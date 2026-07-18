Los números que no le cierran a Insaurralde y Jesica Cirio, que enfrentan otro posible pedido de indagatoria

Un peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte determinó que en 14 años el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde gastó $20 millones más que sus ingresos y que en 2020 y 2022 declaró al fisco niveles inferiores de consumo para que le den los números.

El estudio, de 618 páginas y al que accedió LA NACION, determinó que las erogaciones de su exmujer Jésica Cirio excedieron los recursos disponibles al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023.

Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Ariel Lijo y nuevo juez designado para llevar adelante la causa Insaurralde Soledad Aznarez

Se trata, sin embargo , del gasto mínimo comprobado, porque los propios peritos dijeron que falta documentación que -si aparece- aumentará el desfase entre ingresos y gastos. Cualquier diferencia constituye “un valor acreditado, susceptible de incrementarse de contarse con la totalidad de la documentación respaldatoria”, señala el informe.

El detalle de los gastos incluye viajes a Europa pagados en efectivo, vuelos privados contratados por WhatsApp, dos autos comprados en un mismo año y una firma -Armando J. Ríos SA- que financió los viajes de toda la familia.

La selfie que se sacó Sofía Clerici en un restaurante exclusivo para miembros Instagram: @sofiaclericiok

El peritaje contable fue ordenado por el juez Luis Armela en la causa en la que investiga a Martín Insaurralde y Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Armella, juez federal de Quilmes e interinamente a cargo del juzgado de Lomas de Zamora, seguirá trabajando en la feria judicial, pero se prepara para dejar su juzgado al nuevo juez de la causa, Tomás Rodríguez Ponte, recién designado, que asumirá la titularidad del juzgado federal.

Rodríguez Ponte es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajeduco), el organismo especializado en realizar investigaciones complejas y escuchas telefónicas, y fue secretario del juez federal Ariel Lijo.

Sofía Clerici mostró parte de las lujosas compras que hizo en Europa Instagram: @sofiaclericiok

El fiscal de la causa Insaurralde, Sergio Mola, analiza los resultados de este peritaje contable, al que considera incompleto, para sumar nuevos elementos y pedir una nueva declaración indagatoria de Insaurralde y Cirio, además de sus familiares señalados como testaferros.

El fiscal trabajará en la feria en ese escrito para presentar apenas jure el nuevo juez Rodríguez Ponte, luego de que el presidente Javier Milei firme su decreto de designación como magistrado, tras el acuerdo que prestó el Senado.

Además, se estima que el fiscal Mola incluirá en la imputación a Cirio e Isaurralde los 10 millones de dólares que se calcula aparecieron en los videos grabados en el vestidor, que supuestamente pertenecían la pareja.

Bandido es valuado en millones de dólares

En cuanto a Sofía Clérici, acompañante del viaje de Insaurralde a Marbella en el yate Bandido, el peritaje concluyó que no hay elementos documentales de que Insaurralde le entregara los 569.911 dólares encontrados en su casa, ni de la compra de artículos suntuarios. No obstante, la propia pericia documentó en decenas de puntos que el matrimonio operaba en efectivo. El informe releva gastos a nombre de Clérici, como los realizados en Marbella y la embarcación facturada a su nombre pero abonado por una agencia.

La pericia no halló pruebas de que la plata pasó de Insaurralde a Clerici, pero sí encontró pagos de terceros en el contexto del viaje que originó la causa. No obstante, el abogado de Clerici, Mauricio D’Alessandro, pedirá su sobreseimiento sobre la base de estas conclusiones, adelantó el letrado a LA NACION.

El informe firmado por el colegio pericial que encabeza la perito oficial Eleonora Feser, reconstruyó 14 años de ingresos, gastos y patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense y de su exesposa.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici @sofiaclericiok

Insaurralde tuvo salidas de fondos que superaron los ingresos registrados en $19.647.220,14. Al 31 de diciembre de 2022, el exintendente acumulaba un saldo negativo por ese monto, sin que los peritos pudieran determinar el origen de los fondos que le permitieron afrontar esos gastos.

El dato surge del punto 50 del cuestionario pericial, que comparó el “monto consumido” de las declaraciones juradas de Ganancias con los gastos detectados en extractos bancarios, resúmenes de tarjetas, informes migratorios y demás documentación del expediente.

