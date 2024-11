Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

01.00 | De Pablo cuestionó las últimas medidas sobre la importación de productos: “No me gusta nada”

El economista Juan Carlos de Pablo evaluó el presente económico del país, a casi un año de la llegada de Javier Milei al Gobierno, y planteó una serie de desacuerdos en cuanto a las recientes medidas orientadas a facilitar la importación de productos.

“Todo esto que se ha anunciado de facilitar la importación puerta a puerta no me gusta nada. Porque creo que hay un problema serio de la política económica, que es que no veo la sintonización entre cosas que facilitan la importación y las que facilitan la producción local”, sostuvo durante una entrevista en Comunidad de Negocios, el programa que conduce José Del Rio por LN+.

Las expresiones del analista se desprenden de los anuncios que este viernes hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que a partir de diciembre, se ampliará el límite de envíos de importaciones eventuales (courier) y se eliminará el impuesto para compras en el exterior en artículos de uso personal por esta misma vía.

00.30 | El peligroso aislamiento de la Argentina de la agenda climática global

Por Federico Merke y Eugenia Test

La retirada de la delegación argentina de la COP29 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Bakú, Azerbaiyán, es un gesto que algunos celebrarán como un desplante a la hipocresía de las cumbres internacionales. Pero esa lectura, más que un análisis, es una excusa. El multilateralismo no es un club con una sola regla; es un pluriverso, una interminable gimnasia de concesiones que no se agota, además, en el marco de Naciones Unidas. Quien lo abandona no está haciendo una declaración de independencia, sino de incapacidad. Confunde fuerza con intransigencia, liderazgo con aislamiento.

Las cumbres de clima son generalmente frustrantes, claro. Producen más promesas que resultados, y quienes participan a menudo juegan roles diseñados para impresionar a sus audiencias domésticas. Pero ese es precisamente el punto: el multilateralismo no promete soluciones perfectas, sino marcos para que los líderes –con todas sus contradicciones– negocien sus intereses. Un país que se margina no trasciende esas dinámicas; simplemente renuncia a influir en ellas.

LA NACION

