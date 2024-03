Escuchar

Apuntado desde este jueves por los sectores libertarios y aliados tras votar contra el DNU 70, el senador Martín Lousteau arremetió este viernes contra sus críticos. En su descargo hubo dardos al presidente Javier Milei, y a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y del Interior, Guillermo Francos. Pero no fue solo eso. También cargó contra sus correligionarios de la Unión Cívica Radical (UCR) que emitieron esta mañana un comunicado en su contra para pedir, entre líneas, apoyo al Gobierno.

“Son todas mentiras, ¿qué voy a hacer? ¿Contestar mentira por mentira?”, introdujo en Radio Rivadavia Lousteau, que pese a decir eso fue contra cada uno de quienes lo cuestionaron por considerar que el megadecreto es “inconstitucional” y por votar en contra.

Milei, Bullrich, Francos y Menem

Después de que Milei le diera Me Gusta a una serie de posteos donde lo fustigaban, el radical indicó: ”El Presidente, mientras dedica tanto tiempo a las redes, de paso que haga una recorrida por la realidad , en las horas que tiene libre, que recorra la Argentina, que vea lo que está pasando. El ajuste no lo está haciendo la casta, y entre las incompatibilidades de intereses que tiene con empresas y la casta que tiene adentro, que mire adentro. Habla del kirchnerismo y lo tiene a [Daniel] Scioli, a Francos, y está plagado de funcionarios del gobierno anterior. No tenemos presupuesto porque él acordó con [Sergio] Massa eso. Seamos serios”.

En tanto, una de las más fervientes contra él fue la ministra de Seguridad, que anoche lo acusó en LN+ de votar contra el DNU porque el Gobierno le sacó “las cajas” de las universidades y decidió revisar la apertura de cinco nuevas casas de estudio, cuando el radicalismo tiene una fuerte presencia en la conducción de la política estudiantil. “Patricia Bullrich pasó por todos los gobiernos de la democracia en la Argentina. Entonces, ¿qué voy a contestar? ¿Cosa por cosa? Yo voto de acuerdo a mis convicciones”, marcó Lousteau ante eso.

Incluso, dijo que le parece “gracioso” que en Pro utilicen como justificativo para respaldar el megadecreto que, si se cae, volverá la ley de alquileres anterior, ya que la ideó el mismo Pro a través del entonces diputado Daniel Lipovetsky. “Esta es la misma Patricia Bullrich que me pedía que hiciera campaña por ella , que me pidió que fuera al debate, que la acompañara a Venado Tuerto”, enumeró el líder partidario contra la ministra de Seguridad para recordarle sus épocas como candidata, el año pasado, cuando ambos confluían en Juntos por el Cambio.

Durante la campaña los dirigentes buscaban mostrar sintonía

Hubo teléfono también para Francos, que anoche lo había criticado por supuestos malos manejos en el Banco Provincia (Bapro), al respecto del momento en que Losuteau fue presidente y el actual ministro del Interior lo sucedió. “Vayan y pregúntenle a los empleados del Bapro cómo se manejó. Tenía pérdida cuando lo agarré y terminó teniendo ganancias, modificamos todos los sistemas... ¿Qué voy a contestar? ¿Mentira por mentira de gente que dice que no es la casta? Francos era funcionario del gobierno anterior ”, rememoró. Durante la administración de Alberto Fernández, Francos fue representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dentro de La Libertad Avanza (LLA), Lousteau le dedicó un momento también al presidente de Diputados. “¿Qué hubiera hecho Martín Menem?”, se preguntó el senador en cuanto a si el diputado mileísta hubiera optado por votar en contra o a favor si el Presidente fuera otro. Y con ironía manifestó: “Por ahí como él pertenece a una familia que abusó de los DNU, por ahí piensa distinto... Pero, ¿qué hubiera hecho cuando ganó Cristina? ¿Hubiera votado porque es la moda?”.

La respuesta a los propios

Tras ir por el oficialismo, Lousteau siguió con los propios. Primero aclaró que el radicalismo es un partido “muy democrático” y trajo el comunicado que emitió la semana pasada la Convención -conducida por Gastón Manes-, que ya marcaba una postura contraria al DNU de la Casa Rosada. “En la Convención Nacional, que es nuestro Poder Ejecutivo, hubo amplísima mayoría para la postura que estoy defendiendo”, justificó.

Luego, ahondó sobre la nota que esta mañana firmaron cuatro de los cinco gobernadores del espacio -Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco; con excepción del santafesino Maximiliano Pullaro- y que además rubricaron los titulares del bloque radical en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo. Ahí pedían una UCR “moderna” y aclaraban que tenían intenciones de colaborar con el Gobierno a través de “herramientas justas y necesarias”.

Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Valdés, de Corrientes

“Yo también quiero un cambio en el país y una UCR moderna. Quiero exactamente lo mismo”, sostuvo Lousteau, que sin embargo indicó contra sus correligionarios: “No me parece que una UCR moderna sea una UCR que tenga miedo. Yo veo a todos, o a casi todos los que he visto votar: en privado dicen una cosa y en público hacen otra. Los senadores y los firmantes de la carta ”.

Y sobre esto último expresó: “Dicen que es inconstitucional, o que lo que está haciendo Milei es malísimo, y después cambian de opinión públicamente. Puede ser que algunos fueron convencidos, reflexionaron y cambiaron de opinión legítimamente. Pero hay otros que lo hacen por conveniencia, y otros por temor; yo no tengo ninguno de los dos”.

LA NACION