La interna del PJ obtura la conformación de la comisión que define los cambios electorales en Buenos Aires

El Senado de la provincia de Buenos Aires, con la firma de su presidenta, la vicegobernadora Verónica Magario, tiene definidas 25 de sus 26 comisiones, con lo que dio una primera señal para sortear la parálisis que registra este año, en el que celebró solo dos sesiones especiales, pero ninguna ordinaria. La comisión que resta conformar, no obstante, es clave y expone la vigencia de la interna del peronismo, entre los seguidores de Cristina Kirchner y los de Axel Kicillof: se trata de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, por la que deben pasar las propuestas para modificar el mecanismo de votación en la provincia.

Con un decreto fechado el jueves, antes del feriado del 1º de Mayo, que llegó este lunes a los despachos del Senado, Magario informó la conformación de 25 de las 26 comisiones de la Cámara. En el artículo 2º del decreto, se aclara: “Los miembros de la Comisión Permanente de Reforma Política y Régimen Electoral serán designados por decreto complementario”.

La comisión que quedó sin decisión es la que debe definir el tema más urticante para la política bonaerense este año, que es el cúmulo de proyectos que tienen como objetivo instaurar nuevas reglas electorales, como la implementación de la boleta única de papel, la eliminación de las PASO, o el restablecimiento de las reelecciones indefinidas de los intendentes. Confluyen, allí, intereses opositores y oficialistas.

Malena Galmarini es una de las cartas fuertes que integrarán la Comisión de Asuntos Constitucionales Prensa FR

Según coinciden fuentes del Senado, la disputa entre el cristinismo y el kicillofismo por la presidencia de esa comisión no se saldó y es lo que mantiene trabada una definición. “Sigue trabado lo de Reforma Política. Hay cuestiones por resolver. La Comisión de Asuntos Constitucionales la quería La Cámpora y se la quedó el massismo”, indicó una fuente de la oposición parlamentaria. “La pelea es así”, reforzó un legislador no alineado con Kicillof.

“Fue decisión final de ella”, dijo un senador del peronismo a LA NACION, disconforme con las definiciones sobre las comisiones que oficializó Magario.

Valenzuela, nombrado en la Comisión de Asuntos Municipales Soledad Aznarez - LA NACION

Entre las 25 comisiones del Senado que definieron su integración están las de Legislación General; Presupuesto e Impuestos; Asuntos Constitucionales; Obras y Servicios Públicos; Industria y Minería; Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional, entre otras.

En medio de las disputas sin saldar, el Senado podría celebrar una sesión ordinaria el jueves, pero su concreción está en duda. En tanto, en la Cámara de Diputados, el escenario es de mayor parálisis aún: las comisiones no se conformaron y su actividad fue igual de escasa que la del Senado, sin ninguna sesión ordinaria realizada. La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto para este año de $222.800.000.000; el de la de Senadores es de $156.204.115.970.