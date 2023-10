escuchar

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, habló desde Catamarca días después de su reunión con el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y reveló que será el encargado de “armar la fiscalización” del libertario en once provincias durante las elecciones generales.

El gremialista contó que viajó en las últimas horas a la provincia de Catamarca para ayudar a gestionar la fiscalización de Milei en las mesas de los colegios y que luego hará lo propio en otras 10 provincias. “Venimos a hablar con todos lo compañeros que nos van a ayudar a fiscalizar y controlar todo lo que tiene que ver con Milei”, relató en diálogo con el medio local El Esquiú.

“ Catamarca es una de las 11 provincias que me tocó. Termino acá y viajó a Santiago del Estero. Son las dos provincias del norte que me tocó. Después tengo nueve provincias más”, dijo y agregó que algunas de esas son la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Luis Barrionuevo en Catamarca en diálogo con El Esquiú

En ese sentido, el líder de UTHGRA hizo hincapié en la necesidad de asegurar las boletas en el cuarto oscuro durante la elección del 22 de octubre: “ Nos preocupa y nos inquieta que queremos que estén las boletas en el cuarto oscuro ”. “Tenemos a muchísima gente que se ha anotado. Lo que tienen que hacer es llevarse las boletas completas y nosotros lo que vamos a hacer es controlar todo lo que es Milei, porque hay gente que la necesita”, detalló.

De la misma forma, fue consultado sobre si mantiene charlas con el candidato libertario y reveló que están en sintonía en cuanto a la modernización de algunos convenios de trabajo. “Hemos hablado pero hay que seguir hablando. Hay convenios de trabajo que datan del año ‘75 y hay que aggionarlos. El gremio de los gastronómicos nos estamos adecuando. Es un gremio que ha crecido muchísimo. Los gastronómicos vamos a implementar el seguro de desempleo. El fondo de despido que tiene la Uocra. Esto planteaba también Milei”.

Por otro lado, señaló que no pretende buscar un cargo político en un eventual gobierno de Milei. “Ya a esta edad no quiero participar más. Estoy ayudando a que cambie el país. Estamos necesitando un cambio y este cambio lo busco por mis hijos y mis nietos. A mi me alcanza con que el presidente sea mi amigo. Que levantas el tubo y hablás con el presidente. Ese es el poder. Lo he hecho siempre”.

En tanto, auguró una victoria libertaria en la primera vuelta. “La gente votó porque estaba cansada de la mentira, ancianos y jóvenes se expresaron y el mensaje es claro. La gente no compra más espejitos de colores. Sabe que a nivel nacional hay mucho que deconstruir y volver a armar”, sumó en otra entrevista con El Ancasti.

“Vamos a defender todos los votos. Vamos a sumar y a garantizar que la gente pueda expresarse en total y plena libertad”, completó Barrionuevo desde la sede del gremio en Catamarca.