El barrio privado Fincas de San Vicente, ubicado en la ruta 58 y avenida Juan Pablo II, partido de San Vicente, es donde viviría actualmente Martín Insaurralde; es una de las propiedades que figura en la denuncia por presunto enriquecimiento ilítico que hicieron dirigentes de Republicanos Unidos Ricardo Pristupluk

Además del rojo global, los peritos verificaron que en 2020 y 2022 el consumo declarado ante el fisco fue menor a los gastos detectados, “lo que implicaría que estos han sido subdeclarados”.

La brecha de 2022 es la más gruesa: los gastos depurados relevados ascendieron a $22,6 millones, contra un consumido declarado que dejó una diferencia negativa de $16,4 millones en un solo ejercicio.

El desfase entre el nivel de vida y los ingresos formales quedó expuesto en el análisis de los viajes. El punto 51 del informe cruzó los sueldos de Insaurralde por su paso por la función pública con los gastos de viajes que él mismo abonó.

El informe concluyó que a partir de 2021 esas erogaciones “no guardan una razonable correspondencia” con sus remuneraciones. En 2021 los viajes representaron el 80,85% de su sueldo anual; en 2022, el 345%, y en 2023, el 408,63 por iento. En todo el período analizado, Insaurralde gastó en viajes $54,7 millones contra sueldos públicos por $35,6 millones.

En materia de pasajes al exterior, el peritaje valorizó consumos de la pareja por el equivalente a 257.628 dólares entre 2010 y 2023, a los que se suman tramos pagados por la firma Armando J. Ríos SA, que abonó pasajes por 231.683 dólares en 2022, y la empresa Zumba cubrió otros 18.416 dólares entre 2017 y 2019.

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Los propios peritos advirtieron que más del 35% de los tramos de vuelo informados por Migraciones no pudieron ser valorizados por falta de documentación de respaldo, por lo que esos gastos constituyen un piso mínimo, no un techo.

Vuelos privados por WhatsApp

Insaurralde gastó casi $100 millones entre 2010 y 2023 y registró ingresos por $87,1 millones.

En 2022 los gastos detectados treparon a $22,6 millones y en 2023, a $55 millones, que son incompatibles con su sueldo, que osciló los $8 millones por año.

El rubro dominante son los viajes, según la documentación de la agencia Forest Travel, cuyos servicios fueron abonados en efectivo por Insaurralde con Joaquín Bensousan como intermediario.

Se reconstruyó en el estudio un viaje familiar a Europa de mayo y junio de 2022: pasajes de Air France Buenos Aires-París-Londres por 8216 dólares cada uno en primera para tres de sus hijos, tramos en Eurostar, estadías en el hotel De Berri, de París, por más de 11.000 dólares y entradas a Disney por 5395 dólares. Todo fue pagado en efectivo.

El mismo patrón aparece en los vuelos privados a Punta del Este de fin de año 2019/2020: dos charters de la aeronave LV-BRE contratados por WhatsApp a través del bróker Carlos Alberto Parisi y pagados en efectivo, a 4700 dólares cada uno, según informó Broker Air S.A.

El viaje a Marbella de septiembre de 2023, que detonó el caso con la foto del yate El Bandido que subió Clérici a Instagram, se suma a lo gestionado por Forest Travel.

Hubo partidas a nombre de la modelo por 34.480 dólares en el Marbella Club Hotel Golf y 14.921 dólares bajo el concepto “Offshore Marbella”, equivalentes a más de $18 millones, también declaradas como abonadas en efectivo.

A ello se agregan el vuelo de Iberia por $2,9 millones, que no se sabe quién pagó, y el alquiler del yate El Bandido por €13.176 y el hotel por €27.911 facturados a la agencia Forest y la cartera Louis Vuitton de €2190.

En Buenos Aires, el peritaje revela el alquiler del departamento de Petrona Eyle 355, en Puerto Madero, por $36.300 mensuales en 2014, $49.005 desde 2015, facturado por Revilier SA; el Balmoral College de uno de sus hijos, la medicina prepaga y las expensas de los lotes 242 y 243 de Fincas de San Vicente.

Sobre la casona de San Vicente, las facturas de Texo Arq SRL por refacciones suman $1,9 millones en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y otros $1,9 millones en 2022. Los peritos aclararon que desconocen si esas facturas representan la totalidad de la obra.

