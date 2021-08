Los textuales de Javier Milei en sus artículos sin citar a los autores originales

Una publicaci贸n realizada en la plataforma Medium acusa al precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei (La Libertad Avanza) de plagiar el trabajo de distintos autores reconocidos en sus columnas publicadas en el diario El Cronista y en el portal Infobae.

Reverso verific贸 de manera independiente las columnas y tambi茅n identific贸 extractos de textos de otros autores publicados previamente en las notas de Milei. En todos los casos los fragmentos en cuesti贸n no se encuentran entre comillas. En la mayor铆a tampoco se hace ninguna referencia, directa o indirecta, a los autores originales.

La publicaci贸n inicial fue realizada por el usuario 鈥淢arcus Tullius鈥 y fue compartida principalmente por Twitter y Reddit, seg煤n datos de la herramienta CrowdTangle. Adem谩s, 鈥淎cusan a Javier Milei鈥 y 鈥淛avier Milei鈥 fueron Trending Topic -es decir, uno de los temas m谩s hablados- en Twitter en la Argentina.

Las columnas cuestionadas son 6, la mayor铆a publicadas por El Cronista y una por Infobae, en 2016, 2017 y 2019. Los autores cuyo trabajo no fue directamente atribuido son: Walter Block, Friedrich Hayek, Henry Hazlitt, Jes煤s Huerta de Soto, Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard.

Reverso se comunic贸 con Milei para conocer su posici贸n sobre la acusaci贸n, pero al momento de la publicaci贸n de esta nota no recibi贸 una respuesta. En un mensaje que ahora est谩 disponible en las publicaciones cuestionadas de El Cronista, el economista indic贸 que se trata de 鈥渘otas de divulgaci贸n鈥 en las cuales 鈥減or practicidad no se suele hacer las citas鈥. As铆, reconoci贸 el hecho cuestionado, aunque lo justific贸. (En una nota con LA NACION el lunes dijo: 鈥淟a acusaci贸n no tiene sentido y solo muestra lo nerviosos que est谩n los muchachos de la casta pol铆tica por el avance de La Libertad Avanza鈥).

Entre las columnas, la primera en publicarse -en abril de 2016, en Infobae- fue titulada 鈥淭ecnolog铆a, empleo y la falacia ludista鈥. All铆 se pueden encontrar p谩rrafos que coinciden textualmente con el cap铆tulo 鈥淓l odio a la m谩quina鈥 del libro 鈥淟a econom铆a en una lecci贸n鈥, de Henry Hazlitt (1894-1993).

Desde Infobae no respondieron ante la consulta de Reverso y tampoco incorporaron una aclaraci贸n en su sitio.

En otra columna publicada ese mismo a帽o, es vez en El Cronista, se identifican p谩rrafos que coinciden con el ensayo 鈥淓l atavismo de la justicia social鈥 de Friedrich Hayek (1899-1992). Ac谩 el original en ingl茅s.

En p谩rrafos anteriores a los citados, Milei menciona a Hayek - 鈥渆l proceso de mercado, tal como lo se帽alara Hayek, se corresponde a la definici贸n de juego鈥 -, pero en el resto del texto no atribuye las citas textuales a ese autor.

En la columna 鈥淓l castigo al exitoso nos hunde en la pobreza鈥, publicada en noviembre de 2016 en El Cronista, se incorporan, sin referencia al autor, partes de Planificaci贸n para la libertad de Ludwig von Mises (1881 -1973). Ac谩 en ingl茅s.

En 2017, el precandidato a diputado public贸 la columna 鈥淓n defensa del avaro鈥 en El Cronista. Ese texto tiene amplias similitudes con el cap铆tulo 鈥淓l Avaro鈥 del libro 鈥淒efendiendo lo indefendible鈥, de Walter Block (1941-).

El instituto Mises -que busca 鈥減romover la ense帽anza y la investigaci贸n en la escuela austriaca de econom铆a鈥, seg煤n explica en su sitio- public贸 un extracto en espa帽ol y el libro completo en ingl茅s.

Las semejanzas comienzan desde el primer p谩rrafo, cuando en las dos oportunidades se menciona a 鈥淯n cuento de navidad鈥, de Charles Dickens, y se repiten a lo largo de toda la columna. Seleccionamos algunas, pero linkeamos a las dos publicaciones completas.

Unos meses despu茅s, Milei public贸 la columna titulada 鈥淰enezuela: otra v铆ctima del Socialismo鈥. All铆, el posteo del blog identific贸 y Reverso verific贸 que coinciden extractos del libro Socialismo, C谩lculo Econ贸mico y Funci贸n Empresarial de Jes煤s Huerta de Soto (1956 -), disponible en el sitio oficial del autor.

Por 煤ltimo, en enero de 2019, El Cronista public贸 la columna 鈥淪obre la naturaleza del Estado鈥 e identific贸 a Milei como su autor. Sin embargo, se advierten all铆 numerosas coincidencias con el Cap铆tulo 3 de 鈥淓l igualitarismo como una revuelta contra la Naturaleza y otros ensayos鈥, de Murray Rothbard. Ac谩 el original en ingl茅s.

Consultado por Reverso, Hern谩n de Go帽i, director period铆stico de El Cronista, indic贸: 鈥淎sumimos que nuestros columnistas desarrollan contenidos originales. A la vez, nos parece sano que la inclusi贸n de opiniones ajenas en sus textos est茅 identificada. Nuestra tarea, reitero, es la difusi贸n de aquellos puntos de vista que puedan ser de inter茅s para nuestra audiencia. Y, en defensa de ese inter茅s, el diario ejercer谩 el derecho de advertir a sus lectores sobre la controversia mencionada, incluyendo tambi茅n la visi贸n del autor sobre el tema鈥.

Esta aclaraci贸n, adem谩s, se incorpor贸 a todas las columnas disponibles en el sitio web del diario, acompa帽ado por un descargo de Milei. El economista se帽al贸 que 鈥渓as notas en diarios son notas de divulgaci贸n vinculadas a un tema de la coyuntura, en las cuales por practicidad no se suele hacer las citas鈥.

鈥淧or las notas en cuesti贸n yo no recibo compensaci贸n monetaria, por lo que tampoco hay lucro en las mismas鈥, agreg贸. Ac谩 se puede leer el mensaje completo.

