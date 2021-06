Luis Otero, sobre la expropiación de terrenos baldíos en Avellaneda: “Han plantado una banderita más del chavismo”

“Han plantado una banderita más del chavismo, es una ordenanza que todavía no fue promulgada, que fue votada el jueves pasado con los dos tercios que tiene el kirchnerismo en Avellaneda en el Concejo Deliberante. No solo viola la Constitución, sino que pone en peligro el derecho de propiedad de mucha gente”. Con estas palabras, el periodista y dirigente de Juntos por el Cambio Luis Otero se mostró disconforme con una polémica norma aprobada por los ediles de ese municipio del sur del Conurbano.

Tal como informó LA NACION, esta semana se conoció que el Concejo Deliberante del distrito de Avellaneda aprobó sobre tablas, sin previo debate, una ordenanza que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas. Caso contrario, el municipio puede declarar la utilidad pública del terreno y expropiarlo.

“Aunque tengas la mayoría en el Concejo, no podés tratar cualquier cosa, sobre todo cosas inconstitucionales como esta”, resaltó Otero en diálogo con Alfredo Leuco, por radio Mitre. Para el dirigente, las intenciones que se relatan en los considerando de la ordenanza “son muy buenas” porque se habla de tratar de conseguir viviendas para quienes no tengan, “pero este no es el camino”. “Hay que profundizar y desarrollar mejor los planes de vivienda, algunos paralizados, para que mucha gente tenga acceso a la vivienda”, agregó quien fuera candidato a intendente de Avellaneda en las últimas elecciones.

Otero, que es vecino de Avellaneda, agregó que la norma aprobada en el municipio “ataca a quienes tienen un terreno, pero que no pueden construir, que no pueden arreglar, o que están en sucesión, o porque se trata de una obra paralizada por la crisis”. “En lugar de ayudar a esa gente la van a castigar; primero, le aplican una cuota mayor de tasa municipal, que de por sí es la más alta en toda la provincia”, agregó el referente radical.

“Lo que hacen es automáticamente declaran de utilidad público y sujeto de expropiación por parte de la municipalidad, pero debe haber una ley de la provincia de Buenos Aires. Aquel laburante que hizo su casita en los 50, 60, y hoy ya no está y sus herederos quizás no tienen plata para hacer la sucesión; aun si pagan los impuestos, si no la ponen en condiciones, va a estar en ese registro y los especulares empezarán a ofrecer por chaucha y palito para que la gente se desprenda de sus bienes; además es carne de usurpación”, concluyó.

LA NACION

