El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, optó este domingo por no hacer referencia al número de desaparecidos que hubo durante la última dictadura militar y se diferenció así tanto del presidente Javier Milei como de la vice Victoria Villarruel. “Me parece que no aporta a la discusión. La verdad es que es una encerrona entre los que dicen la cifra no es tal o es tal”, dijo el funcionario.

En diálogo con radio Rivadavia, el ministro opinó que ese tipo de cruces de dichos “no le aporta nada al debate. Lo que sí lo hace es trabajar para consolidar la democracia todos los días”.

En la mañana de este domingo, la vicepresidenta Villarruel publicó un contundente mensaje en sus redes diferenciándose del lema de la manifestación y negando el número de víctimas. “Entre 1969 y 1979, grupos guerrilleros asesinaron a 1094 personas en la Argentina”, expresó el video, que hace foco en uno de los testimonios de las víctimas de los atentados previos al golpe militar. Como hashtag, la funcionaria nacional utilizó el “no fueron 30.000″, algo de lo que también hizo referencia, en varias oportunidades, Milei.

Los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000 pic.twitter.com/RMYiwB6AXl — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 24, 2024

Ese posteo no pasó desapercibido entre los referentes políticos que participaron de la marcha hacia Plaza de Mayo. Casi todos los oradores durante el acto y los dirigentes de distintos espacios se expresaron en contra de las manifestaciones de Villarruel. Petri, en cambio, no quiso hablar sobre cifras al ser consultado sobre su posición: “Hoy hay que valorar la democracia y, claro está, condenar cada uno de los quiebres institucionales”.

“Esos quiebres en Argentina arrancaron el 6 de septiembre de 1930 y recién consolidamos el sistema democrático el 10 de diciembre de 1983. Ustedes piensen que en ese período en Argentina debieron pasar solamente nueve presidentes si se hubiesen cumplido los mandatos constitucionales de seis años, y tuvimos más de 23″, dijo Petri.

Las Fuerzas Armadas y su intervención en actos de terrorismo

Petri volvió a hablar sobre el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días para que se modifique la Ley de Seguridad Interior y así las Fuerzas Armadas puedan tener más intervención dentro del país. “El presidente nos dio instrucciones de usar todo el poder del Estado para combatir el narcoterrorismo”, dijo.

Conferencia de prensa de Patricia Bullrich y Luis Petri

“Cuando el comité de crisis [conformado en una zona en particular] califique los actos como terroristas y el gobernador local esté de acuerdo las Fuerzas Armadas van a poder realizar acciones de seguridad interior por tiempo determinado en un espacio en particular, como aprehensiones en flagrancia y controles vehiculares”, explicó Petri.

Según el ministro, los jefes de la FF. AA. quieren intervenir “pero con respaldo legal”. “No quieren ir como cuando antes se las llevaba hasta el norte argentino sin marco legal que las amparara, donde solo hacían presencia disuasiva y ni siquiera iban armadas”, ahondó el funcionario.

