Tucumán: la provincia que gobierna Osvaldo Jaldo (con ascendencia sobre tres diputados y un senador) recibió una transferencia de $20.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el mayor monto individual dado en toda la gestión de Javier Milei, superando al distrito que más recibió en el acumulado del año, que fue Neuquén, con $18.000 millones. El viernes, el mandatario se reunió con Santilli.

Las negociaciones son individuales, hasta este momento no aparecen los gobernadores consensuando en grupo posiciones sobre determinados temas de interés. Una estrategia que pusieron en marcha desde mediados de año hasta la victoria de los libertarios en octubre.

“Vamos a aprobar el proyecto en general, porque estamos convencidos de que el Gobierno debe tener un presupuesto −afirma un mandatario de una provincia grande−, pero en particular tenemos observaciones. Además, de los reclamos planteados por la mayoría de nosotros no hubo más que toma de nota. Respuestas concretas, ninguna”.

Milei con los gobernadores en la Casa Rosada, tras las elecciones legislativas de octubre Presidencia

La atención está concentrada en el presupuesto, aunque son varios los que agregan un “pero” después de reconocer que la ley es importante. “Después los recursos se gestionan a piacere. Hay mucho presupuesto convertido en letra muerta”, es la reflexión que suman. De todos modos, el “gesto” que prometen los gobernadores es que el presupuesto salga aprobado.

Hay expectativa de que en las próximas horas otras provincias se sumen a Tucumán como receptoras de ATN. Este medio había adelantado que esos recursos eran parte de las negociaciones. En noviembre, Economía no repartió nada y, restando lo enviado a Jaldo, al ministro Luis Caputo le queda un acumulado de $708.000 millones. El Presidente vetó la ley que establecía una nueva distribución que habían impulsado los 23 mandatarios y el alcalde porteño.

Un gobernador norteño deslizó a este medio que este es un mes “complicado” para muchos intendentes por el pago de aguinaldos y que le han hecho llegar esa preocupación a la Casa Rosada. Son diferentes alternativas por las que se podrían liberar más ATN.

Santilli recibió al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas Presidencia

El oficialismo libertario en varias oportunidades dio muestras de pragmatismo negociador. La designación de Santilli apuntó a destrabar el vínculo con las provincias y a construir el consenso que Estados Unidos le reclamó a Milei antes del salvataje, pero el Ministro es consciente de que si el diálogo no viene acompañado de recursos, puede naufragar en pocos meses.

Tres gobernadores que analizan salir a colocar deuda en el mercado internacional reconocieron que la flexibilización en la firma de avales por parte de la Nación “es un paso”, pero no compensa otros temas, como “recuperar” fondos que les corresponden a las provincias. Al único mandatario al que la Nación dejó en claro que no le autorizará deuda es al bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof GPBA

Después de la salida a los mercados de la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, en estos días el chubutense Ignacio Torres mantuvo reuniones con inversores en Estados Unidos. “Chubut es una de las provincias con mayor potencial de la Argentina”, enfatizó en los encuentros con directores de JP Morgan, UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, Americas Society y el Council of the Americas.

Cajas previsionales

Un cambio que involucra un monto importante de dinero que los gobernadores, si quisieran, podrían incluir en el presupuesto es el relacionado a las transferencias para las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. De ese grupo, dos tienen acuerdos a los que llegaron en la Corte Suprema de Justicia, pero los deben renovar este año: Entre Ríos y Córdoba, mientras que Chaco firmó en octubre un convenio para que la Anses aporte hasta $40.000 millones para cubrir el déficit.

El interés de los gobernadores es de hacerse de un flujo mensual −hay una decena que no recibe un peso desde la asunción de Milei, ya que Nación incumple con las leyes vigentes− y dejar para más adelante la discusión por la deuda acumulada.

El gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y el diputado Francisco Morchio, que le responde y pasó a LLA

Rogelio Frigerio, aliado electoral de los libertarios, firmó hace un mes y medio con la Anses un convenio por el cual el organismo le transferirá $48.000 millones en cuotas. El reclamo de la provincia era por $154.000 millones y el saldo se compensará “más adelante”. Con esto, el gobernador suspendió la demanda ante la Corte Suprema.

El cordobés Martín Llaryora en marzo tiene una nueva reunión por el tema; entonces, la Anses deberá definir el monto mensual que le girará a la Caja. “Hasta ahora vienen cumpliendo, pero la suma debe ser ostensiblemente mayor”, dicen en la provincia, a donde hay reclamos y marchas por la decisión del oficialismo de subir los aportes de los empleados estatales.

EL gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y detrás el tucumano Osvaldo Jaldo Ricardo Pristupluk

En obra pública, los avances también son en cuentagotas. El salteño Gustavo Sáenz insistió con ese punto ante Santilli; fue de los primeros en firmar a mediados de 2024 los convenios de financiamiento federal que quedaron solo en el papel.