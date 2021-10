Losada-Kroneberger-Torres. “El oficialismo no podrá dar vuelta el resultado porque no es creíble”

Uno de los principales objetivos de Juntos por el Cambio de cara al 14 de noviembre es quitarle el quórum al oficialismo en el Senado como refleja la campaña que están empezando muchos de las figuras nacionales enfocados en las ocho provincias donde se votan senadores. En las PASO, el Frente de Todos perdió en seis de las ocho, todas a manos de la principal coalición opositora. Tres de los jugadores clave para esta batalla serán: Carolina Losada (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

En Santa Fe, Juntos por el Cambio le sacó una ventaja de 10 puntos al Frente de Todos. Carolina Losada, la periodista que dio el salto a la política no contó con el apoyo de ninguna de las figuras nacionales y venció al exministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro y a Federico Angelini, el candidato de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Un candidato de 33 años es quien puso en jaque la hegemonía del PJ en Chubut. Torres consiguió un 24% de los votos y fue el ganador de la interna opositora. Con un 39,5% Juntos por el Cambio cosechó una victoria histórica dejando en segundo lugar al Frente de Todos, con alrededor de 27%. De repetirse el resultado de las PASO, el kirchnerismo perdería dos de las tres bancas actuales en la cámara alta.

El número se repite y en La Pampa la diferencia también superó los 10 puntos, otra derrota histórica para el oficialismo. La boleta única del Frente de Todos consiguió un 38,2% mientras que las cinco listas que compitieron en la interna de la cual Kroneberger resultó ganador un 48,7%.

-¿Creen que se va a sostener esta elección?

-Carolina Losada: Yo estoy convencida de que se va a mantener y hasta podemos ampliarlo. Por lo menos en el caso de Santa Fe, la gente no piensa cambiar su voto. Creo que es tan histórico lo que se está jugando que mucha gente ya entendió la importancia que se le está dando a estas legislativas. El oficialismo puede perder el quorum propio y Cristina [Kirchner] no sabe cómo negociar, cómo hacer planteos en donde se puedan discutir las leyes, está acostumbrada a otra cosa.

-Ignacio Torres: A mí me paso algo muy interesante en las recorridas. Muchos vecinos me decían: ‘Nacho yo voy a recibir el colchón, la chapa, el bono pero no los voy a votar’. En la PASO ya hubo un abordaje muy importante territorial con dinero del ministerio del Desarrollo Social para comprar el voto. Creo que el Gobierno a diferencia de otras elecciones donde con demagogia y clientelismo pudieron mantenerse en el poder, esta vez no pudieron quebrarle la voluntad al pueblo. Ya no hay más crédito para la mentira. Por lo menos en Chubut, el mensaje fue transversal a todas las localidades y a todos los estratos socioeconómicos.

-Daniel Kroneberger: Creo que hay un quiebre, por mas que ahora quieran tomar medidas para cambiar el voto de la gente, ya no son creíbles. En nuestra provincia, por ejemplo, vinieron a anunciar un acueducto de Santa Rosa a General Pico. En el año 2008 estuvo en el presupuesto y no se realizó y en el año 2016 el exgobernador rescindió un contrato con la empresa por problemas en la licitación. Esa parafernalia que tienen acostumbrados con las dádivas directas con dinero la gente ya no lo quiere, cuando recorría lo que piden es trabajo. No creo que puedan dar vuelta el resultado, ahora el desafío está en trabajar sobre ese electorado que no fue.

-En la Pampa tienen el antecedente de que remontaron una elección así, ¿por qué esta vez no se puede dar?

-D.K: Hace cuatro años pasó exactamente lo mismo. En una PASO nosotros tuvimos una diferencia importante y en la general hubo un empate técnico, todavía quedo en duda esa elección. Nosotros mantuvimos los votos de la sumatoria de todos los espacios que estuvieron en la interna, pero el Gobierno tuvo la capacidad de crecer en base a la gente que no había votado. Era un escenario distinto al de hoy, Verna era el gobernador, nosotros éramos oficialismo a nivel nacional y era un juego distinto. Hoy lo que se plebiscita es nacional pero con un gobernador que esta totalmente alineado a las políticas nacionales.

