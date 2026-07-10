Los rituales de los políticos para ver el partido de la Argentina

La fiebre mundialista desatada por la selección de Lionel Scaloni y Lionel Messi también involucra a la dirigencia política. Desde el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, hasta opositores como Sergio Massa y Axel Kicillof, la política se prepara para este sábado por la noche, cuando Argentina enfrente a Suiza en busca de un lugar en la semifinal.

Cábalas, fotos, lugares que se repiten y presencia familiar son algunos de los rituales que se pondrán en marcha desde las horas previas al partido que se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

“Estuve mirando los partidos de la Argentina, nada más”, contó el presidente en declaraciones radiales.

Poco después, Milei agregó que, por fuera de la selección nacional, solo vio un partido del conjunto de Noruega, cuya figura central es Erling Haaland.

En diálogo con Radio Now, Milei, un admirador de las condiciones de líder de Scaloni, fue consultado sobre sus cábalas: “Estoy tratando de ver todos los partidos en Olivos; por ahora funciona”.

Al igual que el juego contra Egipto, en la Casa Rosada descontaron que seguramente el Presidente verá “el partido con Karina, juntos”, en referencia a la hermana del mandatario y estratégica secretaria general de Presidencia.

Javier Milei, en el balcón de la Casa Rosada Fabián Marelli

“Lloré, me emocioné hasta las pelotas”, dijo el martes el presidente en declaraciones a radio Mitre, tras el match contra los egipcios.

“Vimos el partido aquí con mi hermana, en Olivos; qué forma de sufrir”, reconoció ese mismo día el mandatario y apuntó a la remontada que permitió dar vuelta el resultado: “Demostraron que no nos tienen que dar por muertos, nunca”.

Consultado sobre si temía el enfrentamiento con Suiza, el líder libertario respondió: “Temor a Dios, nada más; después, dentro de la cancha son todos iguales, por decirlo de alguna manera, hay que ir y ganar todos los partidos, esto es partido a partido”.

Apuntó que su confianza “radica en que Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos” en referencia a Lionel Messi y agregó que el otro valor es que el “director técnico tiene una capacidad de liderazgo extraordinaria”.

Otro que repetirá el lugar donde ver el partido de la Argentina será el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Cerca suyo lo definieron como “súper cabulero” y contaron que volverá a ver el partido en la casa de su padre, Hugo Santilli, expresidente del club River Plate.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, verá el partido con su padre, el expresidente del Senado en tiempos menemistas, Eduardo Menem.

Martín y Eduardo Menem

Ambos, también fanáticos de River, como todo el clan, son definidos como “muy cabuleros”. Algunas no se confiesan.

En el Gobierno aseguran que nadie del Gabinete verá el partido en el exterior. “Cae de maduro que no hay margen para eso”, consideró uno de los consultados.

Otros dirigentes

En Estados Unidos, donde ya vio algunos partidos, está el expresidente Mauricio Macri. Irá a Kansas City para ver el partido y se quedará hasta el final del certamen en Estados Unidos. En sus primeros días allí se mostró con su nueva pareja, Dolores Teuly. Fue en su papel de director ejecutivo de la Fundación FIFA.

Mauricio Macri y Dolores Teuly en Estados Unidos

“Estará en el estadio con las autoridades de la FIFA”, dijeron cerca del exmandatario. “Lo vive con mucha intensidad”, describieron y aludieron al mensaje en su cuenta de la red social X, en el que agradeció al conjunto celeste y blanco: “Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo”.

GRACIAS MUCHACHOS!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo



VAMOS ARGENTINA!!!🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 7, 2026

Patricia Bullrich es una de las que impuso una cábala. Luego de cada partido se fotografía con la camiseta de la Argentina y con sus dedos enumera los goles de la selección.

Bullrich planea ver el partido en su departamento de la zona del Botánico, junto a su esposo, Guillermo Yancos, y amigos.

Hola, 911 📞



Que grande sos Argentinaaaa 🇦🇷 pic.twitter.com/GpS4xv3JLG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026

Apasionado del fútbol, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri deberá “moderar” sus gritos este sábado para no despertar a Vito, su pequeño bebé de 70 días.

El hombre del Pro en suelo porteño mantendrá la cábala de pasar a ver parte del partido en el Fan Fest organizado por su administración en la Plaza Seeber, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, con quien luego volverán a su casa para seguir el partido de cuartos de final.

María Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri Fabián Marelli

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, verá el partido, como todos los anteriores, en la residencia oficial de la gobernación, en La Plata. No solo mantendrá la locación, también lo verá junto a su esposa, la investigadora Soledad Quereilhac, y los hijos de ambos: León y Andrés. “Las cábalas se respetan”, según dijeron cerca del gobernador bonaerense.

Axel Kicillof, y su esposa, Soledad Quereilhac STRINGER - AFP

Otro que replicará la estrategia de volver a verlo en el mismo lugar es el excandidato a presidente y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Este sábado por la noche verá el partido en la intimidad de su casa en Tigre. Lo hará, según contaron a LA NACION, junto a su familia: su esposa, la senadora bonaerense, Malena Galmarini y sus hijos Milagros y Tomás, además de sus padres, Alfonso y Lucía.

Sergio Massa y Malena Galmarini @MalenaGalmarini

“Cábalas ninguna; solo verlo en familia y sufrir”, dijeron entre risas cerca de Massa.