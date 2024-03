La ruta 40, cortada: prevén más marchas contra el Gobierno y temen el impacto en el turismo de Semana Santa

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores de Parques Nacionales en todo el país podrían intensificarse en los próximos días y enturbiar el movimiento turístico por el fin de semana extralargo. Actualmente, permanece cortada la ruta 40 en San Martín de los Andes y se esperan nuevas marchas y acciones.

En el marco del decreto Nº84/2023 del gobierno nacional, a partir de mañana se efectivizarían despidos que afectarán a alrededor del 50% de los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN). “Las autoridades dijeron que mañana se efectivizan los despidos. No precisaron qué cantidad de personas, pero sí confirmaron que habrá despidos y que habrá una reestructuración de Parques Nacionales para llegar a diciembre de este año con el 50% del personal. Es decir, solo 900 empleados aproximadamente, solo los de planta permanente”, contó hoy una trabajadora del Parque Nacional Lanín.

En los 55 parques nacionales de toda la Argentina trabajan actualmente 2200 personas: 1200 serían cesanteados a fines de este mes. En San Martín de los Andes, donde se llevan adelante desde principios de año las marchas más importantes en reclamo por la inestabilidad laboral, se reunirán esta tarde miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con autoridades de la APN: se espera que allí les comuniquen los despidos, que estarían confirmados a partir de mañana.

La medida está enmarcada en un recorte general de miles de empleados públicos que están bajo modalidad de contrato y, por decisión de la gestión de Javier Milei, quedarán desvinculados del Estado. El Gobierno no puede informar cuál será la cifra global, pero fuentes calificadas señalaron hoy a LA NACION que se estima que “entre el 15 y el 20% de los contratos” no se renovarán a fin de mes. El dato oficial preciso se conocerá recién con las liquidaciones de abril.

Los trabajadores del Parque Nacional Lanín, que cortaron hoy la ruta 40, permanecen en asamblea permanente y podrían definir en las próximas horas una toma del edificio de la intendencia del área protegida, ubicada en Perito Moreno y Elordi.

En tanto, para los próximos días está previsto el cierre de algunos parques nacionales, entre ellos, Iguazú, Talampaya y Los Glaciares. En parques como el Lanín y el Nahuel Huapi, con múltiples accesos a cada uno, los cierres se harán por seccionales.

La intención en todos los casos es visibilizar la problemática de los despidos. “En Parques Nacionales no sobra nadie”, “Ni un despido”, “No somos la casta” y “La motosierra es para el cortafuegos, no para el personal” están entre las consignas que se replican en todo el país.

Se espera que las marchas y movilizaciones sean más importantes durante este jueves y viernes, en coincidencia con el comienzo del fin de semana XXL por Pascuas. En destinos patagónicos como San Martín de los Andes y Bariloche habrá cerca de un 80% de ocupación hotelera esta Semana Santa.

Pérdida de operatividad

Según advierten los trabajadores de Parques Nacionales, los inminentes despidos implican que se pierda la operatividad en cada una de las áreas protegidas: “Nuestras tareas son fundamentales para la gestión y la conservación de las áreas protegidas, el ambiente y el desarrollo local de las ciudades cercanas. Trabajamos en un organismo del Estado nacional con la convicción de que nuestra función aporta al cumplimiento de los derechos de la sociedad toda”.

En tanto, la Comisión de Auxilio de El Chaltén (CAX), en Santa Cruz, lanzó hoy un comunicado urgente para advertir sobre la “situación crítica” que atraviesa el cuerpo de rescate. “Actualmente, el Parque Nacional Los Glaciares (Zona Norte) se encuentra sin brigadistas propios para dar respuesta a emergencias e incendios, situación preocupante que se puede volver definitiva si no se renuevan los contratos ya vencidos y no se generan nuevos para aumentar la cantidad de personal; todo ello al mismo tiempo que se da un crecimiento descontrolado en la afluencia del turismo en El Chaltén”, indicaron.

Formada íntegramente por voluntarios, la CAX complementa desde hace años el trabajo de los brigadistas, tanto en incendios como en evacuaciones de personas accidentadas o descompensadas en senderos de trekking y zonas remotas del parque.

Además de alertar sobre la situación, desde la comisión de auxilio señalaron que suspendieron “por tiempo indeterminado toda participación en rescates, incendios y emergencias de todo tipo hasta tanto la Dirección del parque nacional se comprometa a arbitrar los medios y recursos necesarios para resolver no solo la falta de brigadistas, sino también el colapso de los senderos ante el uso intensivo”.

La semana pasada, ante la consulta de LA NACION, desde Parques Nacionales indicaron que estaban “evaluando las renovaciones de los contratos hasta diciembre de 2024″. Y, si bien subrayaron que no pretenden hacer “una cacería”, informaron que “no habrá contemplaciones con los que no trabajan, no tienen funciones y cobran igual”.