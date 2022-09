Con un acampe, piqueteros de izquierda pasarán la noche frente al Ministerio de Desarrollo Social

Las organizaciones sociales agrupadas en Unidad Piquetera decidieron montar un acampe y permanecer frente al Ministerio de Desarrollo Social. “Hasta que nos den una respuesta”, advirtió Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. La movilización en la cual reclaman trabajo genuino y planes sociales, que comenzó a las 13, convirtió el tránsito porteño en un caos.

En principio, la protesta se mantendrá hasta mañana por la tarde. “En la reunión que hicimos recién la totalidad de las organizaciones resolvimos quedarnos, acampar y mañana las 18 si no hay respuesta en todo el día, volveremos a juntar el plenario de delegados que va a seguir discutiendo la continuidad de la medida o el levantamiento”, dijo a LA NACION Belliboni.

“Estamos insistiendo en el diálogo. La última reunión fue el viernes pasado y entre ayer y hoy nos comunicamos informalmente”, señaló a este diario el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera. “Intentamos trasmitirles que un avance de este acampe no favorece a nadie: ni a quienes quieren transitar ni a las personas que están en el acampe”, agregó.

Acampe de la Unidad Piquetera en el Ministerio de Desarrollo Social Télam

Aguilera, sin embargo, consideró que se encuentran en “veredas muy distintas” con respecto a las organizaciones. “En algunas cuestiones compartimos diagnóstico, la diferencia es que nosotros entendemos que la salida es con más trabajo y ellos con más planes sociales, eso nos pone en veredas muy distintas”, expresó, y ratificó que el ministerio mantendrá la postura de no aumentar los subsidios.

“ Entendemos que hay una connotación política porque sino no se entiende la dureza . No es una cuestión de un reclamo social hay una connotación política y esperamos que entiendan que no está bueno que la gente este en el acampe”, cerró el funcionario del ministerio de Desarrollo Social.

Bajo la consigna “No va más. Abajo el ajuste, trabajo genuino”, los grupos piqueteros se movilizaron hoy hacia el ministerio en dos columnas: una lo hizo desde el Obelisco, mientras que la segunda partió desde Independencia y 9 de Julio. Según difundió Belliboni, las movilizaciones se extendieron supuestamente en todo el país con 20 acampes y cortes y movilizaciones en 150 ciudades.

Luego de denunciar que no fueron escuchados por la cartera que conduce Juan Zabaleta, decidieron en asamblea permanecer en el lugar. “En principio vamos a permanecer. Tenemos la voluntad de quedarnos pero lo que pedimos es que se abra una mesa de negociación. A las 18 vamos a hacer una asamblea y evaluar si nos quedamos, venimos preparados ”, había advertido Belliboni a este diario, durante las primeras horas de la tarde.

Además del trabajo genuino, los manifestantes reclaman asistencia a los comedores populares y aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, como así también la apertura de nuevos programas sociales y herramientas y asistencia para los proyectos productivos.

En horas de la tarde, cuando aún esperaban una respuesta del Gobierno, Belliboni confirmó que “hubo algunos llamados informales”, pero advirtió: “No hay ni voluntad, ni recursos, ni autoridad para que alguien diga esto ya no puede seguir así”.

Desde Desarrollo Social, mientras tanto, afirmaron que la línea de diálogo “siempre estuvo abierta”. En ese sentido, señalaron que en un año de gestión, Zabaleta participó de 10 reuniones, que se suman a las que tuvieron sus equipos con representantes piqueteros. Destacaron que el último encuentro fue la semana pasada, donde monitorearon el avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir.

Belliboni insistió, de todos modos, en que el ministro “no cumplió con nada” de lo que se comprometió. “En la reunión que tuvimos en diciembre del año pasado prometió que iban a llegar 31 productos a los comedores. Hoy llegan seis. No hay aceite, no hay leche, no hay azúcar y son productos esenciales que debería haber”, denunció.

El presidente Alberto Fernández con Juan Zabaleta

La protesta fue decidida ayer luego de una conferencia de prensa en la que Unidad Piquetera criticó al Gobierno y detalló los motivos de la nueva movilización. “A un año de presentar el proyecto de creación de trabajo genuino, el ministro Zabaleta no ha dado ningún paso concreto en ese sentido”, señalaron. Remarcaron también los recortes en políticas públicas de contención y en la entrega de alimentos y el deterioro del salario frente a la inflación. “Salimos a reclamar respuestas frente a las consecuencias del ajuste y la entrega pactados con el FMI”, dijeron y sumaron que la movilización converge con las luchas obreras que se vienen desarrollando en el sector de neumáticos, entre los docentes, marítimos y otros gremios.