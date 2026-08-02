Cada vez más provincias evalúan desdoblar sus comicios de la elección presidencial: los motivos de cada gobernador

CÓRDOBA.− El tucumano Osvaldo Jaldo fue el primer gobernador en fijar fecha de las elecciones provinciales, para el 9 de mayo de 2027. En 2023 fue uno de los 16 mandatarios que desdoblaron los comicios provinciales respecto del nacional. La Casa Rosada sigue de cerca esas decisiones en paralelo a que negocia posibles acuerdos de cara al año próximo, cuando Javier Milei buscará su segundo mandato el 24 de octubre.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sigue negociando la reforma electoral. Pero todavía en el Senado no están los votos para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Otra alternativa menos complicada es suspenderlas. La idea de listas colectoras, que el oficialismo hizo circular como alternativa para intentar convencer a los gobernadores, ofreciéndoles la posibilidad de colgar sus listas en la boleta presidencial de Javier Milei, sigue pero perdió fuerza.

En ese contexto, en la mesa política libertaria entienden que el eje de la campaña presidencial debe ser la economía y la gestión de Milei, con lo que aseguran que el desdoblamiento de los comicios provinciales no les genera preocupación, porque votar en una única fecha conlleva el riesgo de que la atención se divida con la agenda local.

Claro que hay distritos grandes en los que La Libertad Avanza (LLA) sostiene que apostará fuerte para ganarlos, como la ciudad (CABA) y la provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde el “efecto arrastre” que imaginan de Milei impulsaría al candidato propio. De esos tres, CABA y Buenos Aires eligieron jefe de gobierno y gobernador en octubre en 2023, el mismo día que la presidencia.

En 2025, en cambio, optaron por desdoblar. En mayo, LLA logró imponerse en la ciudad de Buenos Aires, con Manuel Adorni como candidato: obtuvo el 30,7%, dejando en segundo lugar al peronismo (27,8%) y tercero a Pro (16%). Pero, en septiembre, cayó por una diferencia de once puntos en los comicios bonaerenses, lo que disparó la incertidumbre económica y financiera.

Jorge Macri y Javier Milei: ¿Habrá elecciones unificadas o desdobladas en CABA en 2027? Pilar Camacho - LA NACION

De cara a 2027, Jorge Macri volvería a la unificación de fechas si logra cerrar un acuerdo con los libertarios para ser el candidato de una alianza entre esa fuerza y Pro. El alcalde porteño ya anunció que buscará la reelección. Hace poco compartió una reunión de trabajo con Mauricio Macri, en donde uno de los temas de conversación fue qué estrategia seguir para mantener el bastión de Pro.

En el caso de la provincia de Buenos Aires −donde Santilli cuenta con ventajas para convertirse en el candidato libertario−, el gobernador Axel Kicillof aún no definió si volverá a desdoblar, como le reclaman muchos intendentes, o si su sucesor se definirá el mismo domingo que la elección presidencial.

Aliados y más autónomos

En Córdoba y Santa Fe, los dos distritos con más peso electoral luego de la provincia de Buenos Aires, las elecciones provinciales se realizarán antes que las nacionales.

En las últimas semanas, desde la Casa Rosada reencauzaron el diálogo con el peronista Martín Llaryora (Córdoba) y el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes mantienen una relación pragmática con el oficialismo en el Congreso, colaboran con algunas iniciativas y toman distancia en otras. Pero, mientras les pide colaboración a sus legisladores, el Gobierno central no oculta que impulsará candidatos propios para destronarlos.

El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro Prensa Gobierno de Córdoba

Con un vínculo similar se mueven Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) −junto a Pullaro y Llaryora, integraron el grupo impulsor de “Provincias Unidas”−, quienes convocarían a votar en el segundo semestre del 2027, antes de octubre.

El quinto miembro de esa alianza de 2025, Claudio Vidal (Santa Cruz) está más complicado porque, cumpliendo una promesa de campaña, eliminó la Ley de Lemas, pero el distrito funciona bajo un régimen electoral transitorio, con lo que además de la fecha debe resolverse esa cuestión de fondo.

También los neuquinos votarán antes que se den los comicios nacionales: Rolando Figueroa es otro de los que se mueve según sus intereses respecto a los pedidos de acompañamiento por parte de la Casa Rosada.

Los misioneros, por su parte, esperan ir a las urnas entre mayo y junio. Enfrentado con Carlos Rovira, el histórico caudillo provincial que mueve los hilos del poder misionero hace décadas, el gobernador Hugo Passalacqua suma apoyos para ir por su reelección. Negocia cada uno de sus movimientos en el Congreso frente al Gobierno.

En Río Negro, hace unos días Alberto Weretilneck aseguró que falta “por lo menos un año” para la elección provincial. Esa es otra jurisdicción que los libertarios entienden que podrían ganar la gobernación: para eso, en las últimas semanas sumaron a dirigentes de Pro, como Aníbal Tortoriello, e incluso exintegrantes del partido provincial de Weretilneck, como el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso.

Aliado electoral de LLA, el chaqueño Leandro Zdero ya confirmó que desdoblará los comicios para cumplir con la normativa provincial vigente, aunque aclaró: “No tenemos fecha”. La Casa Rosada aún cavila si es conveniente que las provincias de sus aliados, donde cree que puede imponerse, ordenen sus cronogramas electorales para que puedan compensar el impacto que tendrán las derrotas que espera en algunos distritos opositores.

Gustavo Saenz, gobernador de Salta Pilar Camacho

El “dialoguista” salteño Gustavo Sáenz convocará a elecciones en mayo. Mantiene conversaciones permanentes con Santilli y, en los últimos tiempos, logró que la oposición libertaria en la provincia bajara el tono de las críticas a su gestión.

No avanzó en definiciones otro aliado de la Rosada, el catamarqueño Raúl Jalil. En 2023, la provincia votó en octubre. Ahora, además de la fecha, el mandatario debe resolver quién se postularía por el peronismo. Una posibilidad es el intendente de la ciudad capital, Gustavo Saadi.

En el grupo de quienes son aliados electorales de LLA, Alfredo Cornejo (Mendoza) este viernes evitó confirmar la fecha, pero ratificó que la provincia mantendrá las PASO. En la legislatura de Entre Ríos ya hay un proyecto libertario para eliminarlas y el gobernador de Pro, Rogelio Frigerio, espera esa definición para fijar calendario.

Socio de los libertarios en el Congreso, pero no electoralmente en la provincia (aunque hay contactos), el sanjuanino Marcelo Orrego todavía no dio señales sobre la fecha. En una situación parecida está Claudio Poggi, en San Luis.

Opositores duros

En La Rioja se votará en el segundo trimestre del año y Ricardo Quintela ya está trabajando en quién sería el nombre del candidato del peronismo. Es uno de los mandatarios opositores que, como el bonaerense Kicillof, más confronta públicamente con el presidente Milei.

El formoseño Gildo Insfrán −que debe resolver si trata de forzar un nuevo mandato luego de modificar la Constitución de su provincia− fijaría la votación provincial antes que la nacional. Gustavo Melella, en Tierra del Fuego, analiza una fecha en junio y el pampeano Sergio Ziliotto está decidido a esperar definiciones del Congreso sobre las PASO.