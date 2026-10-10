Martín Menem se refirió a las internas del Gobierno y llamó a armar alianzas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó este viernes en un acto en Tigre, habló sobre la interna del oficialismo en cuanto al cierre de acuerdos con los gobernadores y dijo que el armado político es un “tema muy complejo”. Las declaraciones se dieron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelerara sus reuniones con mandatarios provinciales para conseguir su apoyo para la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2027.

“El tema del armado político es un tema muy complejo”, señaló Menem durante la convocatoria que se publicitó bajo el slogan “Hacia una Argentina próspera”. A su vez, se refirió a quienes apuran la idea de realizar acuerdos con gobernadores y expresó: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Al respecto, agregó: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”.

En referencia a las cuestiones temporales y la supuesta debilidad que puede implicar esa forma de generar acuerdos que tiene como objetivo la reelección de Javier Milei, el presidente de la Cámara baja planteó: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años”.

Las palabras del presidente de la Cámara baja

Además de Menem, también participó del encuentro en Tigre el diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, del ala afín a Karina Milei del partido.

Por el lado de quienes sugieren llegar a un rápido acuerdo con los gobernadores no solo está el jefe de Gabinete, sino también el ministro de Economía, Luis Caputo. Un poco más alejados de esa cosmovisión se ubican los primos Menem: Martín y Eduardo. Asimismo, los principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con LA NACION, no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y mucho menos poner en riesgo la estructura territorial propia de LLA.

Durante su discurso, Menem enumeró las ventajas de la actual gestión con un tono esperanzador. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, remarcó.

De esta manera, el funcionario libertario no solo apuntó a lo relativo a las discusiones sobre las alianzas electorales, sino también a transmitir la necesidad de seguir por el rumbo de la gestión que comenzó en 2023.

La postura de Santilli

Por estos días Santilli se mostro esperanzado de terminar el mes con varios entendimientos cerrados, tal como le anticiparon el jefe de Gabinete y Caputo a los gobernadores en Francia. El ministro de Hacienda es el más interesado en que se selle el dilatado pacto, para darle un plafón político al Gobierno que imprima estabilidad en los indicadores económicos. Sobre todo el riesgo país, que la semana pasada superó los 650 puntos y que esta dio un respiro tras el triunfo en Brasil de Flavio Bolsonaro.

Luis Caputo y Diego Santilli, con sus opiniones en tándem en lo que refiere a alianzas electorales

Aun así, quienes observan las diferencias de la mesa política, pero no se involucran en las trifulcas que de la misma derivan, analizan que a las charlas todavía les queda hilo en el carretel. Motivo por el cual ven poco probable una convergencia en un plazo inmediato.