Javier Milei y sus medidas, en vivo: los movimientos en el Gobierno y los próximos proyectos legislativos

Dos empresas que nunca antes operaron en la Argentina se quedaron con la construcción del gasoducto más grande de la historia del país, una obra clave de US$1200 millones para el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que lideran YPF, ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dhabi.

El consorcio ganador está integrado por la estadounidense Pumpco —propiedad del mismo empresario dueño del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi— y la italiana Bonatti. Ambas compañías nunca construyeron infraestructura energética en el país y llegan de la mano de un socio local, Contreras Hermanos, que participó en el diseño y la ingeniería del proyecto, aunque no pudo presentarse como oferente porque la licitación fue exclusivamente internacional.