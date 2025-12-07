Los títulos de campeón de Lionel Messi: la controversia sobre la cifra, tras la conquista de la MLS

Inter Miami conquistó la primera MLS Cup de su historia y Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena: con la victoria por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el capitán argentino sumó otro trofeo en una carrera que ya lo tenía como el más exitoso de todos los tiempos. Lo que queda en discusión es si este título de campeón es el número 45, el 46, el 47 o el 48 en su carrera.

La final en Fort Lauderdale (al norte de Miami) tuvo amplio protagonismo albiceleste –las Garzas tuvieron a seis argentinos como titulares, y el conjunto canadiense, a uno– y la influencia de Messi volvió a ser determinante. Aunque el 10 apareció solamente por momentos, resolvió el juego con dos asistencias de las 417 que ahora acumula en su carrera. La primera, tras recuperar la pelota contra Andrés Cubas, ex volante de Boca, para dejar mano a mano con el arquero a Rodrigo De Paul, y la segunda, después de un control impecable de pecho que le permitió habilitar a Tadeo Allende con su pierna más hábil.

A su vez, para Javier Mascherano la consagración fue la primera como director técnico. Sus apuestas en los playoffs —la titularidad de Mateo Silvetti por encima de Luis Suárez y la confianza en Rocco Ríos Novo en lugar de Oscar Ustari— resultaron decisivas. Pero fue Messi el que marcó la diferencia en momentos clave del juego.

En su tercera temporada, Messi levanta el trofeo que le faltaba a su carrera; la liga de Estados Unidos también se rindió a su notable carrera. Darryl Dyck - The Canadian Press

A los 38 años, el rosario continúa cosechando victorias. Suma trofeos, rompe récords y se sostiene en el tiempo como el futbolista más laureado de la historia. Con cada vez más distancia.

El Chase Stadium, de Florida, fue testigo del nuevo logro de Messi, que celebró 34 consagraciones en Barcelona (4 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 10 ligas de España, 7 Copa del Rey, 7 Supercopa de España y 3 Supercopa de Europa), 3 en Paris Saint-Germain (2 Ligue 1 y 1 Supercopa de Francia) y 2 en Inter Miami (Leagues Cup de 2023 y MLS 2025). A ello hay que sumar las 6 consagraciones de la Pulga en la selección albiceleste (Mundial Sub 20, Juegos Olímpicos Pekín 2008, Finalissima, 2 Copa América y 1 Copa del Mundo).

Las 45 estrellas incuestionables

14/5/2005 liga de España (Barcelona)

2/7/2005 Mundial Sub 20 de Países Bajos (Argentina)

3/5/2006 liga de España (Barcelona)

17/5/2006 Liga de Campeones (Barcelona)

20/8/2006 Supercopa de España (Barcelona)

28/8/2008 Juegos Olímpicos de Pekín (Argentina)

13/5/2009 Copa del Rey (Barcelona)

16/5/2009 liga de España (Barcelona)

27/5/2009 Liga de Campeones (Barcelona)

23/8/2009 Supercopa de España (Barcelona)

28/8/2009 Supercopa de Europa (Barcelona)

19/12/2009 Mundial de Clubes (Barcelona)

16/5/2010 liga de España (Barcelona)

21/8/2010 Supercopa de España (Barcelona)

11/5/2011 liga de Española (Barcelona)

28/5/2011 Liga de Campeones (Barcelona)

17/8/2011 Supercopa de España (Barcelona)

26/8/2011 Supercopa de Europa (Barcelona)

18/12/2011 Mundial de Clubes (Barcelona)

25/5/2012 Copa del Rey (Barcelona)

11/5/2013 liga de España (Barcelona)

28/8/2013 Supercopa de España (Barcelona)

17/5/2015 liga de España (Barcelona)

30/5/2015 Copa del Rey (Barcelona)

6/6/2015 Liga de Campeones (Barcelona)

11/8/2015 Supercopa de Europa (Barcelona)

20/12/2015 Mundial de Clubes (Barcelona)

14/5/2016 liga de España (Barcelona)

22/5/2016 Copa del Rey (Barcelona)

17/8/2016 Supercopa de España (Barcelona)

27/5/2017 Copa del Rey (Barcelona)

21/4/2018 Copa del Rey (Barcelona)

29/4/2018 liga de España (Barcelona)

12/8/2018 Supercopa de España (Barcelona)

27/4/2019 liga de España (Barcelona)

17/4/2021 Copa del Rey (Barcelona)

10/7/2021 Copa América (Argentina)

23/4/2022 Ligue 1 (Paris Saint-Germain)

1/6/2022 Finalissima (Argentina)

31/7/2022 Supercopa de Francia (Paris Saint-Germain)

18/12/2022 Copa del Mundo (Argentina)

27/5/2023 Ligue 1 (Paris Saint-Germain)

19/8/2023 Leagues Cup (Inter Miami)

14/7/2024 Copa América (Argentina)

6/12/2025 Major League Soccer (Inter Miami)

La de la Copa América en 2024 es la más reciente de las cuatro conquistas de Messi en la selección argentina absoluta; incluida su etapa de juvenil, el rosarino suma 6 trofeos vestido de celeste y blanco. Agustín Marcarian

Los 3 títulos discutidos

20/8/2005 Supercopa de España (Barcelona)

2/10/2024 Supporters’ Shield (Inter Miami)

29/11/2025 Conferencia del Este (Inter Miami)

Como se dijo, el número total del conteo depende de quién lo realice. Como no existe un registro oficial sobre el tema, diferentes medios y sitios especializados tienen distintas cifras, según el criterio que aplican.

Los tres presuntos títulos de campeón considerados no unánimente son el de la Supercopa de España de 2005, el del Supporter’s Shield de 2024 y el de la Conferencia Este de la MLS 2025. Eso hace variar la cuenta entre 45 y 48 conquistas oficiales por parte de Messi.

La Copa de Rey, la 'Orejona' de la Champions League y el trofeo de la liga española; se discute si Lionel suma 34 o 35 lauros en su largo paso por Barcelona.

En el caso de la Supercopa sucedió que el argentino no integró la lista de buena fe en ninguno de los dos encuentros que protagonizó Barcelona, campeón de la liga española 2004/2005, con Betis, ganador de la Copa del Rey de la misma temporada. Apenas 18 futbolistas componían la nómina, y aquel Messi de 18 años quedó fuera.

Los otros premios puestos en duda son el Supporters’ Shield, un reconocimiento al equipo que suma más puntos en la etapa regular de la Major League Soccer, similar al otorgado recientemente por Claudio Tapia a Rosario Central pero instituido con antelación a la competencia, y el de la Conferencia Este de la MLS, un título honorífico que, por caso, en la NBA no es reconocido como una estrella. Si bien el primero fue utilizado por FIFA como clasificatorio para el Mundial de Clubes, en ninguno de ambos casos se trata de una competencia en sí misma, sino de una porción de la liga (quedan excluidos los playoffs) en el primero, y de una “zonificación” del certamen, que no incluye a los equiops de la otra mitad (Conferencia Oeste).