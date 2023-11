escuchar

Luis Barrionuevo exhibió sin pudor otra vez su gen camaleónico. Tras romper su alianza fugaz con Javier Milei por el pacto que selló el libertario con Mauricio Macri, el sindicalista gastronómico dijo hoy que acompañará al presidente electo y que pretende reincorporarse a su proyecto.

“Argentina tiene todo... lo que necesitaba era esto, un golpe, un mazazo a la casta. El kirchnerismo desapareció”, dijo Barrionuevo en declaraciones al diario catamarqueño El Ancasti. Y agregó: “Milei tiene que atacar a 18 empresas que generan los precios y tiene que atender el hambre”.

“En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, dijo Barrionuevo, en un comunicado el 26 de octubre, cuatro días después del triunfo de Sergio Massa en las elecciones generales y cuando era mirado bajo sospecha por las fallas en la fiscalización. Hoy, el histórico sindicalista, hizo pública su intención de volver al ruedo del libertario.

Anoche, en otro gesto de acercamiento de los gremios a Milei, fue Armando Cavalieri el que dejó un mensaje en ese sentido. “Es imperante que nos pongamos a trabajar fuertemente sin mezquindades para lograr los acuerdos necesarios”, dijo el jefe del Sindicato de Empleados de Comercio e histórico dirigente de la CGT. Las centrales obreras jugaron a pleno con Massa.

Armando Cavalieri, histórico dirigente de la CGT y de Comercio, ya le tendió un puente a Milei Gentileza: Infogremiales

Se abren interrogantes sobre cómo será vínculo de los sindicatos y los moviemientos sociales con la gestión libertaria. En lo relativo a la hoja de ruta laboral, se supo poco a pesar de las advertencias kirchneristas sobre una eventual poda de derechos contemplados en la ley, como el aguinaldo o las vacaciones, algo que a priori no estaría en los planes. Se sabe que el Ministerio de Trabajo bajaría a rango de secretaría y que sería absorbido por el ministerio de “Capital Humano”, un área que estaría a cargo de Sandra Pettovello y que incluiría, además, a Educación, Salud y Desarrollo Social.

Fondo de cese laboral

En su plataforma de gobierno, Milei propone ligeramente una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera” en reemplazo de la indemnización. Se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Macri quiso impulsar y que también fue alentada por Roberto Lavagna durante la pandemia.

El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización. Milei se reunió con Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, para conocer en profunfidad cómo funciona el fondo de cese.

