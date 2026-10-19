Los nombres que evalúa Milei para explorar un acuerdo electoral con los gobernadores

CÓRDOBA.- La Libertad Avanza (LLA) empezó a delinear su estrategia para las elecciones provinciales del año que viene, siempre con el objetivo principal de garantizar la reelección de Javier Milei. Ese armado está presente en las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores por el presupuesto 2027 y la reforma electoral. La moneda de cambio que algunos mandatarios pretenden es que los libertarios impulsen candidatos de baja intensidad en sus distritos.

Con la foto de hoy, la lectura general es que LLA necesitará algo más que el color y la imagen de Milei para ganar gobernaciones. Si bien en algunas provincias tiene perfiles más fuertes, esa situación no se da en todas y es allí donde cobran fuerza las negociaciones electorales.

La distancia temporal entre las votaciones en el Congreso -que debe ser en los próximos meses— y el arranque de las campañas en las provincias le agrega complejidad a las conversaciones. La mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios provinciales de los nacionales.

El propio Martín Menem admitió que el armado político es un tema “muy complejo”. Reconoció que “sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”.

Distrito por distrito

En Córdoba, el segundo distrito electoral del país y donde los libertarios obtuvieron excelentes resultados tanto en las presidenciales del 2023 como en las legislativas del año pasado, hay chances de arrebatarle la provincia al peronismo, que gobierna desde 1999. Martín Llaryora, quien en los últimos días volvió a subir el tono de sus críticas a la Nación, irá por su reelección y es remota la posibilidad de avanzar con un pacto con la Casa Rosada.

El número puesto libertario para ser candidato es el jefe de la bancada de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien responde directamente a Karina Milei y tiene excelente relación con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La incógnita que se abre es si acompañarán su postulación Luis Juez, quien insiste en que quiere competir otra vez, y el radicalismo de Rodrigo de Loredo. Ambos son aliados de LLA. La oposición dividida le daría al peronismo cordobés más chances de retener la provincia.

La Ciudad de Buenos Aires podría unificar la fecha de su elección con la nacional si prospera la alianza electoral entre Pro y LLA. Pero en esta discusión también entran en juego las candidaturas en el interior. Jorge Macri quiere seguir gobernando, mientras que la legisladora y titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, se mantiene expectante con críticas esporádicas a la gestión y recorridas barriales de campaña. Patricia Bullrich está también en los planes de la Casa Rosada, aunque es difícil que ella acepte, señalaron fuentes oficiales.

Pilar Ramírez (a la derecha de Karina Milei) participó en la primera línea del acto oficial por el traslado de internos de la cárcel de Devoto a la de Marcos Paz Fabián Marelli

En Santa Fe, el objetivo de la Casa Rosada es acordar con Maximiliano Pullaro, quien irá en busca de un segundo período. Sus aliados provinciales son reticentes a esa posibilidad. Por el lado libertario, si no hay acuerdo, la opción es la diputada nacional Romina Diez, quien responde a Karina Milei.

En otra jurisdicción grande como Mendoza, la particularidad es que las negociaciones se dan entre aliados. El gobernador Alfredo Cornejo, quien lidera la coalición provincial, quiere ser quien impulse a su sucesor y no comparte que sea Luis Petri, también de raíz radical. El diputado nacional y exministro de Defensa busca consolidarse como el candidato libertario. Fuentes de la Casa Rosada aseguran que “no está nada dicho” y, de esa manera, ponen en duda el apoyo a Petri.

El salteño Gustavo Sáenz es de los peronistas más cercanos a la Nación y es de los que negocia los apoyos en el Congreso. En ese distrito, la mesa política nacional sigue de cerca a la senadora nacional Emilia Orozco, quien podría ser candidata en las provinciales. Muy crítica de Sáenz, en determinados momentos y en función de la necesidad de colaboración del gobernador en el Congreso, la senadora ha recibido sugerencias desde la Casa Rosada para que baje el tono de su discurso. Aunque todavía no lo oficializó, Sáenz buscará un tercer mandato y por eso la negociación electoral con LLA cobra interés.

En Neuquén, Rolando Figueroa tampoco confirmó que irá por otro mandato. En general, se muestra alineado con la Casa Rosada y hay en marcha conversaciones de cara a las provinciales. En ese distrito, LLA cuenta con la senadora nacional Nadia Márquez, quien es impulsada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). La apuesta de máxima del movimiento es que acompañe a Milei en la fórmula, pero no descartan una postulación provincial.

La senadora Nadia Márquez podría ser candidata de La Libertad Avanza en Neuquén Soledad Aznarez

En Misiones, los libertarios tienen dos nombres “fuertes” para pelear la gobernación: el del diputado nacional libertario, Diego Hartfield, y el del presidente del partido en la provincia, Adrían Núñez.

Río Negro es particular porque un libertario ya dijo públicamente que quiere ser candidato a gobernador. Se trata del diputado nacional Aníbal Tortoriello, con trayectoria en Pro. Exintendente de Cipolletti, está convencido de que LLA tiene peso propio en el distrito para enfrentar a Alberto Weretilneck, quien buscará un nuevo mandato. La palabra final la tendrá la mesa política.

En La Pampa, donde el gobernador peronista Sergio Ziliotto no puede ir por otra gestión, el vocero presidencial Adrián Ravier aparece entre los posibles candidatos de LLA, aunque también están el diputado nacional Martín Matzkin (más cercano a Patricia Bullrich) y Marita Mac Allister (si hay acuerdo con el Pro).

Adrián Ravier, el vocero presidencial que aspira con ser candidato en La Pampa Presidencia

Carlos Sadir buscará la reelección en Jujuy, donde el diputado nacional Manuel Quintar aparece entre las opciones libertarias si no hay acuerdo.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo, otro de los peronistas afines a la gestión libertaria, buscará su reelección. Sin embargo, un sector de LLA impulsa la candidatura de Lisandro Catalán, el exvicejefe de Gabinete que tomó vuelo en la gestión a la sombra de Guillermo Francos y que fue ministro del Interior por 47 días. Catalán, que vive en Buenos Aires, viaja seguido a Tucumán para hacer campaña. Las elecciones provinciales serán en mayo.