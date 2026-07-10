Javier Milei y sus medidas, en vivo: los movimientos en el Gobierno y los próximos proyectos legislativos
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El dueño del Inter Miami y una italiana le ganaron a Techint-Sacde la mayor obra del GNL de Vaca Muerta
Dos empresas que nunca antes operaron en la Argentina se quedaron con la construcción del gasoducto más grande de la historia del país, una obra clave de US$1200 millones para el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que lideran YPF, ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dhabi.
El consorcio ganador está integrado por la estadounidense Pumpco —propiedad del mismo empresario dueño del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi— y la italiana Bonatti. Ambas compañías nunca construyeron infraestructura energética en el país y llegan de la mano de un socio local, Contreras Hermanos, que participó en el diseño y la ingeniería del proyecto, aunque no pudo presentarse como oferente porque la licitación fue exclusivamente internacional.
El documento de Milei que fija el rumbo oficial y explica por qué las economías desaparecen
Se convirtió en una hoja de ruta que sigue el Gobierno. Es un documento, dicen cerca del Presidente, del cual emergen hoy sus principales políticas. Tiene 30 páginas y lo escribió el propio Javier Milei en colaboración con el físico, doctor en Economía y expresidente de nucleoeléctrica, Demian Reidel.
“Es su programa de crecimiento económico puesto en ecuaciones”, contaron en Casa Rosada, y adelantaron que “ahora empieza una suerte de roadshow académico”, para contar los hallazgos de Milei y Reidel que, vale aclarar, son sólo un artículo de una serie más amplia, según contaron. El próximo, dijeron, será sobre desregulación y crecimiento y ya está casi listo.
Máximo Kirchner camina la Provincia y acelera el armado de una candidatura alternativa a Kicillof
LA PLATA.- No fue un acto más. Máximo Kirchner visitó, en el Día de la Independencia, el municipio de Carmen de Areco, apalancado por el intendente Iván Villagrán. El diputado lanzó, desde la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Cristina Kirchner.
"Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad", lanzó Máximo Kirchner, en clara referencia a Axel Kicillof.
Y desafió: “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar. La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común”, prometió Máximo Kirchner.
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