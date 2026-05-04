Los números de Manuel Adorni bajo la lupa: gastos y deudas por más de US$800.000, ingresos con tope y las dudas que perduran sobre el origen de los fondos

Desde que llegó a la función pública, Manuel Adorni acumuló compromisos que ya superan los US$800.000 mientras que su salario bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026, cuando un decreto firmado por el presidente Javier Milei lo elevó a $7,1 millones, poco menos de US$ 5000 por mes. Cómo afrontó y afrontará esas deudas y esos pagos, además de cuál es origen de sus fondos, son los grandes interrogantes de la investigación judicial.

Los compromisos se acumulan para el funcionario. Pagos ya realizados: US$245.000 en refacciones a un contratista, US$185.000 en operaciones inmobiliarias (US$120.000 por la casa de Indio Cua, US$60.000 entre la seña de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca, más US$5.000 de ingreso al country), US$27.658 en viajes al exterior y US$6000 en una escapada a Bariloche. Deudas vigentes: US$70.000 más intereses por la primera hipoteca, US$200.000 sin intereses por la segunda y US$65.000 por un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario. Total comprometido: más de US$800.000.

La entrada del lote 380 de los Adorno en el country Indio Cua en Exaltación de la Cruz

El crecimiento patrimonial comenzó apenas tres meses después de asumir como vocero de Milei. En marzo de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021. En el origen de fondos, indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. El valor de mercado de ese vehículo, según su estado y kilometraje, oscila entre 20.000 y 30.000 dólares.

Tres meses más tarde, el 20 de junio de 2024, Adorni y Angeletti viajaron a Bariloche con sus dos hijos. Volaron por Aerolíneas ($1.737.432) y se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa: $4.931.993,97 de hotel y $2.435.344 en excursiones y comidas. Total: $9.104.769,97, según reveló Clarín este fin de semana. La familia regresó a Buenos Aires sin pagar nada y la deuda se canceló tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese momento Adorni era vocero de Milei y cobraba menos de tres millones de pesos netos; Angeletti era monotributista en una categoría baja.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Cinco meses después, en noviembre de 2024, el matrimonio compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Quien le vendió, Juan Ernesto Cosentino, declaró ante la fiscalía que Adorni le ofreció primero pagarle solo US$20.000 en efectivo y cubrir los US$100.000 restantes con una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. Cosentino rechazó. La operación se cerró en US$120.000, con un préstamo no bancario por US$100.000 que Adorni tomó de dos mujeres policías introducidas por la escribana Adriana Nechevenko, al 11% anual.

El precio de compra fue solo el inicio. El contratista Matías Tabar declaró hoy ante Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo por remodelar la casa: pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín. Por una vivienda comprada en US$120.000, el matrimonio invirtió US$245.000 en refacciones —más del doble del precio de la propiedad—, en efectivo. A eso se agregan US$5.000 por el ingreso al country.

Adorni, cabe aclarar, omitió incluir Indio Cua en el anexo reservado de la declaración jurada correspondiente a 2024 que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la declaración de Angeletti en su totalidad; ambas las agregó recién cuando la investigación judicial sobre su patrimonio ya estaba en marcha.

Dólares que no alcanzan

Los dólares que el jefe de Gabinete declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$48.720 entre efectivo y una cuenta en el exterior. Pero el 29 de diciembre de 2024 partió con su familia hacia Aruba en cuatro pasajes de Latam en primera clase, abonados en efectivo: US$1.450 cada uno, US$5.800 en total. La estadía sumó otros US$8.674. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino: Adorni figuraba con un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el periplo recién en abril de este año.

El avión de la empresa Alphacentauri en el que, según documentos publicados, viajó Adorni a Punta del Este

A ello se sumaron US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de la primera hipoteca. Solo esos cuatro ítems alcanzan los US$74.474, superando en US$25.754 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.

En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito, de casi 200 m² en la calle Miró al 500. La operación tiene una arquitectura singular. El inmueble había estado publicado por su anterior dueño, el exfutbolista Hugo Morales, en US$375.000, según declaró la martillera Natalia Rucci. Lo terminó comprando, en mayo de 2025 y por US$200.000, una compra que figuró a nombre de dos jubiladas: Beatriz Viegas (72 años, madre del desarrollador inmobiliario Pablo Martín Feijoo) y Claudia Sbabo. Ambas declararon que la operación la condujo Feijoo y que no conocían a Adorni; lo vieron solo al firmar.

Matías Tabar, contratista de Manuel Adorni, se retira de Comodro Py Nicolás Suárez

Feijoo, allegado a Adorni —sus hijos van al mismo colegio—, declaró que su plan era refaccionar el departamento y revenderlo en US$345.000. Pero apareció Adorni y le dijo que solo tenía US$30.000. Acordaron escriturar en US$230.000, pagar US$30.000 al contado y financiar US$200.000 con una segunda hipoteca sin intereses, en doce cuotas. Por fuera de la escritura, Feijoo dijo haber acordado un pago adicional de US$65.000, todavía no cancelado. Total real de la operación, según su propia declaración: US$295.000 por un departamento ya refaccionado que la inmobiliaria estimaba en US$345.000.

La matriz de financiamiento llama la atención: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Ambas hipotecas vencen en noviembre de 2026: en seis meses Adorni deberá cancelar US$270.000 de capital, más intereses, más los US$65.000 del acuerdo de palabra con Feijoo.

En febrero de este año fue el turno de Punta del Este, en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio: ida US$4.830 facturada por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio; vuelta, US$3.000. La causa se inició tras la inclusión de Angeletti en el vuelo de la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week: el regreso costó US$5.154,55.

Marcelo Grandío y Manuel Adorni Captura Web

A los pagos se suman gastos corrientes que pesan sobre el presupuesto familiar. Solo las expensas del departamento de Asamblea son $500.000 mensuales y las de Indio Cua, unos $700.000. A eso se añaden impuestos y mantenimiento de seis propiedades, patente y seguro de la camioneta, colegio de dos hijos menores y servicios. La central de deudores del BCRA muestra que las deudas mensuales en el Banco Galicia llegaron a superar los $10 millones en el caso de Adorni y los $15 millones en el de su esposa.

LA NACION contactó al jefe de Gabinete y a su primer abogado en repetidas oportunidades. No obtuvo respuesta. El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gastos y el incremento patrimonial que aumenta cada semana —y, sobre todo, el origen de los fondos.