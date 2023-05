Luis D´Elía cargó contra Cristina Kirchner y explicó por qué no estuvo en la Plaza: “La señora no nos invitó”

escuchar

Horas antes del acto por el 25 de Mayo, que encabezó esta tarde Cristina Kirchner, el dirigente social Luis D´Elía lanzó duras críticas contra la vicepresidenta. “Hoy no podemos estar en esta plaza porque la señora no nos invitó”, disparó el líder de MILES en un video que compartió por Twitter.

Más temprano, el dirigente social ya había apuntando contra el acto organizado por el kirchnerismo: “Es la Plaza de La Campora por las listas únicas sin PASO con Massa-Wado a la cabeza que serán proclamadas el día 10/6 que entran los 10 mil millones de dólares del FMI una plaza muy alejada del espíritu heroico y fundacional de Néstor Kirchner”.

Luego, el dirigente social compartió un video en el que se lo puede ver anoche en las inmediaciones de la Playa de Mayo con el escenario donde hoy encabezó el acto la vicepresidenta. “Me hubiese gustado mucho estar en esta plaza, no sé si se ve atrás el escenario. Hace 20 años éramos un puñadito los que acompañábamos a Néstor Kirchner”, tuiteó.

“Por Néstor Kirchner nos jugábamos la vida porque él vino a cambiar la vida de los argentinos”, destacó el dirigente. Y agregó: “Estuve con él en la pelea contra las corporaciones, contra los milicos, el golpismo ruralista, el ALCA, en todas las peleas de todos los tiempos. Sólo un puñadito éramos, hubo kirchneristas heroicos (...) Fuimos construyendo el kirchnerismo de la nada”.

NI UN SOLO COMPAÑERO PRESO POLÍTICO QUE PAGO CON SU VIDA Y SU LIBERTAD LA PERSECUCIÓN DEL PLAN LAWFARE EN EL ESCENARIO DE @CFKArgentina

NUNCA ES TRISTE LA VERDAD.. . — Luis D'Elia (@Luis_Delia) May 25, 2023

“Hoy no podemos estar en esta plaza porque la señora no nos invitó. La misma que se juntó con la jefa del Comando Sur, que visita la Embajada americana, la misma que se junta a reflexionar con la [Fundación] Mediterránea, hace reuniones con Rendo, o lo manda a Wado de Pedro a sacarse fotos con Luis Barrionuevo. Esa no es Cristina: eso es lo que queda del kirchnerismo”, concluyó el líder de MILES.

Finalizado el acto en Plaza de Mayo, D´Elía volvió a utilizar su cuenta de Twitter para destinar duras críticas contra la vicepresidenta. “Ni un sólo compañero preso político que pagó con su vida y libertad la persecución del plan lawfare en el escenario de Cristina Kirchner. Nunca es triste la verdad”, lanzó.

TODO NARCISISMO



UN EMBOLE



SIN DEFINICIONES CLARAS NI PARA ADENTRO NI PARA AFUERA



PREPARA SU LISTA UNICA SIN PASO PARA TODOS, CON MASSA Y WADO COMO ÚNICOS CANDIDATOS



MORENO PRESIDENTE

D’ELÍA GOBERNADOR#TiemposDeDebate — Luis D'Elia (@Luis_Delia) May 25, 2023

“Todo narcisimo, un embole sin definiciones claras, ni para dentro ni para afuera. Prepara su lista única sin PASO para todos, con Sergio Massa y Wado de Pedro como únicos candidatos”, concluyó al respecto.

Durante su discurso, Cristina Kirchner no señaló a un candidato y apuntó contra la administración de Mauricio Macri, la Corte Suprema, a la que tildó de “mamarracho indigno”, y advirtió que la deuda con el Fondo Monetario Internacional “va a ser imposible de pagar” si no se renegocia el acuerdo.

