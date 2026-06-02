Santilli se sumó a la cumbre de gobernadores para debatir fondos para las provincias y el fin de las PASO

El ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó esta mañana a una reunión de gobernadores del norte del país en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y defendió la eliminación de las PASO por el costo económico que tienen, que estimó entre los 220 y los 240 millones de dólares. Además se mostró esperanzado en que el Gobierno logrará los votos en el Congreso para hacer avanzar esa intención.

Al llegar al CFI, en la calle Azopardo al 750, en el bajo porteño, Santilli se detuvo en la vereda y, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “las PASO cuestan entre 220 y 240 millones de dólares” y que se experimenta “una merma de votantes” debido a su realización.

“La gente no quiere ir a votar cuatro o cinco veces”, subrayó Santilli. Consultado sobre las chances de que avance en el Congreso el proyecto de reforma política del Gobierno, con la quita de las PASO incluida, señaló que están “trabajando con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado)”.

A diferencia de los gobernadores del norte que arribaron a la reunión a bordo de autos oficiales con vidrios polarizados y que los depositaron directamente dentro del garage del CFI, Santilli bajó de una camioneta sobre la calle Azopardo e ingresó a pie.

Contó que Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y aliado del presidente Javier Milei, lo invitó a participar del encuentro, en el que los mandatarios dialogan sobre la quita de subsidios a las zonas frías que el Gobierno ya hizo avanzar en la Cámara baja y la compensación prometida para las tarifas eléctricas en zonas cálidas.

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, fue el encargado de invitar a Santilli

“La zona fría es la Patagonia. Todo aquel que esté por debajo de tres canastas básicas, en un barrio de emergencia, personas discapacitadas, va a seguir (teniendo el subsidio). El que tiene una pileta climatizada, no”, remarcó Santilli.

El ministro del Interior afirmó también que los gobernadores del norte hicieron un planteo “que tenía que ver con el gas para industrias, porque Bolivia no está exportando” y que “un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia”.

Están presentes en la reunión junto a Santilli y al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Jujuy (Carlos Sadir), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Formosa (Gildo Insfrán), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Jalil), La Rioja (Ricardo Quintela), Chaco (Leandro Zdero), Corrientes (Juan Pablo Valdés) y Santiago del Estero (Elías Suárez).

Desde las provincias del norte se planteó en el encuentro, que está en pleno desarrollo, la problemática alrededor de la provisión de gas. Uno de esos puntos, según pudo saber LA NACION de fuentes bien informadas sobre lo que se debate en la cumbre de mandatarios es el precio del gas para la industria en las provincias norteñas. “Sería casi el doble del actual y la industria pide que el Estado nacional se haga cargo de la diferencia”, dijeron desde el entorno de uno de los participantes de la reunión. En el encuentro, también se pidió finalizar “la obra de reversión del gas (por el Gasoducto Norte), que llegó hasta Córdoba”, indicaron las mismas fuentes.

Uno de los puntos del orden del día de la reunión es también la “Hoja de Ruta” que diagramaron las provincias del norte con el CFI, y que se desarrolla desde 2021.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del temario del encuentro, el CFI expuso proyectos trabajados en las áreas de logística, energía y turismo. También se habló se problemáricas aduaneras y de la Hidrovía.