Los presuntos testaferros de la quinta de Pilar pidieron que la causa penal se frene durante la feria judicial

Los dueños formales de la quinta de Pilar investigada, Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), solicitaron al juez en lo penal económico que lleva el expediente, Marcelo Aguinsky, que suspenda la investigación durante la feria judicial, por no existir motivos que justifiquen la urgencia.

El juez Aguinsky, que había levantado la feria para continuar con la investigación y se encuentra trabajando en el caso, rechazó el pedido, pero lo elevó a la Cámara.

Así, mientras la investigación sigue su curso, el planteo pasó a manos de la sala de feria, que tiene una integración mixta: la jueza Carolina Robiglio, del fuero penal económico, y el magistrado Leopoldo Bruglia, del fuero Criminal y Correccional Federal.

Bruglia es el camarista que trasladó el expediente de Comodoro Py al fuero penal económico, después de que el juez Daniel Rafecas avanzó con las primeras medidas y se declaró incompetente.

El allanamiento a la quinta de Villa Rosa, Pilar, el 12 diciembre 2025 Rodrigo Néspolo

Los impulsores del planteo -el monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte- figuran como los dueños de Real Central, la sociedad que es propietaria en los papeles tanto de la fastuosa quinta con helipuerto y haras, como de la costosa colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar.

La Justicia sospecha que ellos no son los verdaderos dueños de ninguno de esos bienes. Los jueces que intervinieron hasta aquí acumularon una gran cantidad de indicios en ese sentido.

Una de las últimas medidas de prueba arrojó que Pantano tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros conceptos, trámites vinculados a los peajes de la colección de autos en la quinta. Esa tarjeta registraba gastos mensuales por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

En el allanamiento a la quinta la Policía secuestró un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Toviggino. Además de los autos de altísima gama, encontró dos kartings como los que usó el hijo de Toviggino para competir en torneos locales.

En paralelo con el planteo sobre la feria judicial, existe otro que tramita en la Justicia de Campana, que también fue promovido por el defensor de Pantano y Conte, Mariano Morán.

Tras una presentación que realizaron en su juzgado, el juez Adrián González Charvay le pidió a su colega Aguinsky que se inhibiera de seguir investigando la causa por la mansión.

El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay

El juez Aguinsky rechazó correrse de la causa y la disputa trepó a la Cámara Federal de San Martin, que tiene pendiente resolver. Allí, el camarista que está de feria es Juan Pablo Salas.