La firma Armando J. Ríos SA, que en 2022 pagó pasajes del grupo familiar por 231.683 dólares, es el mayor aporte de un tercero en todo el período relevado.

Y una omisión sugestiva atraviesa todos los años: en la documentación no aparecen gastos de alimentación, vestimenta, esparcimiento ni transporte personal, lo que para los peritos indica que buena parte de la vida cotidiana de Insaurralde se pagó en efectivo, por fuera de todo registro.

Jesica Cirio

Los gastos de Cirio

El perfil de gastos de Jésica Cirio que emerge del peritaje combina consumo, inversión y un nivel de vida internacional.

En 2022 sus gastos personales bancarizados sumaron $10,5 millones y en 2023, con datos solo hasta septiembre, alcanzaban $16,6 millones.

Los gastos totales encontrados por los peritos, incluyendo los pagados en efectivo, treparon a $11,4 millones en 2022 y $28 millones en 2023.

En 2023 Cirio compró dos autos en el mismo año: el Mercedes Benz GLA 250 (50.000 dólares, más $3,47 millones) y el Ford Territory (20.850 dólares), a los que se suma la incorporación de un Jeep Compass valuado en $15 millones.

Ese mismo año constituyó plazos fijos por $15 millones. En 2022 las colocaciones financieras habían sido aún mayores: $18,3 millones en plazos fijos y $10 millones en fondos comunes.

Hacia atrás, la operación central es la compra del departamento del piso 18 de José Ortega y Gasset 1661: en 2015 por 385.000 dólares más $1,5 millones, financiado con la venta simultánea del piso 10 del mismo edificio (330.000 dólares) y de otro inmueble de la avenida Córdoba (en 55.000 dólares).

En materia de viajes, los peritos contaron al menos once salidas internacionales en 2022 —Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Qatar y Paraguay—, contra consumos de tarjeta por apenas 2875 dólares.

Esto hizo concluir que la mayor parte del alojamiento, la comida y los traslados “fueron abonados en efectivo y no quedaron reflejados en la documentación bancaria”.

La totalidad de sus viajes y traslados internacionales fue facturada y pagada por Armando J. Ríos por $28,7 millones, más 32.300 dólares, incluyendo emisiones de Air France, American Airlines, Iberia, British Airways, Lufthansa e ITA.

Como en el caso de su exmarido, los peritos señalaron la ausencia total de gastos de supermercado, alimentación y vestimenta básica en los registros, “un faltante significativo” que presume pagos en efectivo.

El informe también reconstruyó el costo de la fiesta de casamiento de noviembre de 2014 en La Manea Polo Club: $693.088 en total, de los cuales Cirio pagó $423.500 (incluidos los $121.000 de Los Auténticos Decadentes y $242.000 del Grupo Sarapura por sonido e iluminación) e Insaurralde los $269.588 restantes, por transferencias bancarias verificadas.

Respecto de Jésica Cirio, al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023 las erogaciones en pesos superaron los recursos disponibles, “aun considerando la totalidad de los ingresos percibidos y los saldos iniciales, tanto bancarizados como no bancarizados”.

La consecuencia, según el informe, es que esos gastos “debieron necesariamente ser financiados mediante otras fuentes de recursos” cuyo origen no surge del expediente. El rojo más pronunciado es el de 2023: un saldo negativo de $4,8 millones.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal (Mauricio Guaman) y de Poder Ciudadano detectaron inconsistencias patrimoniales en pesos en seis ejercicios (2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023), con consumos constatados que superaron los fondos disponibles por un total acumulado cercano a los $26,7 millones, de los cuales $16 millones corresponden solo a 2023.

En dólares, hallaron inconsistencias en 2015, 2016, 2020 y 2022 por unos US$ 70.400.

Un dato central para entender la ingeniería financiera de la pareja: el saldo negativo de $19,6 millones que Insaurralde arrastraba a fines de 2022 recién se revierte en 2023 gracias al aporte de Cirio por $2 millones y $ 250.000 dólares. Se trata de una supuesta entrega de dinero documentada en un papel con la firma de un escribano, sin otro respaldo.

Solo por ese aporte, Insaurralde cerró 2023 con un saldo positivo de apenas $1,1 millones, lo que le permitió a los peritos concluir que “contaba con los fondos” para el viaje a Marbella de septiembre de 2023, incluida la cartera Louis Vuitton comprada en Puerto Banús.