-C.L: Yo creo que la gente ya se dio cuenta que lo que te están regalando te lo están regalando con la tuya. Está bien que lo agarren porque hay mucha necesidad pero al mismo tiempo el voto está siendo pensado. Lo que están haciendo con esta maquinita de fabricar plata, que termina siendo papelitos de colores, es tan inflacionario y tan rápidamente que cuando les llega al bolsillo ya no vale nada. Es tan evidente y tan perverso querer comprar la dignidad de la gente. No creo que pueda surtir resultado. Todas estas medidas son de regalar, en ningún momento hay generación de empleo que es lo que la gente quiere. Lo que hacen es lo que hace el populismo siempre, empobrecer. Gastarse hasta lo que no tienen para permanecer y después dejarte totalmente vacía.

-I.T: Hay una frase que siempre me quedo muy marcada: “La historia se vive dos veces, la primera como tragedia y la segunda como una farsa”. Esta es la parte donde el kirchnerismo queda como una farsa de su propio gobierno embanderados en premisas de justicia social cuando en realidad es un gobierno que necesita inflación para sostenerse y golpea directamente a los sectores más vulnerables. El propio peronista está muy desencantado, incluso muchas organizaciones sociales están viendo un mal manejo de la economía argentina que se ve reflejado en una pobreza funcional a ellos y hoy les esta dando la espalda porque no comen vidrio. Creo que en Chubut, como en La Pampa, como en Santa Fe esos segmentos del electorado que ellos tenían cautivos, ya les tomaron el tiempo.

-¿Qué pasa después de la farsa?

-I.T: Creo que es una elección bisagra, hay un cambio de época. La demagogia y el clientelismo tienen un punto de inflexión. La gente quiere trabajo y dignidad, no quiere dádiva. En otra época el kirchnerismo en ese relato se empoderaba en el pueblo, hoy es mucho más visible este esquema donde empresario prevendarios del Estado son quienes digitan incluso las listas en las provincias y eso enoja mucho al propio militante que ve que en definitiva son empleados de esos empresarios.

-¿Alguien en especial?

-I.T: Muchísimos. En Chubut, empresarios de la construcción, ligados a la minería, los que compran medios. Ese blindaje mediático que tiene el oficialismo de mi provincia ya no sirve. Nosotros leemos las tapas de algunos diarios y es demasiado burdo, te dicen que estas en Disney cuando los chicos no van a la escuela.

-C.L: Yo creo que el kirchnerismo no se va a dar por vencido y no hay que subestimarlos. El hecho de que hayan perdido tanto del núcleo duro te demuestra que la gente se siente revelada ante el populismo y creo que no les va a ir bien en esta elección ni en el 2023. En el caso de mi provincia, el gobernador Perotti no ha hecho nada en estos dos años, hizo la plancha. Tiene $90 mil millones que los podría haber utilizado en el medio de una pandemia y no los utilizo, la nación le debe $130 mil millones a la provincia y no los pidió. Yo estoy convencida de que Perotti es el nuevo caballo de Troya de Cristina, así como en su momento fue Alberto Fernández que querían disfrazar de un moderado. Hoy están poniendo tanto en la provincia de Santa Fe porque quieren levantarle la imagen a un gobernador que no ha hecho nada. No es nuevo que en Santa Fe esta instalado el narcotráfico, ahora se acordó el gobernador y las autoridades nacionales.

-¿Cómo van a lograr unificarse después de las PASO?

-I.T: Nosotros asumimos un compromiso de que quien gana conduce y quien pierde acompaña y la verdad que lo han honrado absolutamente todos hasta el sector más disruptivo. Hay una batalla que esta por encima de los nombres propios, un hito que es el hecho de poder arrebatarle el quórum automático al kirchnerismo. No es una frase hecha, porque parece hasta una cuestión de ego. Nos va a permitir que sea vinculante la agenda de la oposición y ponerle un freno a un montón de proyectos tribuneros. En otra época el kirchnerismo tenia cierta sutileza y hoy le dicen en la cara a los jueces y a la oposición: “vamos por ustedes”. Veo un JxC mucho más sólido que cuando éramos gobierno.

-D.K: En nuestra provincia estamos unidos trabajando sabiendo que el objetivo es ganar el 14 y lo del 12 fue totalmente coyuntural. Somos democráticos, no esta el dedo mágico que pueda determinar quienes son los candidatos ni tampoco proscribimos a nadie. Las urnas legitiman en base al voto de todos los ciudadanos quienes van a ser los que van a representar a JxC. El dia después de la elección, todos estuvimos ensamblando los equipos de trabajo para reafirmar el triunfo y las recorridas las estamos haciendo todos juntos.

