Los motivos por los que la Anses no le quitará la pensión de privilegio a Zulema Yoma pese a la condena de Menem

Luego de que el Gobierno revocara la asignación mensual vitalicia y la pensión que cobraba la expresidenta Cristina Kirchner tras ser condenada en segunda instancia por el delito de administración fraudulenta del Estado, la gestión mileísta evalúa avanzar en la misma decisión con exfuncionarios en condiciones similares. Sin embargo, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, explicó por qué el organismo no le quitará la pensión de privilegio a la viuda de Carlos Menem, Zulema Yoma.

“Recordemos que las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado”, resaltó y marcó: “Carlos Menem falleció siendo senador y no habiendo concluido todas las causas penales, por lo que la situación es distinta”.

Asimismo, en diálogo con Radio Mitre, De los Heros también se refirió al caso de Isabel Perón, viuda del expresidente. “No tengo datos de que haya sido condenada a ningún delito. Es cierto que, de acuerdo a la Ley 24.018, los beneficiarios tienen que vivir en el país, pero en su caso había otra ley que no tenía esa exigencia”, detalló. “ Cada situación tiene que analizarse con el régimen jurídico vigente al momento del otorgamiento ”, indicó.

“No quiero confundir: tenemos a una expresidente y viuda de un presidente que -como beneficiaria de ambas asignaciones- está condenada con sentencia definitiva por delitos en contra de la administración publica en beneficio propio”, remarcó y sumó: “La condición de otorgamiento era la honorabilidad y frente a una condena esa condición no existe. Por eso también revocamos la de Amado Boudou”.

La pensión de Yoma había sido cuestionada por la misma Cristina Kirchner, que a través de su cuenta de X le mandó un mensaje directo al presidente Javier Milei y dijo: “Preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia”.

La hija de Menem y Yoma, “Zulemita”, respondió a las acusaciones de la antes mandataria y realizó un listado de las causas que enfrentó su padre y los resultados. “Lamento tener que responderle en este momento que entiendo es doloroso para Ud. y su familia , pero quisiera aclararle que mi padre, el expresidente Carlos Menem cuando falleció no tenía ninguna sentencia firme”, escribió luego de que se conociera la condena a seis años de prisión y la prohibición de ejercer cargos públicos. “Cuenta en Suiza: absuelto por Tribunal Oral 4 y confirmado por Casación Federal; Amia: absuelto por el Tribunal Oral 2; Armas: absuelto por la Sala III de Casación Federal; La Rural: absuelto por Sala III de Casación Federal; Río Tercero: no hubo juicio oral; Enriquecimiento ilícito: sobreseído con sobreseimiento firme, Juzgado Federal 5; Sobresueldos: la sentencia no está firme ya que el Tribunal de Casación concedió un recurso extraordinario planteado y en consecuencia se encontraban suspendidos los efectos de las sentencias hasta tanto no se expidiera la CSJN, razón por la cual en este caso tampoco tenía condena firme”, enumeró.

Lamento tener que responderle en este momento que entiendo es doloroso para Ud. y su familia , pero quisiera aclararle que mi padre, el Ex Presidente Carlos Menem cuando falleció no tenía ninguna sentencia firme.

Y marcó: “De hecho, la Corte (pese a que la Cámara Electoral pretendió no autorizarlo a presentarse para Senador por La Rioja en el 2017) revocó la sentencia de la Cámara Electoral y lo autorizó a competir por el cargo que ganó, circunstancia que no hubiera sido posible si mi padre, el Dr. Carlos Menem, hubiera tenido una sentencia condenatoria”.

La condena a Cristina Kirchner

El pasado miércoles, la Cámara de Casación Penal confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos dictadas contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por la cual el Gobierno decidió darle de baja la asignación mensual vitalicia, así como la pensión.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si revoca o no la condena por fraude al Estado. Si rechaza los recursos que los abogados de la expresidenta adelantaron que presentarán, deberá cumplir la pena de seis años de prisión y se activará la imposibilidad perpetua para ocupar los cargos. Por su edad (tiene 71 años) puede pedir el arresto domiciliario.

Los acusados y el fiscal ya decidieron que plantearán un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara Federal de Casación que dejó firmes las condenas y las absoluciones. Los plazos son de diez días hábiles, pero en casos complejos como éstos se otorgan veinte días hábiles, más otros 20 , con lo que el caso, si el tribunal de Casación concede el recurso extraordinario, puede llegar a la Corte entrado el año próximo, en marzo o abril.

Cristina Kirchner, este domingo, en el club Quimsa de Santiago del Estero.

Luego de conocerse su condena, Cristina apareció en público nuevamente al encabezar un acto en Santiago del Estero por el Día de la Militancia peronista este domingo. En su discurso, afirmó que la condena por el caso Vialidad es un “vuelto” por las políticas que aplicó en sus dos mandatos como presidenta y criticó al Presidente, al que tildó de “payasesco” y “humillante”.

“Porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI. El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones”, afirmó en el estadio del club Quimsa, en la capital santiagueña.

