Luis Juez acusó a Oscar Parrilli de incumplir pactos y el kirchnerista le contestó: “No se haga el vivo. Está grabado”

Los senadores Luis Juez (Pro-Córdoba) y Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) sostuvieron un fuerte cruce este mediodía cuando el cordobés calificó de cínica e hipócrita la decisión del oficialismo de iniciar el debate de la ampliación de la Corte apenas una semana después de que “rompieran todos los códigos” de convivencia en la Cámara alta, en alusión a la decisión de Cristina Kirchner de partir en dos al bloque kirchnerista para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.

“Acá no se ha roto ninguna palabra, no se ha incumplido ninguna palabra. Yo no soy hipócrita, le ruego que retire esa acusación”, le replicó, ofendido, el ultrakirchnerista Parrilli, quien defendió, de esa manera, la maniobra urdida por el oficialismo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema y de paso frustrar a la oposición, que reclamaba ese sitial en el Consejo de la Magistratura para, precisamente, el senador Juez.

El cordobés no se quedó callado y fuera de micrófono ratificó sus palabras. “Yo dijo que no soy cínico ni hipócrita para discutir esto una semana después de que se rompiera todos los códigos en el Senado; si a usted le cabe el sayo, no es mi culpa”, insistió Juez.

“No se haga el vivo. ¿Quiere que le repita lo que dijo? Está grabado”, insistió Parrilli.

Las palabras del senador opositor también generaron molestias en otros miembros de la bancada oficialista, que se sintieron aludidos por las acusaciones. “Desde el análisis del discurso cuando uno habla desde el yo sin mencionar al otro, está claro que ese otro somos nosotros”, dijo la oficialista Cristina López Valverde (San Juan). También sumaron sus quejas María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Silvia Sapag (Neuquén).

El Senado debate en comisión los proyectos para ampliar la Corte Suprema Fabián Marelli - LA NACION

La controversia se convirtió en el momento más tenso del debate sobre la ampliación de la Corte, discusión que el Senado comenzó este mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

En tratamiento hay cuatro proyectos. Este miércoles, la neuquina Sapag presentó una nueva iniciativa que propone elevar a 15 los miembros del máximo tribunal, entre otras cuestiones. Se sumó así a los impulsados por el oficialista Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), que propone un tribunal de nueve jueces; el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Domos Río Negro), que postula una Corte integrada por 16 magistrados, y la peronista disidente Clara Vega (La Rioja), que solo pretende regular la paridad de género en el tribunal.