-CL: Estamos muy juntos. Con Maxi Pullaro hablo por whatsapp casi todos los días, con Federico Angelini también he hablado y con José Corral. Me voy a seguir reuniendo con ellos, las cuatro listas tienen gente muy valiosa entonces no seria justo y seria hasta soberbio de mi parte pensar en que si gana nuestro proyecto tenemos que imponer nuestras ideas. Es importante que no solamente estemos todos juntos, sino que colaborando. Con Maxi Pullaro estamos elaborando proyectos que tienen que ver con la inseguridad, puso todo su equipo a disposición.

-¿Cómo quedó la relación con Angelini después de la campaña?

-C.L: No fue personal, era un tema de una banca y hoy esa banca esta segura. Es importante también saber que hay una banca que va a estar haciendo fuerza con todos nosotros, con todo el equipo. Hable con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodriguez Larreta, Jose Cornejo, Martin Lousteau. Estamos todos pensando en lo que va a pasar en las próximas elecciones y tirando al mismo lugar.

-¿Cómo ven la coalición a nivel nacional?

-I.T: Debería pasar lo mismo que en las provincias. Quien mejor se posiciones de cara al 2023, va a ser a quien apoyemos todos. En Chubut somos amigos de los halcones, de las palomas, de los canarios, de todos, eso es una interna un poco más porteña. La verdad es que la heterogeneidad de este espacio enriquece muchísimo, valoro que tengamos muchos candidatos presidenciables. Si hay una PASO bienvenida sea para ir hacia una colación de gobierno lo cual es muy distinto a una coalición electoral.

-CL: Creo que tiene que dirimirse en elecciones quien va ser el candidato de JxC y todos vamos a apoyar el que sea, no importa de cuál de los tres partidos políticos que componen la coalición. Y también estoy convencida de que no va a ser algo electoral sino que vamos a estar realmente acompañando todos. A los que nos importa el país, empujamos para adelante, el verdadero adversario es el populismo que es el que nos esta vaciando el país por completo. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias hoy y también en el 23 y creo que la coalición que se tiene que armar tiene que ser muy amplia. Los problemas que tiene Argentina son serios, hay un montón de puntos que vamos a tener que abordar todos juntos oficialismo, oposición.

-D.K: Tenemos que seguir en este espacio y ampliarlo. Es fundamental crear una alternativa realmente con un proyecto de gobierno no meramente electoral para ganarle a alguien. A partir del 14 de noviembre va a ser un quiebre en la política argentina. Si revalidamos el triunfo vamos a tener la mayorīa y dentro de dos años puede ser el primer gobierno no justicialista que tenga mayoría en las dos cámaras. Tenemos que seguir sin dudas ampliando la diversidad.

-¿Y quién lidera esa espacio?

-I.T: (se ríe) Contesta Caro.

-C.L: Me parecería injusto elegir a alguien cuando hay muchas personas que tienen posibilidades: [Alfredo] Cornejo, [Horacio] Rodriguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri.

-I.T: Lo que si me animo a decir es que el frente nuestro va hacia un esquema mucho más federal donde las provincias van a estar más empoderadas y en la toma de decisiones vamos a tener mucha mas presencia y representación.

-Pero, ¿el líder quien seria?

-I.T: Las provincias.

-D.K: Creo que no hay un liderazgo absoluto pero sí tenemos en cada uno de los espacios referentes importantes y cualquiera puede ser. Ustedes tiraron varios nombres, Gerardo Morales también.

-I.T: Y el Peronismo Republicano.

-D.K: Tenemos que poner énfasis en el proyecto alternativo, superador y las candidaturas después vendrán.

-C.L: Que bueno que no nos podamos poner de acuerdo en quien, significa que hay muchas personas muy valiosas

-No sé si van a poder decir lo mismo en 2023

-I.T: Va a haber más porque yo soy un convencido de que el liberalismo va a estar jugando por adentro en el 2023 y que el Peronismo Republicano va a tener figuras propias. No solamente vamos a tener el mismo problema que ahora sino que vamos a tener más.

-¿Creen que se van a integrar a nivel nacional?

-I.T: En Chubut el partido libertario es parte de nuestro frente, increíblemente el polo social también. Me gustaría traspolar ese modelo al resto de los distritos. Después en campaña lamentablemente se dicen muchas pavadas. Por lo menos los principales referentes del liberalismo me dicen que entienden que esta es una elección legislativa y quieren ganar volumen pero en el 23 vamos a estar todos juntos porque sino pasarían a ser funcionales al kirchnerismo y es lo que el gobierno ha intentado en algún momento. En Chubut lo hizo, los tres senadores son del kirchnerismo y eso por ley no debería ser, metieron una colectora supuestamente opositora, no hay mas margen para esas picardías electorales.

