Luis Majul: “Cómo ganar la batalla cultural sin insultar a todo el mundo”

Escuchar

Parece que Javier Milei está empezando a entender que no necesita insultar a todo el mundo para que la mayor parte de la sociedad le dé la razón y le reconozca sus méritos. El sábado, en un discurso que duró apenas 13 minutos, luego de haber ganado la importante batalla del veto a la ley de financiamiento universitario y horas después de haber alcanzado una inflación del 3.5%, el índice mensual más bajo desde noviembre de 2021, volvió a tocar un tema sensible. Según el Presidente, las universidades, tal como están administradas, solo benefician a los hijos de los argentinos más ricos y a unos pocos que las usan para financiar sus negocios políticos y personales. Otros, sin embargo, sostienen que Milei las desprecia porque es un elitista o simplemente porque siguen siendo una herramienta que garantiza la movilidad social para todos.

Imbuido del mismo espíritu casi zen que mostró en el debate con Sergio Massa, Milei no dejó de usar palabras fuertes ayer, pero adoptó un tono mucho menos crispado, especialmente si se lo compara con el que utilizó hace dos semanas en Parque Lezama. Dijo: “Podrían permitir que se los audite. Principio de revelación: si no quieren ser auditados es porque deben estar sucios. Dejen de engañar a los argentinos y digan la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas”.

Milei todavía parecía afectado después de haber recibido en Olivos al influencer libertario Fran Fijap, junto con el repartidor que lo defendió de la persecución y el ataque de quienes dicen defender la universidad pública el día de la marcha contra el veto. Las imágenes del ataque aún se siguen viralizando, como si el hecho hubiera sucedido ayer.

Milei agradeció a Fijap por su compromiso, pero al mismo tiempo le pidió que se cuidara. Con el repartidor de Pedidos Ya fue un poco más allá: le regaló una moto, que recibiría en las próximas horas. Fuentes cercanas al presidente aseguran que Milei la pagó de su bolsillo. El joven trabaja, estudia y está construyendo su casa, ladrillo a ladrillo. Es todo lo que está bien.

En La Libertad Avanza, algunos sostienen que la espiral de violencia que afecta a sus seguidores como víctimas podría ayudar a recuperar los puntos de imagen positiva que perdió el presidente debido a sus insultos indiscriminados, sumados a las consecuencias de la recesión. De hecho, aconsejan no dar ni un paso atrás, como señaló Karina Milei en el último acto político, el viernes en La Plata: “No les tenemos miedo”, dijo. Pero hay otra corriente dentro del oficialismo que sugiere no tensar demasiado la cuerda, ya que, según afirman, al final del día, la violencia solo beneficiaría a quienes buscan enrarecer el clima político, justo cuando la economía, según el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría empezando a mejorar. “La economía está empezando a dar vuelta”, afirmó el ministro.

Algunos creen que la violencia sería funcional a personajes como Guillermo Moreno, quien tiene una idea fija: el juicio político, seguido de una asamblea legislativa. “Esto termina peor que en 2001. Vamos por la asamblea legislativa”, opinó el exfuncionario. Otros sostienen que esto alimenta a figuras como Juan Grabois, quien, privado de los fondos del FISU y de los planes sociales, reacciona cada vez con más iracundia cuando le gritan “ladrón” por la calle.

También hay dos corrientes de opinión sobre el vínculo con Mauricio Macri. Una parte del Gobierno ha tomado muy en serio la advertencia del expresidente: “Esta es la última vez que los ayudo”. Parece que ahora sí, tanto Milei como Santiago Caputo estarían dispuestos a mostrar, con gestos concretos, su agradecimiento por el apoyo de los 35 diputados de Pro al veto presidencial. ¿Cómo? Inaugurando una mesa política para discutir la estrategia parlamentaria, en la que se sentarán no solo Caputo, sino también Cristian Ritondo, como único vocero autorizado de Macri. Además, se integrarían exfuncionarios del gobierno de Macri en ministerios y secretarías clave.

