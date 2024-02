Escuchar

Según consta en los registros de la Quinta Presidencial de Olivos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que intervino en numerosas operaciones durante el mandato de Alberto Fernández, fue parte de varias reuniones que lo incluyeron él y otros intermediarios del rubro.

La información fue mostrada por el usuario de la red social X @El30se_equivoco y en los registros se puede constatar que el 8 de enero de 2020, Martínez Sosa ingresó a las 21.36 y se retiró al día siguiente, a la 1.20 de la madrugada. En los mismos horarios figura también el ingreso de Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa, y de María Guadalupe Cortés, productora de seguros. También fue parte del encuentro Fernando Salim, otro broker que le vendió su empresa a Martínez Sosa al año de esa reunión.

🔴AHORA: El broker ¨amigo¨ de Alberto Fernandez HMS ingreso a Olivos a 28 días de gobierno, un encuentro que duro hasta altas horas de la noche en una mesa TOP.



Esa no fue la única reunión que Martínez Sosa mantuvo en la residencia presidencial, ya que el 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año se registraron más ingresos. En esas ocasiones estuvo acompañado de María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces Presidente. Además, en esas fechas, regía la cuarentena impuesta por el propio presidente en la zona del AMBA y Martínez Sosa no desempeñaba ninguna función esencial como para ser exceptuado de la imposibilidad de transitar libremente.

El fiscal Ramiro González imputó al expresidente, a Martínez Sosa y a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

En diciembre de 2021, Alberto Fernández publicó un decreto que obligaba a las dependencias estatales a contratar sus seguros con Nación Seguros. Los organismos del Estado utilizaron un intermediario para la contratación que cobró hasta un 17% de comisiones. Martínez Sosa estaba entre los intermediarios más beneficiados. Entre los organismos que contrataron los servicios del broker estuvieron la Anses, la Casa de la Moneda, la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.

Alberto Fernández, que se jactaba de no tener en su haber casos de corrupción, al pronunciarse sobre su secretaria Cantero y la posibilidad de que haya beneficiado a su esposo Martínez Sosa, dijo: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.

