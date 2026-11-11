Los preparativos para la misa de León XIV en Luján: invitaciones del gobierno provincial y un operativo de ingreso para políticos

LUJÁN.- La misa que el papa León XIV encabezará este miércoles frente a la Basílica de Luján comenzará a adquirir volumen político con presencias oficialistas y opositoras de la política nacional desde las primeras horas del miércoles, cuando la ciudad bonaerense se blindará para el acceso vehicular. Con invitaciones cursadas, en buena parte, por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se aguarda una nutrida presencia de legisladores, intendentes y autoridades judiciales, que llegarán hasta las 6 de hoy, horario máximo en el que se les permitirá el ingreso. No obstante, algunos dirigentes adelantaron su llegada para la tarde de ayer.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del oficialismo nacional, habrá una comitiva del gobierno del presidente Javier Milei integrada al menos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Se sumarán diputados y senadores nacionales.

El gobierno bonaerense cursó invitaciones a gobernadores de todo el país, exgobernadores bonaerenses, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, miembros del Poder Judicial provincial y autoridades de universidades nacionales. Participaron las áreas de Ceremonial y Protocolo, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad. Los accesos a la Basílica de Luján y calles céntricas están vallados y se observa numerosa presencia de la policía bonaerense y ambulancias.

Parte del gabinete de Javier Milei, en la carpa VIP instalada para la misa en el Monumento de los Españoles

Luego del escándalo de la “carpa VIP” que se habilitó para famosos durante la misa del lunes frente al Monumento de los Españoles (invitados por el gobierno porteño y con gastos a cargo del nacional), se espera un movimiento austero de la dirigencia invitada a esta ciudad. “Tengo entendido que va a ser sencillo. Tenemos que entrar antes de las seis. Y vamos solos, no podemos ir con parejas ni nada por el estilo”, dijo a LA NACION uno de los invitados opositores de Kicillof.

Los invitados por la gobernación ingresarán con un código QR y podrán acceder a un sector con sillas para asistir a la misa de León XIV. Delante del escenario y altar que se instaló frente a la Basílica de Luján, se ubican distintos sectores de sillas blancas, negras y de distintos materiales, que dividen los sectores de acceso ubicados por delante de los sectores habilitados para el público en general.

El diputado peronista Germán Martínez en camino a Luján un día antes para la misa de la Basílica Soledad Aznarez

Con antelación, aportaron sus números de documento y patentes de vehículos con los que llegarán. Se les envió una invitación en la que consta un recorrido “gubernamental” para “mandatarios y autoridades” con ingreso por el Acceso Oeste.

Podrán llegar entre las 0 y las 6 del miércoles, cuatro horas antes del comienzo de la misa papal.

León XIV y Kicillof, el lunes, en Claypole Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

En la segunda actividad que el Papa tendrá en la provincia de Buenos Aires, luego de su visita al Pequeño Cottolengo de Don Orione, en Claypole, además del gobernador Kicillof estarán los líderes de las otras dos vertientes centrales de la interna del peronismo: Sergio Massa, por el Frente Renovador, y Máximo Kirchner, por el ala cristinista.

Así lo pudo saber este diario de fuentes massistas y camporistas. Kicillof recorrió este martes los preparativos en Luján, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de Luján, Leonardo Boto. El gobernador no regresará a La Plata, se quedará en la ciudad para la misa del Papa.

Kicillof, en el Palacio Libertad, donde se presentó el papa León XIV, junto Jalil

Pocos de los gobernadores invitados por Kicillof darán el presente en Luján, según pudo relevar LA NACION. Entre los que no se acercarán a la misa están Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba, donde el Papa estuvo este martes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Ricardo Quintela. Raúl Jalil (Catamarca), en cambio, preveía asistir.

También tendrá presencia el sector del diputado nacional peronista Juan Grabois, dirigente cercano al Vaticano, que será de la partida en Luján. Llegarán legisladores de su espacio, como Federico Fagioli, Natalia Zaracho, Itai Hagman, Fernanda Miño y Mariana González.

Al igual que sucedió en el encuentro del Papa con el “mundo del trabajo”, en la Universidad Católica Argentina (UCA), y en una audiencia privada tras la misa de este martes en Córdoba, en Luján también habrá protagonismo de una persona vinculada al dirigente social. Será Joana Enrique, una cartonera del exbasural municipal de Luján que se encargará de entregarle al Sumo Pontífice una de las ofrendas en la misa. “Juan estuvo acompañando las gestiones para que trabajadoras del sector tuvieran un lugar en la agenda de la visita del Papa”, dijeron desde el entorno de Grabois.

Kicillof recorrió los preparativos en Luján Prensa Gobernación Provincia de Buenos Aires

Algunos dirigentes políticos se anticiparon y llegaron el martes a Luján. Entre ellos, la diputada Victoria Tolosa Paz, que arribó con la peregrinación organizada por los Hogares de Cristo (que reúne a los centros de atención integral para la recuperación de adictos). Los Curas de Villas y Barrios Populares motorizaron esa caminata, que incluyó la imposición del nombre “Papa Francisco” a un puente de la ciudad que cruza la intersección de la ruta 6 y la exruta 7.

Tolosa Paz participó de la peregrinación de los Hogares de Cristo hasta Luján Prensa Tolosa Paz

“Acompañamos la peregrinación, de 10 kilómetros. Celebramos la misa e inauguramos el puente Papa Francisco. Esto nos permite llegar con la esperanza que traen los curas villeros. Esa Iglesia al lado de los que sufren la construyó Francisco, y hoy es el puente al magisterio de León. Que la palabra de León XIV abra los corazones de los que hoy gobiernan. El mensaje más fuerte de León es que la economía solo sirve si está al servicio del hombre, de la familia, de la mujer”, dijo Tolosa Paz a LA NACION.

El jefe de la bancada peronista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue otro de los dirigentes políticos que se anticiparon y, desde el mediodía del martes, transitaba las calles de Luján. Según contó el legislador a este diario, vino a esta ciudad para ser parte de un centro de atención a 6000 voluntarios que participan de la organización, distribuidos en 46 escuelas. Su comando de actividades era en un jardín llamado “Negro Manuel”.

El exministro de Agricultura Julián Domínguez también llegó el martes a Luján. Acompañado por su familia, se hospedaba en un hotel ubicado a metros de la Basílica.