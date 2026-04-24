Cruces por Malvinas en las redes sociales entre un periodista británico, el hijo de Trump y hasta Luis Caputo

El periodista británico Piers Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron este viernes un cruce en redes sociales ante la posibilidad de que la potencia norteamericana retire el apoyo a Reino Unido en el diferendo por las Islas Malvinas, en un intercambio al que incluso se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La serie de mensajes empezó cuando Morgan, de raigambre conservadora, afirmó en sus redes sociales: “Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”.

El tuit de Piers Morgan

Eric Trump, tercer hijo del mandatario republicano, respondió: “Piers, te quiero pero la última vez no te salió muy bien... empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”.

La respuesta de Eric Trump

El hijo del presidente estadounidense se refirió de esa manera al alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, resistido por los sectores conservadores de Reino Unido.

A esa manifestación de Morgan se sumó Caputo, quien citó el mensaje del periodista británico y comentó: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

El tuit de Luis Caputo

En efecto, el periodista británico defendió el desempeño del jugador portugués en el campo de juego durante el Mundial de Qatar 2022 y lo comparó con cierta displicencia de los árbitros a la hora de sancionar a Lionel Messi. Incluso llegó a ubicar a Ronaldo por encima del argentino en distintas listas que elaboró sobre los mejores jugadores del mundo.

Los cruces con Reino Unido

La polémica en torno a las Islas Malvinas se desató este viernes cuando la agencia Reuters reveló que Trump consideraba retirarle el respaldo a Reino Unido ante la falta de apoyo de ese país en la guerra de Medio Oriente, lo que llevó a Londres a reafirmar la “autodeterminación” de los isleños.

“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, remarcó el gobierno británico. “Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, completó.

Ante esas declaraciones, el canciller Pablo Quirno afirmó que el gobierno argentino “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”.

Desde sus redes sociales, Quirno habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.

El tuit de Pablo Quirno sobre la soberanía de las Islas Malvinas Captura

El tuit fue compartido por el presidente Javier Milei, quien sumó: ”Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas".