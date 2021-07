Luis Juez se indignó por el rechazo al pedido de vacunas Pfizer para menores con enfermedades de riesgo: “¿Por qué se volvieron tan insensibles?”

La vacunación contra el Covid-19 para niñas, niños y adolescentes con enfermedades graves es reclamada al Gobierno desde hace tiempo. No obstante, ayer por la tarde el oficialismo en la Cámara de Diputados no quiso tratar una iniciativa de Juntos por el Cambio para facilitar esa posibilidad con el argumento de que no podían cambiar una ley en medio de negociaciones con laboratorios, aunque más tarde se supo que el Gobierno Nacional planea un decreto para destrabar la llegada de las vacunas como Pfizer, permitida para menores de 18 años.

Sobre el tema se refirió hoy con gran indignación el diputado Luis Juez, quien tiene una hija con parálisis cerebral que ha sido vacunada ya, porque tiene más de 20 años. El exembajador apoya el pedido de los padres de menores con patologías de riesgo que desde el comienzo de la pandemia están confinados en sus hogares para evitar enfermarse.

Juez dijo que no podía creer que el oficialismo se haya negado a tratar la iniciativa de la oposición por la tarde con el argumento de esperar a que terminen las negociaciones y después, cerca de la medianoche, enterarse que iba a publicar un DNU con el mismo objetivo que el pedido de Juntos por el Cambio.

“No puedo creer que pongan este tema en la grieta, qué creen, ¿que nos van a robar una bandera porque salga por DNU? Si los padres necesitan la vacuna, no importa de qué forma llegue esa vacuna, todo es materia de pelea de ofenderse, de agraviarnos, no puedo creer en qué mierda se transformó la política”, dijo Juez, con la voz quebrada, en diálogo con Luis Majul por Radio Rivadavia sobre la actitud del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Debido a que la vacuna del laboratorio Pfizer es la única autorizada para inmunizar a menores de 18, una red de padres de menores con patologías de riesgo piden hace meses que sean incluidos en la campaña de vacunación nacional para ser inoculados con las dosis de ese laboratorio. Ese pedido hace poco fue atendido por Juntos por el Cambio desde una iniciativa que propone modificar la actual ley de vacunas y facilitar así las negociaciones para la provisión de dosis contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer.

Juez se indignó por la politización del pedido de vacunas para menores con enfermedades de riesgo

Si bien cerca de la madrugada del viernes se supo que el Gobierno ultima detalles de un decreto para destrabar la llegada de las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen, ayer, antes de que se difunda esa información, el oficialismo en la Cámara de Diputados rechazó modificar el temario de la sesión para incluir la iniciativa de la oposición.

Los diputados Claudia Najul, Carmen Polledo y Rubén Manzi, de Juntos por el Cambio, habían argumentado que es desesperada la situación de unos 100.000 niños y adolescentes en el país que padecen enfermedades graves y que, por lo tanto, necesitan ser inmunizados para salir del aislamiento estricto que padecen hace un año y medio para evitar el contagio.

En tanto, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, anticipó el rechazo de su bloque y enfatizó que sólo estaría dispuesto a modificar la normativa una vez que estén cerradas las negociaciones que llevan adelante representantes del laboratorio norteamericano y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a funcionarios del Ministerio de Salud.

Angustia

“¿Qué no se puede entender de la angustia de un padre que te suplica al borde de la humillación ´una vacuna para mi hijo´? Yo ayer miraba a los tipos y me pregunté si los opositores solo tienen hijos discapacitados. Vi una insensibilidad, una falta de empatía. No sabés lo que siente un padre que tiene una criaturita que hace 16 meses que no se mueve, que no la saca para nada, si un chico normal tiene un retraso increíble porque no tiene presencialidad imagínate una criatura de estas”, expresó hoy Juez.

Además, se mostró indigando por las chicanas que recibió la iniciativa de la oposición a la hora de pedir que se trate el tema en la Cámara de Diputados.

“Pensé que el tema era de una sensibilidad tal que creí que iban a decir, ´sí, dale, ¿qué hay que modificar?´, pero no, el presidente de la comisión de salud [en referencia a Yedlin] dijo ´qué bueno verlos todos juntos pidiendo la vacuna cuando algunos decían que había que tomar dióxido de cloro, qué bueno, como dice el Presidente [Alberto Fernández], ahora me piden el veneno´. ¿Pero qué les pasó que se volvieron tan insensibles? Y después enterarte que a los mismos diputados que nos piden que nos digan que ´no´ en el lugar donde naturalmente se modifican las leyes, el presidente estaría presentando un DNU”, dijo.

“Pero nos contestaron de la peor manera [en Diputados] que no iban a modificar una ley todas las semanas, cuando el laboratorio se ponga de acuerdo, como si el virus se frenara hasta que Pfizer nos diga ´qué necesitan´. No puede ser que esas cosas sean parte de la grieta. Lo siento en el corazón, nunca pensé que íbamos a llegar a semejante basura, que la política iba a llegar a semejante mierda”, se lamentó.

Días atrás, Juez, en diálogo con Eduardo Feinman por LN+ también se había mostrado angustiado por la negativa del Gobierno de tratar el proyecto y el pedido desesperado de un grupo de padres de menores con enfermedades de riesgo.

LA NACION