Vialidad III: suspendieron la primera audiencia porque a dos abogados se les superpuso con el juicio de los cuadernos de las coimas

Una superposición en las agendas de dos de las principales causas de corrupción obligó a un tribunal a suspender este jueves la primera audiencia de un juicio oral. El proceso afectado fue Vialidad III, como se conoce a una de las derivas del caso que juzgó los desmanejos en la obra pública de Santa Cruz y acabó con la condena a 6 años de la expresidenta Cristina Kirchner.

El juicio debía comenzar el jueves, pero uno de los acusados, Sandro Férgola, también está siendo juzgado en la causa de los Cuadernos de las Coimas, cuyas audiencias se realizan semanalmente los martes y jueves. Como en ambos procesos Férgola es defendido por el mismo abogado, Agustín Lombarda, en Vialidad no hubo quien lo representara y el debate debió suspenderse.

Cristina Kirchner fue condenada en 2022 en el tramo principal de Vialidad Hernán Zenteno - LA NACION

Férgola tiene un segundo abogado designado en este tramo de Vialidad, Enrique Arce, pero este también participa del caso Cuadernos defendiendo a un empresario, por lo que no pudo hacerse presente.

El incidente no fue una total sorpresa. El contrapunto entre el Tribunal Oral Federal N°2 y la defensa del acusado nació cuando se fijó que Vialidad transcurriera a la par del caso Cuadernos.

La defensa dio a conocer la “imposibilidad material” de estar y el Tribunal resolvió que el acusado debía cambiar de representante. Sin embargo, Lombarda, el abogado de Férgola, entiende que no hay razones para renunciar a una defensa que ejerce hace 8 años, desde el nacimiento del caso.

“No es voluntad confrontar ni entorpecer el trámite, pero estamos en una situación física y objetivamente insuperable”, sostiene Lombarda, consultado por LA NACION. El abogado solicitó la intervención del Colegio de Abogados con una carta.

“Si el tribunal fija un cronograma que hace imposible que los abogados elegidos por el acusado participen porque tienen otro juicio al mismo tiempo, en la práctica es como obligarlos a dejar la defensa y privar al acusado de sus abogados de confianza”.

Férgola es juzgado por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez junto a otros dos exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.

Había otros implicados en este tramo del caso, pero acordaron un proceso abreviado y no llegaron a juicio oral. Entre ellos se encuentra Martín Báez, hijo del empresario patagónico.

A mediados de julio, el Tribunal informó que recién en el mes de septiembre podría acomodar el calendario del juicio gracias a la designación de nuevos jueces y el reordenamiento de las subrogancias.

Pero por ahora el debate seguirá adelante los días jueves, cuando se reanude la actividad tras la feria judicial de invierno.

En el juicio de los Cuadernos de las Coimas, a Férgola se lo acusa de haber sido un nexo entre algunos empresarios y Ernesto Clarens, quien a su vez es señalado por haber oficiado de enlace con el matrimonio Kirchner.