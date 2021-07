Luis Majul: “Superamos la cifra tan temida pero, ¿nos importa la verdad o nos gusta que nos mientan?

El periodista Luis Majul dedicó su editorial de este miércoles a la cifra de 100 mil muertos por coronavirus que registró la Argentina, luego de más de un año de pandemia. Al respecto, señaló: “Superamos la cifra tan temida, y me gustaría pensar junto con vos: ¿Nos importa la verdad o nos gusta que nos mientan?”.

“Porque, si te gusta que te mientan, bien podrías subirte al discurso del Gobierno. O quedarte con al acto simbólico de hace un par de domingos, y rendirte ante las lágrimas del Presidente. O aplaudir a Kicillof, Wado de Pedro y Santiago Cafiero cuando te dicen que son los impulsores del plan de vacunación más importante de la historia”, apuntó el conductor de LN+ y arremetió: “Pero la verdad es que superamos los 100 mil muertos porque hicieron, todo, o casi todo, mal”.

+Voces - 14 julio 2021

A partir de ahí, enumeró lo que para él fueron pasos en falso de la gestión de Alberto Fernández. “Desde el diagnóstico extravagante de Ginés, diciendo que le preocupaba más al dengue que el covid. O dando por hecho que el coronavirus iba a tardar mucho en llegar, porque estaba en China. Hasta la cuarentena eterna, que no solo no evitó el aumento de contagios y los muertos, sino que además destruyó la economía y afectó la autonomía de las personas, tal como sucede en Venezuela o en Cuba, aunque nos acusen de exagerados”, dijo, como ejemplo.

A continuación, se refirió a otras aristas de la pandemia. “Desde el cierre brutal, y todavía vigente, de jardines escuelas y universidades, y la reivindicación de una educación presencial que no existe (repito; no existe) hasta el cepo aéreo que no impide el ingreso de la nueva variante delta, pero nos coarta todavía más la libertad de viajar y de circular, por el mundo, con todos los protocolos que demandan los países serios, incluidos los que mejor enfrentaron la pandemia”, señaló.

“Si preferís no saber, podés echarle la culpa todo esto a la oposición, a Macri, a los periodistas, a los grandes grupos económicos o a cualquiera que no sea ni Alberto, ni Cristina, ni Axel, ni Massa. Sin embargo, si te importa la verdad, aunque duela mucho, prestá atención a estos datos”, analizó antes de enumerar lo siguiente:

“Se pudieron evitar por lo menos 20 mil muertes si a los revolucionarios de café como Cecilia Moreau, Máximo Kirchner y Cristina Fernández, entre otros, no se les hubiera ocurrido sobreactuar la autonomía nacional agregando la palabrita “negligencia” a la ley de vacunas”.

“Se podrían haber evitado miles de muertos, si en la provincia no se hubiera optado por un sistema de vacunación paralelo, electoral y militante”.

“Un sistema que declinó el uso de 1.700 centros de salud donde se podrían haber vacunado muchos miles de bonaerenses”.

“Un sistema ineficiente que incluyó el montaje de 300 postas con contratados que reemplazaron la pechera de la Cámpora por el marketing del gobierno de Kicillof”.

“De hecho, todavía hoy, hay cerca de 2 millones de personas sin vacunar, a pesar de que las vacunas ya llegaron”.

Para terminar, sostuvo: “Si querés que te mintamos está todo bien. Pero si querés enfrentarte la verdad, aunque te duela, preguntate como nos preguntamos nosotros”.

LA NACION