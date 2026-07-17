Condena por Vialidad: la Casación le cerró el paso a Cristina Kirchner para que la Corte revise las condiciones de su prisión

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría que la Corte Suprema revise las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al desestimar hoy un recurso extraordinario presentado por su defensa.

La expresidenta podrá ir en queja a la Corte Suprema, pero la resolución de este viernes de la Sala IV recorta las chances de que su planteo sea atendido por los ministros del máximo tribunal.

La defensa de Cristina Kirchner cuestiona tres aspectos de la prisión domiciliaria que cumple como consecuencia de la condena a 6 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en la causa de Vialidad: el uso de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las salidas limitadas a la terraza de su edificio.

La Sala IV del tribunal rechazó su planteo a fines de junio y, ahora, la posibilidad de que la expresidenta lo lleve a la Corte Suprema.

Diego Barroetaveña, juez de la Cámara de Casación Nicolás Suárez

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron en sus votos que la decisión recurrida no era una sentencia definitiva ni provocaba un perjuicio imposible de reparar más adelante.

Hornos agregó que las condiciones impuestas son razonables, proporcionales y revisables por el juez de ejecución.

El juez Mariano Borinsky, en cambio, votó en disidencia. Sostuvo que el recurso de la expresidenta debía ser concedido y enviado a la Corte porque estaban comprometidos derechos constitucionales como la intimidad, la privacidad y la igualdad.

El juez Mariano Borinsky Nicolás Suárez

Dijo que la tobillera es innecesaria porque Cristina Kirchner cuenta con custodia policial permanente -por su condición de expresidenta- y que la limitación para usar la terraza no estaba justificada.

La expresidenta está presa en su casa de San José 1111 desde que la Corte Suprema dejó firme, en julio del año pasado, el fallo de 2022 que la condenó a 6 años de prisión por fraude al Estado.

Además de la tobillera, la expresidenta puede recibir visitas por un plazo de dos horas, un régimen que se volvió más rígido luego de una imprevista reunión con 9 economistas.

Además, solo puede salir a su terraza por un máximo de dos horas, actividad que, a criterio del tribunal, equivale a las salidas al patio de los presos en las cárceles.

Un pedido de la expresidenta para dejar de utilizar la tobillera ya trepó hasta la Corte Suprema, pero esta la rechazó.