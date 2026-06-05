Habló Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, sobre el pliego de la candidata a jueza Michelli: “No hay polémica”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habló este viernes por la mañana sobre la aprobación en el Senado del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, postulación que había sido rechazada por el presidente Javier Milei tras conocer que se trataba de la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

“No se dijo que la decisión fuese por ser familiar de un periodista. Históricamente, cientos de pliegos fueron presentados y luego retirados, por ejemplo, a mi hermano le ocurrió con Alberto Fernández... y no sé si fue por el parentesco”, dijo Mahiques en diálogo con Radio Mitre.

María Verónica Michelli, la jueza cuyo pliego intentó ser retirado por el Presidente Comunicación Senado

Al ser preguntado por el motivo, agregó: “Lo de la cuñada o no se comenta pero es falso. Para mí no es un escándalo, es un pliego más”. En esa línea, el ministro argumentó que no es obligatorio dar los motivos detrás de la elección o la remoción de una postulación. “Los fundamentos de por qué elige o retira un pliego corresponden al Presidente, no se conocen”, indicó.

Por otro lado, defendió la legalidad del procedimiento y afirmó que los presidentes tienen la atribución legal de modificar las candidaturas enviadas al Congreso de la Nación. “Todos los presidentes retiraron pliegos porque es una facultad constitucional”, argumentó Mahiques.

Noticia en desarrollo