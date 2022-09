Los memorables cruces entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Aníbal Fernández

A lo largo de su carrera, la reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú realizó incontables entrevistas a políticos. De estilo incisivo, la conductora radial protagonizó al aire memorables discusiones con varios funcionarios y dirigentes entre los que destacan los cruces con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Años atrás, cuando Fernández se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, la periodista de radio protagonizó acaloradas discusiones con el funcionario, a quien no dudaba en objetarle, en 2010, cuestiones relacionadas a la labor parlamentaria, su vínculo con Guillermo Moreno, causas de corrupción y el patrimonio de los Kirchner

Tras la votación en el Senado por la ley de Matrimonio Igualitario, la periodista entrevistó a Fernández a mediados de julio de 2010 y, si bien celebró la iniciativa, cuestionó duramente las ausencias de varios legisladores durante la histórica sesión.

Los cruces entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Aníbal Fernández.

“Muy lamentables las nueve ausencias, si uno ha votado como legislador y ha sido elegido por el pueblo para ocupar esa banca, no se puede levantar e irse”, había señalado en aquella oportunidad la conductora de Magdalena Tempranísimo.

“Yo no lo veo así, porque el sentarse, el votar positivo, o negativo, el abstenerse o no estar, forma parte de una atribución que es propia desde el momento que uno es elegido como legislador”, comenzó Fernández. Y rápidamente Ruiz Guiñazú lo interrumpió: “Pero es una cuestión ética, ministro”

“No, sigue siendo tan ético como el que vota negativo. De cualquiera de las formas, siempre sigue siendo un forma de expresarse por parte del legislador y yo eso lo valoro porque en definitiva han sido elegidos para tomar una decisión y eso en definitiva es una decisión”, replicó Fernández. “Sí, pero no una decisión cobarde”, analizó la periodista.

Tras ello, el debate comenzó a elevarse. “Lo que digo es que la gente que se levantó y no votó representa éticamente una falta gravísima”, aclaró la periodista. “Eso es secundario. El fondo es la Ley, ¿Cómo vamos a discutir una cosa nimia. ¿Nos compramos un auto y discutimos por el criquet?, cuestionó Fernández.

“¿Qué criquet? ¡Discutimos como se paga el criquet!”, reclamó la conductora, con vehemencia. “Discutimos por el criquet. Ud siempre le busca el pelo al huevo”, apuntó Fernández. “Nunca nos vamos a poner de acuerdo”, concluyó Ruiz Guiñazú el tenso ida y vuelta.

En tanto, antes de conocerse en 2011 la decisión judicial de liberar al sindicalista ferroviario Rubén Sobrero , el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú mantuvieron en los micrófonos de Radio Continental otro tenso intercambio por el asunto.

El eje de la polémica entre ambos fue la supuesta baja o no por licencia médica del juez Yalj en el momento de decretar inicialmente la detención del sindicalista. Magdalena Ruiz Guiñazú recriminó al Jefe de Gabinete no haber estado informado de éste dato. Por su parte, Aníbal Fernández acusó a Ruiz Guiñazú de no practicar un periodismo serio y de no saber de cuestiones de derecho penal.

La conversación entre ambos fue subiendo de tono cuando el Jefe de Gabinete acusó a los miembros del equipo del programa de Magdalena Ruiz Guiñazú de cortarle el audio en anteriores ocasiones cuando hablaba, lo que provocó en aquel entonces una enérgica protesta por parte de la periodista.

El mensaje de Fernández

A pesar de los cruces, este mediodía el actual ministro de Seguridad destacó la labor periodística de Ruiz Guiñazú y le dedicó una sentido mensaje por Twitter.

“Falleció la Sra. Magdalena Ruiz Guiñazú. Tuve enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano. Estimada señora, que Dios la bendiga”, expresó Fernández desde su cuenta de Twitter tras el fallecimiento de la reconocida conductora radial.