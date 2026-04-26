Sturzenegger habló del conflicto en el SMN y dijo que se destinan “millones de dólares” al pago de sueldos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló este domingo acerca de la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo científico en un conflicto abierto con el Gobierno tras el despido de 140 trabajadores.

“Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil. Más allá de que la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro (y además se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración), siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno”, planteó el funcionario mileísta en un extenso posteo en X.

Asamblea por despidos en el SMN

Destacó que “es una preocupación que siempre hay que tener”. “Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y, por ende, su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares", aseguró y reforzó: “La Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta”.

En ese marco, describió el funcionamiento actual del organismo y cuestionó su estructura. Señaló que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas y cerca de 1000 empleados, aunque solo unos 20 serían meteorólogos. Según explicó, gran parte de los datos todavía se recolectan de manera manual en estaciones con más de 50 años de antigüedad, donde el personal carga la información en planillas en papel y luego la transcribe a sistemas informáticos antiguos.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

“El absurdo es que los sueldos de esas personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, sostuvo. En esa línea, planteó que una modernización permitiría mejorar el servicio y reducir significativamente los costos, con una estructura que podría funcionar con unos 150 empleados.

Sturzenegger consideró que se trata de “una de las pocas oportunidades donde se puede mejorar y ahorrar al mismo tiempo” y defendió la necesidad de avanzar en esa transformación. “Es una preocupación que siempre hay que tener. Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y su capacidad de sostener otros empleos”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de reformas en gestiones anteriores. “¿Qué hicieron todos los ministros de Defensa anteriores?”, se preguntó, y destacó el rol del extitular de la cartera, Luis Petri, y de su reemplazo, Carlos Presti, además de autoridades del área por “poner un poco de racionalidad en esto”.

El funcionario advirtió también sobre el impacto que, a su entender, tuvo esa falta de modernización en la capacidad de anticipar fenómenos climáticos. “No es solo un tema presupuestario: nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos”, sostuvo, al mencionar episodios como los de La Plata y Bahía Blanca.

Por último, enmarcó la iniciativa dentro del programa de reformas del Gobierno. “Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta”, concluyó.

Sturzenegger habló del conflicto en el SMN y dijo que se destinan “millones de dólares” al pago de sueldos. Nicolás Suáraez

Conflicto gremial y un paro previsto para esta semana

Cuando el Gobierno informó de una primera tanda de despidos en el SMN en el marco de ajustes dentro del organismo, que afecta a 140 empleados, el gremio ATE llamó a la movilización en contra de la medida. Como una de las medidas de fuerza, los trabajadores habían anunciado un paro de actividades para este viernes, pero, luego de una asamblea, se decidió reprogramarlos para este jueves 30 de abril, en la previa a un fin de semana largo.

La nueva medida se definió luego de que el Poder Ejecutivo declarara ilegal el paro al encuadrar al servicio meteorológico vinculado a la navegación aérea como un servicio público esencial.

Durante la asamblea, hubo expresiones de los empleados del SMN atravesadas por expresiones de enojo, angustia e incertidumbre ante la situación laboral y el escenario institucional del organismo. Referentes sindicales explicaron que la decisión de suspender la medida respondió a la advertencia sobre posibles sanciones legales. Indicaron que avanzar con el paro podía exponer a los trabajadores a consecuencias disciplinarias. “Había una amenaza concreta de represalias. No era una situación menor”, se señaló en la asamblea.