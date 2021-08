Luis Juez: “Si gano no voy a ser Gardel y si pierdo no voy a ser un linyera”

En una dura crítica al Gobierno, el precandidato a senador nacional por Cambiando Juntos, Luis Juez, lanzó: “Hicieron de la inmoralidad una bandera”. En este sentido, al conversar con el periodista José del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, el diputado cordobés cruzó a Alberto Fernández: “El valor de la palabra en un inmoral es cero, y el Presidente es un inmoral. Jamás vi la palabra tan degradada en alguien con tanta responsabilidad. Debería cuestionarse si tiene la moral para el cargo que tiene”.

En línea con esta reflexión, durante su reciente visita a Valle Hermoso había dicho: “No me voy a convertir en un bandido para ganar las elecciones”. Entonces, consultado por esa frase, profundizó: “Algunos creen que deberíamos abandonar el método de la honestidad, la esencia y los valores, y buscar algún atajo. Yo ya estoy viejo para eso, ya no tengo posibilidad de cambiar mi forma de pensar. Puedo ganar o perder, pero no voy a entregar mis convicciones para lograr un objetivo”.

Juez también dijo que, políticamente, sigue su “propio prestigio”, sin “colgarse del cogote de nadie”. “Si gano no voy a ser Gardel y si pierdo no voy a ser un linyera”, proyectó. E ironizó: “Yo nunca jugué con el caballo del comisario. Cuando me han prestado algo para moverme, fue la mula de Sancho Panza. Algunos creen que necesitan sponsor para hacer política, y nosotros creemos que necesitamos moral y autoridad ética para mirar a los vecinos a la cara”.

Siguiendo esa misma reflexión, el funcionario opositor resaltó que no se siente incluido “en la casta de mugrientos inútiles y ladrones que viene a robar”, y destacó: “Siempre jugué con la misma camiseta, la del equipo de la honestidad. Nunca me cambié, busqué un atajo o intenté una chicana para llegar más rápido. Estoy convencido de que la crisis de este país es moral y de valores. A todo le metemos ideología berreta”. Entonces, insistió: “Si algún día nos juntáramos los decentes, sin importar de dónde vengamos, y nos propusiéramos tomar el Estado y gobernarlo de manera decente, la gente no tendría los problemas que tiene. Pero empezamos a corrernos por derecha o izquierda, y esos son pretextos para no hacer lo que la gente: que sus gobernantes lo administren con decencia, honestidad y que digan la verdad”.

Para él, “la gente es muy simple y no pide locuras, sino cosas muy mundanas”. “Te piden que seas austero y que no les mientas; por eso, están muy enojados con el Gobierno. Creíamos que nos estaban cuidando, y ellos estaban de joda”, remató, aunque aclaró que “la culpa de los que visitaron Olivos, no es de los visitantes, sino de los que permitieron que entraran”.

Sobre este conflicto, Juez señaló: “La gente no tiene la suerte que tiene el peluquero de Alberto, que le dieron 700 lucas para que siga funcionando. Tengo amigos que nunca más pudieron levantar la persiana y que están en la lona”. Además, recordó el crimen de Blas Correa, un joven de 17 años que fue asesinado por balas de armas reglamentarias cuando intentó eludir un control policial hace un año. “Lo fusiló la policía, mientras Alberto hacía pasar al adiestrador de Dylan o a la peinadora de cejas de su pareja”.

“No se me ocurriría jamás pararme en frente de Fernández y decirle: ‘Usted es mi comandante en jefe’. Mirá dónde nos llevó: 107 mil muertos. Esta batalla la perdimos por choreo”, sentenció, y -por la administración de la pandemia- también cruzó al exministro de Salud bonaerense y actual candidato a diputado nacional por la provincia, Daniel Gollán: “Si hubiese sido un gran ministro hubiera continuado en su cargo”.