-C.L: Yo estoy convencida de que van a terminar adentro de un mismo frente y hay cosas que tienen que ver con la campaña y no sé si son realmente las que se piensan. Estamos en una democracia y la gente va a definir quién es la oposición, ahí se terminan todas las discusiones. Milei es amigo mío.

-I.T: Marra es amigo mío y él es uno de los que dijo que en el 2023 iban a estar siempre enfrente del kirchnerismo y dando la pelea incluso dentro. ¿Por qué el liberalismo no podría tener un candidato a presidente dentro de JxC?

-D.K: En nuestro caso están adentro del espacio, coincido en que eso se va a traspolar en toda la dirigencia y el 23 nos va a encontrar seguramente en un espacio unificado.

-¿Hay una nueva generación de dirigentes?

-I.T: Para mí, hay un trasvasamiento generacional de la dirigencia. No es una cuestión etaria, es una cuestión de cambio de mentalidad. Yo lo vi en el Congreso donde incluso nos da la posibilidad de tener otra agenda. Nosotros tenemos un chat sub 35 donde están los kirchneristas, los de izquierda y es muy interesante el debate en un ámbito de tolerancia y de respeto. Algo que no me gusta a mi en el Congreso es cuando dirigentes de muchos años empiezan a sacar los trapitos al sol de internas viejas. Hoy tenemos temas muy importantes como para caer en historias tan pasadas y mezquinas, la política tiene que dejar de hablarle a la política y hablarle a la gente.

-C.L: El hecho de que se incorporen personas nuevas, con maneras diferentes de hacer política es super constructivo. No voy a ser levantamanos de nadie, no le debo nada a nadie, a los únicos que les debo es a la provincia de Santa Fe que son los que me votaron.

-¿Cómo va a actuar JxC en el Congreso teniendo en cuenta que quedan dos años de gobierno?

-D.K: Cuando nos ha tocado ser oposición la mayoría de las veces hemos sido siempre responsables por lo tanto eso siempre esta garantizado. Vamos a poner un freno a la embestida de cualquier ley que quieran impulsar del kirchnerismo y propulsar el modelo. La responsabilidad nuestra es esa, que el Gobierno termine su mandato y a su vez proponer medidas o leyes que vayan en sintonía con lo que nosotros pensamos.

-C.L: Respetando al institucionalidad. Este gobierno tiene la suerte de que del lado de enfrente tiene a JxC. Si fueran ellos mismos a los que tuvieran en frente seria bastante distinta la cosa. Vamos a hacer siempre las cosas como corresponde para que el país pueda avanzar y deje de ser un país donde lo que se exporten sean personas que se quieren ir masivamente.

-I.T: En este cambio de época donde yo creo que ese modelo kirchnerista, revanchista, combativo, supuestamente épico con discursos que no tienen nada que ver con la realidad de hoy se termina. Sobrevolar un poco esa grieta mezquina, ese es el verdadero desafío de cara a lo que viene al 23. Hay que mantener la coherencia de la institucionalidad y nosotros somos una oposición más que democrática, incluso hemos acompañado muchas medidas del gobierno nacional cuando ha sido necesario mostrar un gesto político, cuestiones concretas como el caso de la deuda.

-¿El Gobierno debería acordar con el FMI?

-I.T: A mi me preocupa que haya posiciones antagónicas en un mismo gobierno: un ministro de economía que esta haciendo un esfuerzo importante para poder acordar y el mensaje del hijo de la vicepresidente es que cada peso que va al FMI es un peso menos para el pueblo, esta diciendo básicamente no hay que pagarle. Cuando uno gobierna en base al costo del oportunismo político, nunca ha habido un buen resultado. Es muy irresponsable la posición de La Cámpora poniendo en jaque al propio ministro de economía por una cuestión de internas, termina poniendo de rehén a todos los argentinos.

-C.L: La Argentina no puede estar aislada del mundo y cada vez nos van aislando más. No es cierto el relato que nos hicieron de que Cristina [Kirchner] desendeudo al país, sino que lo endeudo y dejo una bomba de tiempo que era un terrible déficit fiscal. Tenes dos posibilidades imprimir papelitos de colores como están haciendo ahora a lo loco, que la terminan pagando los mas pobres a los que ellos dicen perversamente defender, o tomar deuda y si tomas deuda, las deudas hay que pagarlas, no queda otra, lo que dice Máximo Kirchner atrasa.