Dos ejemplos concretos: la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, le pedirá a Macri personas de su confianza para ocupar cargos relevantes en la Secretaría de Trabajo, siendo el exsecretario Jorge Triaca el encargado de nominarlos. Por otro lado, el exsecretario de Energía del gobierno de Macri, Emilio Apud, propondrá a Santiago Caputo nombres para cargos técnicos relevantes en la Secretaría de Energía, bajo la dirección de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo.

Macri también pretende que el Gobierno audite las universidades con las herramientas que ya tiene y que privatice las obras viales, de energía y de transporte, en especial la Hidrovía. Este canal fluvial de 3400 kilómetros es crucial para el comercio exterior de la Argentina, permitiendo la navegación continua entre los puertos del país, Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno de Macri estuvo a punto de privatizarla, e incluso llegó a confeccionar el pliego. Ahora, Macri no entiende por qué Milei no ha llamado a licitación ni aceptó sumar a su gabinete a figuras como el exministro de Transporte Guillermo Dietrich o el exministro de Energía Javier Iguacel.

Milei tiene una respuesta para eso, que suele dar en privado: “El Estado no va a hacer más obra pública. ¿Para qué querrían estos exfuncionarios una secretaría o un ministerio que en el fondo sería una cáscara vacía?”. Además de su defensa del déficit cero, Milei ahora tiene a su favor los números de la mejor semana macroeconómica desde que asumió el Gobierno:

El miércoles se conoció la inflación más baja desde noviembre de 2021.

El riesgo país se contrajo a su valor más bajo en cuatro años: 1109 puntos básicos.

Los dólares financieros se consolidaron por debajo de los $1200.

Desde el inicio del blanqueo, ingresaron al sistema más de 13.000 millones de dólares en efectivo.

Incluso, los nuevos datos de pobreza, que se publicarán próximamente, podrían mostrar una baja considerable, según el econometrista Martín González Rozada, de la Universidad Di Tella. Calcula que el porcentaje de pobreza bajará de casi el 53% al 49.7% en el semestre de abril a septiembre de este año.

¿Están empezando a mejorar las expectativas económicas con la estabilidad del dólar? Una encuesta de Opina Argentina, realizada por Facundo Nejamkis, parece evidenciar que sí. El estudio concluye que:

Están aumentando las expectativas sobre el futuro de la economía en general.

Está creciendo la confianza en el proceso de desinflación.

Se están desinflando las expectativas de devaluación del dólar.

Aunque el temor a perder el empleo sigue siendo el principal sentimiento de los encuestados. Dos preguntas clave son: “¿Cómo es su situación económica?” y “¿Cómo cree que estará su situación económica en los próximos meses?”. Son interesantes, además, las respuestas sobre si el ajuste tiene sentido y sobre lo que la gente piensa que sucederá con el dólar en el futuro próximo.

Una cuestión importante es que, tras diez meses de gobierno sin mayoría parlamentaria y una vocación por el conflicto por encima de la media, solo el 46% culpa a Milei del ajuste, mientras que el 53% considera a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa como los principales responsables del desastre económico. Este dato, sumado a la ausencia de grandes casos de corrupción en la actual administración y la certeza de que las administraciones kirchneristas se “robaron todo”, explica este veranito financiero, político y de humor social.

Cristina ahora necesita volver, porque se avecina la confirmación de su condena por la causa Vialidad, y no quiere entregar el bastón de mariscal al gobernador Axel Kicillof, quien le ha pedido a Máximo Kirchner componer una canción nueva, ya que, según él, ya no alcanza con los hits de Perón, Evita, Néstor y Cristina.

Milei, por su parte, se frota las manos, ya que considera que la irrupción de Cristina solo le traerá beneficios, al representar lo peor del pasado reciente. Lo demás es una batalla cultural, casi cuerpo a cuerpo, en la que la imagen y el nombre de Néstor Kirchner empiezan a ser reemplazados por los próceres de siempre, como Domingo Faustino Sarmiento, quienes fueron ignorados durante mucho tiempo.